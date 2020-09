Discorso sullo stato dell’Unione, Ursula Von der Leyen: «Taglio delle emissioni Ue del 55%»

Wwf: passo avanti ma ci vuole almeno il 65%. Greenpeace: troppi trucchi e pericolo di greenwashing

[16 Settembre 2020]

Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione fatto oggi in seduta plenaria al Parlamento Europeo, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha ribadito che «Non c’è bisogno di accelerazione più urgente di quando si tratta del futuro del nostro fragile pianeta. Mentre gran parte dell’attività mondiale si è congelata durante i blocchi e gli arresti, il pianeta ha continuato a diventare pericolosamente più caldo Lo vediamo tutto intorno a noi: dalle case evacuate a causa del crollo del ghiacciaio sul Monte Bianco, agli incendi che bruciano nell’Oregon, ai raccolti distrutti in Romania dalla più grave siccità degli ultimi decenni. Ma abbiamo anche visto la natura tornare nelle nostre vite. Desideravamo spazi verdi e aria più pulita per la nostra salute mentale e il nostro benessere fisico. Sappiamo che il cambiamento è necessario e sappiamo anche che è possibile. L’European Green Deal è il nostro modello per realizzare questa trasformazione. Al centro di tutto c’è la nostra missione: diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Ma non ci arriveremo con lo status quo: dobbiamo andare più veloci e fare le cose meglio. Abbiamo esaminato approfonditamente ogni settore per vedere quanto velocemente avremmo potuto andare e come farlo in modo responsabile e basato su prove. Abbiamo tenuto un’ampia consultazione pubblica e condotto un’ampia valutazione dell’impatto. Su questa base, la Commissione europea propone di aumentare l’obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni almeno al 55%. Riconosco che questo aumento da 40 a 55 è troppo per alcuni e non abbastanza per altri. Ma la nostra valutazione dell’impatto mostra chiaramente che la nostra economia e industria possono farcela. E lo vogliono anche loro. Proprio ieri, 170 imprenditori e investitori – dalle PMI ad alcune delle più grandi aziende del mondo – mi hanno scritto chiedendo all’Europa di fissare un obiettivo di almeno il 55%. La nostra valutazione d’impatto mostra chiaramente che il raggiungimento di questo obiettivo metterebbe l’UE sulla buona strada per la neutralità climatica entro il 2050 e per soddisfare i nostri obblighi dell’accordo di Parigi. E se altri seguiranno il nostro esempio, il mondo sarà in grado di mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi Celsius. Sono pienamente consapevole che molti dei nostri partner sono lontani da questo e tornerò più tardi sul meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio. Ma per noi l’obiettivo per il 2030 è ambizioso, realizzabile e vantaggioso per l’Europa. Possiamo farlo, abbiamo già dimostrato di poterlo fare. Mentre le emissioni sono diminuite del 25% dal 1990, la nostra economia è cresciuta di oltre il 60%. La differenza è che ora abbiamo più tecnologia, più esperienza e più investimenti. E stiamo già intraprendendo un’economia circolare con una produzione carbon neutral. Abbiamo più giovani che spingono per il cambiamento. Abbiamo più prove che ciò che è positivo per il clima è positivo per gli affari e va bene per tutti noi.E abbiamo la solenne promessa di non lasciare indietro nessuno in questa trasformazione. Con il nostro Fondo per una transizione giusta sosterremo le regioni che devono apportare un cambiamento più grande e più costoso. Abbiamo tutto. Ora è nostra responsabilità implementare tutto e farlo accadere. Il raggiungimento di questo nuovo obiettivo ridurrà la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, creerà milioni di posti di lavoro extra e più che dimezzerà l’inquinamento atmosferico. Per arrivarci, dobbiamo iniziare adesso. Entro la prossima estate, rivedremo tutta la nostra legislazione sul clima e l’energia per renderla “adatta al 55”. Miglioreremo lo scambio di quote di emissioni, stimoleremo le energie rinnovabili, miglioreremo l’efficienza energetica, riformeremo la tassazione dell’energia».

Secondo il Wwf, l’aumento dell’obiettivo climatico per il 2030 annunciato dalla Von der Leyen, che prevede una riduzione delle emissioni del 55%, «Nonostante questo sia un passo avanti cruciale, non è ancora sufficiente per affrontare la gravissima crisi climatica» il Wwf chiede un obiettivo per il 2030 che arrivi almeno il 65% e aggiunge che «Oltretutto potrebbe esserci un trucco nell’obiettivo suggerito dalla Commissione, trucco che lo renderebbe meno ambizioso di quanto sembri: non è chiaro, infatti, se la proposta finale trasformerà l’attuale obiettivo di “emissioni” in un obiettivo di “emissioni nette” – il che significa che verrebbe incluso l’assorbimento di anidride carbonica da parte delle foreste e del suolo. Se così fosse, questo non solo sarebbe in contrasto con la stessa Legge sul Clima in corso di approvazione a livello UE, che non fa riferimento alle rimozioni di CO2 come parte integrante dell’obiettivo, ma, peggio ancora, falserebbe fortemente le ambizioni Ue sul clima».

