Alla Pubblica assistenza donati 108 sacchi

Va a ruba il “terriccio buono” di Scapigliato, distribuite gratuitamente 7.340 confezioni

Nei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima si è conclusa la campagna d’economia circolare a km zero: sfalci e potature raccolti sul territorio tornano ai cittadini sotto forma di ammendante compostato verde

[2 Novembre 2020]

La campagna di distribuzione del “terriccio buono” lanciata a luglio da Scapigliato si è conclusa riscuotendo grande successo tra i cittadini: sono state 7.340 le confezioni (da 20 litri ciascuna) di ammendante compostato verde ritirate gratuitamente dalle famiglie dei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima, nell’ambito di un’iniziativa di economia circolare a km zero.

Il terriccio buono è infatti ottenuto dal riciclo degli sfalci e delle potature del verde raccolte dai cittadini per poi essere conferite al polo gestito da Scapigliato Srl, dove è operativo l’impianto per il compostaggio del verde in cui questi scarti naturali vengono avviati a recupero. Il prodotto finale è frutto di un trattamento specifico realizzato da una società convenzionata e specializzata nella produzione di compost di qualità (Valcofert) che ne verifica e migliora le caratteristiche.

Al termine della lavorazione, il verde si trasforma in compost di alta qualità e torna così ad essere utile per la comunità, attraverso la campagna di distribuzione gratuita del terriccio buono condotta da Scapigliato per il terzo anno consecutivo: un piccolo ma significativo gesto di restituzione al territorio nella logica dell’economia circolare, che consente peraltro di non conferire in discarica materiale che può essere utilizzato e rigenerato come risorsa.

In quest’ottica, 108 sacchi di terriccio buono non ritirati dai cittadini entro i termini dell’iniziativa sono stati lasciati alla Pubblica assistenza di Castellina Marittima, che ha collaborato alla campagna di distribuzione e provvederà a consegnarli in un secondo momento.

Insieme alla Pubblica assistenza, sono 11 le attività che hanno aderito all’iniziativa e collaborato alla distribuzione del terriccio buono ai cittadini: a Rosignano Marittimo, oltre al punto informazioni di Scapigliato in loc. Le Morelline Due, l’Agraria Raggio di Sole; a Rosignano Solvay Fiori e Piante Donella, Fleurs di Laura D’Ecclesia, Floricoltura Serragrande, Garden Poggio Fiorito; a Castiglioncello la Boutique Il Fiore; a Castelnuovo della Misericordia Papaveri e Papere, Società Cooperativa Agricola Terre dell’Etruria; a Gabbro Emporio Malanima; a Pieve di Santa Luce la Cooperativa Agricola Pieve di Santa Luce; a Castellina Marittima la Pubblica Assistenza.

«Scapigliato – commentano dall’azienda – ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno collaborato, certa che potranno continuare a garantire il loro prezioso contributo».