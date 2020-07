Le famiglie della Val di Fine al centro di un’economia circolare a km zero

Terriccio Buono di Scapigliato, al via la distribuzione gratuita ai cittadini

Dalla raccolta differenziata di sfalci e potature alla restituzione di ammendante compostato verde di qualità: così calano i conferimenti in discarica e il suolo si rigenera

[3 Luglio 2020]

Per il terzo anno consecutivo riparte la campagna di distribuzione del Terriccio Buono di Scapigliato: a partire dalla prossima settimana fino al 30 settembre si svolgerà la distribuzione gratuita di due confezioni (da 20 litri ciascuna) di ammendante compostato verde alle famiglie del territorio, in un’ottica di economia circolare a km zero.

Il Terriccio Buono è infatti un terriccio ottenuto dal riciclo degli sfalci e delle potature del verde raccolte dai cittadini per poi essere conferite al polo gestito da Scapigliato, dove è operativo l’impianto per il compostaggio del verde in cui questi scarti naturali vengono avviati a recupero. Il prodotto finale è frutto di un trattamento specifico realizzato da una Società convenzionata e specializzata nella produzione di compost di qualità (Valcofert) che ne verifica e migliora le caratteristiche. Al termine della lavorazione, il verde si trasforma in compost di alta qualità e torna così ad essere utili per la comunità.

Utilizzare questo ammendante compostato verde per orti e giardini porta sul territorio un piccolo e significativo ritorno ai cittadini vantaggi socioeconomici – il Terriccio Buono anche quest’anno verrà distribuito gratuitamente, in uno spirito di condivisione dei benefici dell’economia circolare – e ambientali: il recupero degli sfalci e delle potature permette sia di ridurre i conferimenti in discarica sia di rigenerare una risorsa non rinnovabile come il suolo, attraverso un fertilizzante naturale in grado di restituire sostanza organica alla terra, contribuendo così a mantenerla fertile.

La campagna di distribuzione del Terriccio Buono avrebbe dovuto partire in marzo-aprile, ma la crisi sanitaria dovuta a Covid-19 ha ritardato le operazioni che adesso però possono partire in sicurezza. Dalla prossima settimana le famiglie residenti nei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima potranno dunque ritirare due confezioni di Terriccio Buono.

Per ottenere in omaggio i due sacchi da 20 litri sarà sufficiente recarsi nelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e consegnare il coupon che verrà recapitato ai cittadini per via postale, direttamente a casa, insieme alla relativa comunicazione di Scapigliato Srl, a partire dai prossimi giorni. Coloro che non dovessero ricevere il coupon a casa, potranno comunque recarsi nelle attività commerciali convenzionate compilando direttamente in quella sede un coupon dedicato per ritirare i due sacchi di Terriccio Buono.

Un piccolo ma significativo gesto di restituzione al territorio nella logica dell’economia circolare, che consente peraltro di non conferire in discarica materiale che può essere utilizzato e rigenerato come risorsa.

I cittadini potranno ritirare i sacchi di terriccio presso i punti di distribuzione e le 11 attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa: a Rosignano Marittimo il punto informazioni di Scapigliato in loc. Le Morelline Due e l’Agraria Raggio di Sole; a Rosignano Solvay Fiori e Piante Donella, Fleurs di Laura D’Ecclesia, Floricoltura Serragrande, Garden Poggio Fiorito; a Castiglioncello la Boutique Il Fiore; a Castelnuovo della Misericordia Papaveri e Papere, Società Cooperativa Agricola Terre dell’Etruria; a Gabbro Emporio Malanima; a Pieve di Santa Luce la Cooperativa Agricola Pieve di Santa Luce; a Castellina Marittima la Pubblica Assistenza.