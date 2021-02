Fabbrini: «La pandemia non può avere l’effetto di pregiudicare il diritto all’istruzione»

Torna Ri-creazione, l’educazione ambientale si sposta online con Sei Toscana

Neanche la pandemia ferma il progetto, che coinvolge oltre 3500 studenti nella Toscana del sud

[2 Febbraio 2021]

Finora Ri-creazione ha visto la partecipazione di 40mila ragazze e ragazzi, e anche quest’anno si profila un’adesione massiccia al progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato sud. A cambiare saranno solo le modalità, vista la pandemia in corso: l’obiettivo resta quello di offrire una formazione di qualità garantendo al contempo la massima sicurezza per alunni e corpo docente.

Per la sesta edizione di Ri-creazione sono coinvolti infatti oltre 3.500 studenti provenienti da 200 classi delle scuole di 45 Comuni sparsi sul territorio: 17 istituti scolastici nella provincia di Siena, 13 in quella Arezzo e altrettanti in quella di Grosseto, oltre a 2 nel comprensorio della Val di Cornia in provincia di Livorno.

«Ri-creazione è un progetto in cui l’azienda crede e investe molto – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – La risposta avuta anche quest’anno, nonostante la condizione di emergenza, ci fa davvero piacere e certifica meglio di ogni altra cosa la qualità dell’offerta formativa che siamo in grado di mettere a disposizione del circuito scolastico del territorio. La pandemia non può avere l’effetto di pregiudicare il diritto all’istruzione che, per quanto ci riguarda, si declina nel diritto all’educazione ambientale necessaria per la formazione di giovani cittadini consapevoli e in grado di affrontare con i necessari strumenti di conoscenza le sfide del nostro tempo. Auguro a tutti gli studenti, gli insegnanti e ai nostri educatori un buon lavoro».

I sei percorsi educativi di “Ri-creazione”, utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali e per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola, sono rivolti ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Come spiegano dalla società, le oltre 200 classi che si sono iscritte gratuitamente al progetto hanno ricevuto le credenziali d’accesso alla piattaforma didattica www.ri-creazione.it, realizzata per consentire la partecipazione a distanza di studenti e insegnanti. A seconda del percorso didattico scelto, sono disponibili videolezioni, videolaboratori, schede di approfondimento e materiale di autovalutazione realizzati dagli educatori di RI-Creazione. Tutte le classi iscritte inoltre potranno contare anche sull’ausilio degli educatori professionali, sia in modalità a distanza che, quando sarà possibile, in presenza.