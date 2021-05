Sono in Toscana gli unici Comuni al 100% rinnovabili di tutta l’Italia centrale e del sud

Legambiente: un risultato raggiunto grazie alla geotermia ad alta entalpia, che qui «ricopre certamente il ruolo principale»

[25 Maggio 2021]

Luca Aterini

Nonostante le rinnovabili italiani avanzino a passo di lumaca – tanto che continuando così si stima gli obiettivi previsti al 2030 saranno raggiunti solo nel 2089, con oltre mezzo secolo di ritardo – in Toscana resiste un nutrito avamposto di Comuni 100% rinnovabili: quelli censiti da Legambiente sono sei, tutti geotermici.

Si tratta dei Comuni di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Monterotondo Marittimo (GR), Monteverdi Marittimo (PI), Montieri (GR), Pomarance (PI) e Santa Fiora (GR).

Un risultato eccezionale se si pensa che sono questi gli unici Comuni certificati da Legambiente come 100% rinnovabili in tutta l’Italia del centro e del sud. Anche allargando lo sguardo al nord si resta comunque all’interno di un perimetro ristrettissimo, perché in tutto il Paese i Comuni 100% rinnovabili sono solo 40.

Si tratta di quelle realtà in cui le fonti rinnovabili riescono a soddisfare i consumi elettrici e termici delle famiglie residenti. «La speciale e attesa classifica di Legambiente è stata pensata proprio con l’obiettivo di raccontare e mettere in evidenza come le fonti rinnovabili, in una logica locale e distribuita, possono facilmente arrivare a coprire tutti i consumi dei territori», argomentano dal Cigno verde all’interno del nuovo report Comunità rinnovabili, appena pubblicato.

Anzi: i risultati che escono fuori dalla speciale classifica di Legambiente sono ancor più importanti, perché in questi 40 Comuni si è molto spesso in grado di produrre più energia elettrica e termica di quella consumata dalle famiglie residenti, offrendo dunque risposte concrete per la transizione ecologica anche a quei territori meno fortunati sotto il profilo delle energie rinnovabili disponibili localmente.

È il caso «anche realtà come Montieri o Castelnuovo Val di Cecina, insieme a tutti gli altri Comuni toscani dove la geotermia ad alta entalpia ricopre certamente il ruolo principale».

Ecco perché difendere la geotermia coltivata nella Toscana dal cuore caldo è importante non solo per lo sviluppo sostenibile di questi Comuni, ma anche del resto del Paese.