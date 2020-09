Cenni e Morani: tornano gli incentivi al geotermico

Iniziativa elettorale per illustrare l’impegno del PD per la geotermia nel governo Conte bis

[16 Settembre 2020]

A Larderello (Pi) luogo simbolico del distretto Geotermico, Durante un’iniziativa del Pd sono stati annunciati i contenuti del Fer2 con incentivi allo sviluppo geotermico in fase di condivisione interministeriale ed alla vigilia di una consultazione larga per il suo perfezionamento.

A conclusione dell’incontro Susanna Cenni, deputata del collegio e Alessia Morani sottosegretario alle attività produttive con delega alla geotermia, hanno sottolineati che «Il governo giallo verde ha tolto gli incentivi, il Pd con il suo ingresso al Governo e con la istituzione di una delega dedicata alla Geoternia inverte la rotta ed in sintonia con la strategia Ue ed il Green Deal investe sui distretti geotermici e sulla Toscana. I cittadini devono sapere che solo la vittoria di Giani consentirà a questi territori di investire ancora su geotermia, teleriscaldamento, utilizzo del vapore per serre ed attività produttive. L’impegno di questi mesi in Parlamento dei deputati Pd, il ruolo della Presidenza della Regione Toscana, degli amministratori locali, sei sindacati e delle imprese ci ha consentito di raggiungere il risultato».