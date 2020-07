È stata Iren, un mese fa, ad aggiudicarsi la gara

Unieco ambiente, sottoscritti oggi i contratti di cessione delle partecipazioni

L’acquirente si è assunto l’obbligo di mantenere in occupazione almeno il 90% dei lavoratori, previsti investimenti per almeno 37 milioni di euro

[20 Luglio 2020]

La gara per acquisire la divisione Ambiente di Unieco è stata vinta da Iren ambiente, che con un offerta da 90 milioni di euro si è aggiudicata la partita esattamente un mese fa; il passaggio però è rimasto da perfezionare, anche perché Unieco Ambiente comprende importanti società controllate e collegate attive nel settore dei rifiuti in cinque regioni italiane (Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia). Oggi è stato compiuto un importante passo avanti: come informa il liquidatore di Unieco, Corrado Baldini, sono stati sottoscritti con Iren i contratti di cessione delle partecipazioni oggetto della gara.

«I contratti di cessione delle partecipazioni, oltre a prevedere le modalità di trasferimento, contengono anche gli obblighi assunti dall’acquirente finalizzati a garantire la tutela sociale e la continuità dell’attività. In particolare – ricordano da Unieco – l’acquirente si è assunto l’obbligo di garantire per un triennio: a) la tutela dei lavoratori, attraverso l’impegno a mantenere in occupazione almeno il 90% dei lavoratori in essere alla data del trasferimento delle partecipazioni; b) la tutela della territorialità, attraverso l’impegno a mantenere la sede legale e le sedi operative in essere alla data del trasferimento delle partecipazioni; c) investimenti a tutela della continuità dell’attività del Gruppo per un importo di almeno 37 milioni di euro».

Si avvicina dunque la cessione definitiva delle partecipazioni i cui effetti sono subordinati al parere favorevole degli organi di controllo della procedura (Comitato di sorveglianza e ministero dello Sviluppo economico) e all’eventuale parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel frattempo sarà comunque garantita la prosecuzione della gestione operativa e del piano investimenti, finalizzata alla continua generazione di valore per la divisione Ambiente di Unieco.