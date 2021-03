Turismo, giovani e imprese: le risorse geotermiche sostengono il futuro di Santa Fiora

Dal Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, di concerto col Comune, 7 bandi e centinaia di migliaia di euro per sostenere l’attrattività del territorio

[5 Marzo 2021]

La geotermia è un’energia rinnovabile in grado di produrre sia elettricità – soddisfacendo circa il 30% della domanda regionale – sia calore, ma anche di offrire possibilità diversificazione economica a quei territori che la coltivano, e incrementarne l’attrattività per persone e imprese. L’ultimo esempio arriva dal Comune amiatino di Santa Fiora, che grazie alle risorse geotermiche ha messo in campo un’ingente capacità di spesa per sostenere la ripresa post-Covid e più in generale migliorare la vivibilità del territorio per la cittadinanza, attraverso sette bandi.

la redazione, attivazione e gestione dei bandi di contributo è stata affidata dal consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), che li ha pubblicati all’interno della sessione dedicata all’interno del proprio sito web: Concessione di contributi per interventi di sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile ed alle startup innovative – annualità 2021; Concessione di contributi finalizzati alla creazione di una rete di ospitalità diffusa nel Comune di Santa Fiora – annualità 2021; Concessione di contributi finalizzati alla ristrutturazione di abitazioni da parte di giovani under 40 nel territorio del Comune di Santa Fiora – annualità 2021; Concessione del contributo bonus bebè del Comune di Santa Fiora – annualità 2021; Concessione di contributi finalizzati all’apertura di nuove strutture ricettive o ampliamento e ristrutturazione di attività ricettive esistenti – annualità 2021; Concessione del contributo straordinario a titolari di imprese ubicate nel Comune di Santa Fiora non beneficiari di reddito da pensione; Concessione di contributi finalizzati all’apertura di attività commerciali ed artigianali nel centro storico di Santa Fiora – annualità 2021.

Quest’ampio pacchetto d’iniziative a sostegno del territorio punta a valorizzare molteplici potenzialità latenti: si spazia da una dotazione di 100mila euro legata alla ristrutturazione o apertura di attività ricettive per dare spazio alla domanda di turismo nell’area ai 50mila pensati per contribuire alla creazione di una rete di ospitalità diffusa, ai circa altrettanti dedicati a sostenere l’imprenditoria giovanile, femminile e le start-up innovative.

Tutte potenzialità che hanno preso nuovo slancio, proprio durante la pandemia, grazie agli investimenti infrastrutturali realizzati a Santa Fiora – in primis l’arrivo della banda ultralarga – che rendono il Comune geotermico una meta ideale per lo smart working.