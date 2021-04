Smart grid per le rinnovabili, al via investimenti da 207 milioni di euro nell’Italia del sud

Il decreto del Mite ha definito la graduatoria per il finanziamento di interventi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

[13 Aprile 2021]

Le smart grid, ovvero le reti “intelligenti” per la distribuzione dell’energia elettrica, sono fondamentali per favorire la penetrazione delle energie rinnovabili intermittenti – come solare ed eolico – nel mercato, e l’Italia del sud ne avrà presto di nuove: il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha approvato tramite decreto dirigenziale la graduatoria per il finanziamento di interventi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

L’obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le infrastrutture e al contempo incrementare il fabbisogno coperto da rinnovabili.

Si tratta di un iter iniziato nel 2019 con la pubblicazione del relativo bando allora in carico al ministero dello Sviluppo economico, prima che le competenze in materia energetica passassero al neonato Mite, dal quale spiegano i progetti ricevuti sono stati 35 per un valore di oltre 220 milioni di euro; 32 di questi progetti, da 207 milioni di euro totali, sono valutati come ammissibili.

«Le risorse inizialmente messe a disposizione dal Programma comunitario imprese e competitività -Pon_Ic 2014-2020 ammontavano a circa 23 milioni di euro. Tali risorse – dichiarano dal Mite – sono state incrementate con i fondi del Programma operativo complementare energia e sviluppo dei territori, per un importo complessivo di 123 milioni di euro. Grazie a questo intervento è stato possibile finanziare 19 progetti per un valore di circa 120 milioni di euro. Il Mite si è già attivato per rendere disponibili ulteriori risorse al fine di poter scorrere la graduatoria e soddisfare le richieste ritenute ammissibili».