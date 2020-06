Calcio e sostenibilità sul web: Sampdoria campione d’Italia, Milan ultimo retrocesso in B

Lo studio AvantGrade sull’inquinamento prodotto dai siti web dei club di Serie A: Brescia, Roma e Cagliari in Champions League, retrocesse anche Verona e Bologna

[24 Giugno 2020]

Secondo la speciale classifica della sostenibilità sul web stilata da AvantGrade.com, agenzia SEO e digital marketing, tra le squadre di serie A il Campione d’Italia è la Sampdoria, mentre Brescia, Roma e Cagliari sono in Champions League.

Ad AvantGrade spiegano che «La classifica si basa su un apposito strumento che misura quante emissioni produce un sito internet sulla base di determinati parametri tecnici, restituendo anche un equivalente di CO2 emessa in km percorsi in auto e aereo. Lo studio analizza il consumo prodotto dai siti web dei venti club di Serie A. In generale nessun può definirsi davvero green ma c’è chi fa meglio di altri».

La Sampdoria si aggiudica lo scudetto della sostenibilità perché produce “solo” il 7% di CO2 all’anno in più rispetto alla media. Secondo posto per il Brescia (+68%), terza la Roma (+69%) e quarto il Cagliari (+106%).

Il Milan, che anche nel campionato reale è in difficoltà , si ritrova ultimo nella classifica della sostenibilità web con il 1.858% di CO2 emessa in più rispetto alla media, l’equivalente di 13.161 km percorsi da un aereo di linea e 28.203 da un’auto. Retrocedono nella B della sostenibilità sul Web anche il Verona (+1.601%) e il Bologna (+1,289%).

Male le big. Il rapporto evidenzia che «L’Inter chiude al sedicesimo posto con un +420% di CO2 emessa rispetto alla media, l’equivalente di 3495 km percorsi da un aereo di linea e 7489 km da un’auto. Solo dodicesimo il Napoli (+238%) che però arriva davanti alla Juventus. Il club bianconero infatti, è tredicesimo con +239%, quindi di poco sotto al club partenopeo per una rivalità che si consuma anche sul web. Più staccata c’è la Lazio del Presidente Lotito: il sito web del club biancoceleste produce un 314% di emissioni in più rispetto alla media». La Fiorentina è a +200%. Il Genoa perde alla grande il derby con la Samp con +317%

I dati della studio AvantGrade.com sono tratti dal “misuratore del web CO 2 ” lo strumento che calcola i byte per caricare una pagina, la relativa energia consumata e quindi l’emissione di anidride carbonica su base annua. I valori di emissione ottenuti sono comparati con un termine di paragone che è il valore mediano globale di CO2 .

Ale Agostini, autore Hoepli e direttore di AvantGrade.com, conclude: «I siti web inquinano e il calcio, lo sport più popolare in Italia, dovrebbe dare l’esempio per ridurre le emissioni di CO2. Ogni anno rilanceremo questa classifica per vedere quale società è più attenta all’ambiente lato website. Bastano pochi e mirati accorgimenti per essere più sostenibili, specialmente in vista dell’imminente calciomercato estivo che è un periodo di picco di accessi per i siti calcistici».