Per il Panda, «L’obiettivo di riduzione del 55% è ancora lontano da quello che chiedono la scienza, l’opinione pubblica e da quello che impone la crisi climatica che molti stanno già vivendo. L’accordo di Parigi quest’anno compie cinque anni: l’UE deve onorare il suo spirito e gli impegni assunti nel 2015».

Per questo il Wwf chiede: Un obiettivo di riduzione delle emissioni pari al 65% entro il 2030. Un obiettivo separato per gli assorbimenti netti nazionali nel settore delle foreste e del suolo, da raggiungere attraverso il ripristino della biodiversità dei boschi e degli altri ecosistemi naturali. Nessuna estensione del sistema di scambio di emissioni UE (ETS) ai trasporti e agli edifici, perché questo comprometterebbe gli sforzi nazionali in materia di clima e rischierebbe di esacerbare la fuel poverty. Una seria riforma delle politiche sulla bioenergia dell’Ue, che rappresentano una grave e continua minaccia per le foreste e il clima globale».

Anche secondo Greenpeace European Unit, «Il nuovo obiettivo della Commissione di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 è ben al di sotto dei tagli richiesti dalla scienza per mantenere il riscaldamento globale a 1,5° C ed evitare i peggiori effetti del degrado climatico. Il Parlamento europeo ha inferto un altro colpo alle credenziali verdi dell’UE aprendo la porta al denaro pubblico per il gas nell’ambito del Fondo per una transizione giusta, una forziere di denaro che si suppone vada ad aiutare le regioni europee ad abbandonare la loro dipendenza dai combustibili fossili. L’obiettivo della Commissione sul clima per il 2030 dovrebbe essere ulteriormente indebolito dall’intenzione della Commissione di compensare le riduzioni delle emissioni nei settori più inquinanti – come l’energia, i trasporti e l’agricoltura – con le emissioni assorbite da pozzi di carbonio come foreste e suolo. Ma queste rimozioni di carbonio non possono sostituire le riduzioni reali delle emissioni, in particolare perché negli ultimi dieci anni i pozzi forestali dell’Ue hanno ridotto la loro capacità di stoccare carbonio e si prevede che continueranno a farlo, principalmente a causa del disboscamento. Greenpeace invita l’Ue a intraprendere azioni urgenti per proteggere la biodiversità e concordare un obiettivo autonomo per ripristinare la natura.

L’EU climate policy adviser do Greenpeace, Sebastian Mang ha sottolineato: «Non si può battere il crollo climatico con la convenienza politica e trucchi contabili. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente von der Leyen afferma che gli obiettivi sono troppi per alcuni e non sufficienti per altri, ma non c’è via di mezzo quando si parla di scienza. Questo obiettivo ci condannerebbe a una devastante crisi climatica. Truccare i numeri per gonfiare artificialmente l’obiettivo climatico dell’Ue non fa che peggiorare le cose. Il ripristino della natura è essenziale, ma deve essere aggiuntivo ai tagli effettivi delle emissioni nei settori più inquinanti».

La scorsa settimana, la commissione ambiente del Parlamento europeo aveva sostenuto una riduzione del 60% delle emissioni dell’Ue entro il 2030, senza includere i pozzi di assorbimento del carbonio, rispetto all’attuale obiettivo del 40%. Per aumentare le possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, in linea con l’accordo sul clima di Parigi, Greenpeace chiede una riduzione delle emissioni dell’Ue di almeno il 65% entro il 2030.

Commentando il voto del Parlamento europeo sul Fondo per una transizione giusta , Silvia Pastorelli, attivista Ue per il clima e l’energia di Greenpeace , ha dichiarato: «Aspettarsi che le comunità locali diano un calcio alla loro dipendenza dai combustibili fossili finanziando il gas è come cercare di pedalare più velocemente pedalando all’indietro. Solo l’industria petrolifera e del gas trarrà vantaggio dagli investimenti nelle infrastrutture del gas che dureranno per decenni, mentre gli scienziati chiederanno ai Paesi di decarbonizzare completamente il prima possibile. Questo è ridicolo, soprattutto quando le tecnologie rinnovabili e di efficienza energetica praticabili sono alternative comprovate con un maggiore potenziale per creare posti di lavoro verdi di alta qualità».

Dopo il voto nel Parlamento europeo, i rappresentanti dei governi dell’Ue e del Parlamento europeo negozieranno un accordo finale sul funzionamento del fondo. La dimensione del fondo, che secondo i governi non dovrebbe superare i 17,5 miliardi di euro, dipenderà in larga misura dai negoziati paralleli sul bilancio europeo e dal nuovo pacchetto di recupero Covid-19 dell’Ue da 1,85 trilioni di euro.

Tra il 23 settembre e il 15 ottobre ci sarà un’ondata di manifestazioni per il clima che chiederanno una più forte azione climatica e la giustizia ambientale, sociale ed economica. Le “climate care uprising”interesseranno almeno 19 Paesi e 55 città, con un totale di 70 località, per chiedere ai governi e alle imprese di rendere conto delle loro politiche climatiche e chiedere una ripresa verde e giusta dal Covid-19.

E la Von der Leyen è sembrata n voler rispondere proprio a queste critiche quando ha ricordato che «La missione dell’European Green Deal implica molto di più che la riduzione delle emissioni. Si tratta di modernizzare sistematicamente le nostre economia, società e industria. Si tratta di costruire un mondo più robusto in cui vivere. I nostri attuali livelli di consumo di materie prime, energia, acqua, cibo e uso del suolo non sono sostenibili. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, come produciamo e consumiamo, viviamo e lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Quindi affronteremo tutto, dalle sostanze chimiche pericolose alla deforestazione all’inquinamento. Questo è un piano per una vera ripresa. E’ un piano di investimenti per l’Europa. Ed è qui che NextGenerationEU farà davvero la differenza. Primo, il 37% di NextGenerationEU sarà speso direttamente per i nostri obiettivi dell’European Green Deal. E garantirò che anche i finanziamenti verdi ci portino al livello successivo. Siamo leader mondiali nella finanza verde e il più grande emittente di green bond a livello mondiale. Stiamo aprendo la strada allo sviluppo di uno standard affidabile dei Green Bond dell’Ue.

E oggi posso annunciare che fisseremo un obiettivo del 30% dei 750 miliardi di euro di NextGenerationEU da raccogliere tramite green bond. Secondo, NextGenerationEU dovrebbe investire in progetti faro europei con il maggiore impatto: idrogeno, rinnovamento e 1 milione di punti di ricarica elettrica.

Permettimi di spiegare come potrebbe funzionare: due settimane fa in Svezia, un impianto pilota di acciaio fossil-free ha iniziato i test operativi. Sostituirà il carbone con l’idrogeno per produrre acciaio pulito.

Ciò mostra il potenziale dell’idrogeno per supportare la nostra industria p operando con un brevetto pulito.

Voglio che NextGenerationEU crei nuove aree europee dell’idrogeno per modernizzare le nostre industrie, alimentare i nostri veicoli e portare nuova vita alle aree rurali. Il secondo esempio sono gli edifici in cui viviamo e lavoriamo. I nostri edifici generano il 40% delle nostre emissioni. Devono diventare meno dispendiosi, meno costosi e più sostenibili. E sappiamo che il settore delle costruzioni può anche essere trasformato da una fonte di carbonio in un pozzo di carbonio, se vengono applicati materiali da costruzione organici come il legno e tecnologie intelligenti come l’IA».

La presidente della Commissione Ue ha concluso:«Voglio che NextGenerationEU dia il via a un’ondata di rinnovamento europeo e renda la nostra Unione leader nell’economia circolare. Ma questo non è solo un progetto ambientale o economico: deve essere un nuovo progetto culturale per l’Europa. Ogni movimento ha un suo aspetto e una sua sensazione. E dobbiamo dare al nostro cambiamento sistemico una propria estetica distinta, per abbinare lo stile alla sostenibilità. Questo è il motivo per cui creeremo un nuovo Bauhaus europeo, uno spazio di co-creazione in cui architetti, artisti, studenti, ingegneri, designer lavorano insieme per realizzare questo obiettivo. Questa è NextGenerationEU. Questo sta plasmando il mondo in cui vogliamo vivere. Un mondo servito da un’economia che riduce le emissioni, aumenta la competitività, riduce la povertà energetica, crea posti di lavoro gratificanti e migliora la qualità della vita. Un mondo in cui utilizziamo le tecnologie digitali per costruire una società più sana e più verde. Questo può essere raggiunto solo se lo facciamo tutti insieme e insisterò sul fatto che i piani di ripresa non solo ci fanno uscire dalla crisi, ma ci aiutano anche a spingere l’Europa verso il mondo di domani».