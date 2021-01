Eea: i molteplici vantaggi del passaggio all’elettricità rinnovabile

Nel 2018 l’energia rinnovabile Ue era quasi al 20% e al 34% della produzione di elettricità. Il doppio del 2005

[18 Gennaio 2021]

Secondo il nuovo briefing “EU renewable electricity has reduced environmental pressures; targeted actions help further reduce impacts” dell’European environment agency (Eea), che si basa sui rapporti “A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation“ e “Renewable energy in Europe 2020 — recent growth and knock-on effects” e su informazioni sulle politiche e misure nazionali in materia di energia rinnovabile in Europa e sui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi energetici, «Il maggiore utilizzo di elettricità rinnovabile in tutta l’Unione europea non ha solo ridotto le pressioni legate al cambiamento climatico, ma anche all’inquinamento atmosferico e idrico (formazione di particolato, eutrofizzazione e acidificazione). Azioni più mirate possono aiutare a ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi dell’aumento della fornitura di elettricità rinnovabile».

Nel 2018, in tutta l’Ue l’amento dell’elettricità da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico (FV), l’eolico e le biomasse aveva infatti ridotto significativamente le emissioni di gas serra.

La valutazione presenta un’analisi dettagliata del ciclo di vita dei cambiamenti globali negli impatti ambientali complessivi associati alle tendenze del mix energetico dell’UE tra il 2005 e il 2018, in particolare il passaggio a quote crescenti di elettricità rinnovabile generazione.

L’Eea sottolinea che «Per la maggior parte delle categorie di impatto esaminate, il passaggio dai combustibili fossili alle fonti di elettricità rinnovabile negli Stati membri dell’Ue ha portato a chiari miglioramenti nel 2018 rispetto al 2005. Ciò è dovuto al fatto che l’intensità dell’impatto della generazione di elettricità da combustibili fossili è significativamente maggiore di quella energia rinnovabile. Pertanto, i potenziali di impatto del ciclo di vita sono stati inferiori per l’eutrofizzazione, la formazione di particolato e l’acidificazione nel 2018 rispetto al 2005, mentre i potenziali di impatto sull’ecotossicità e sull’occupazione del suolo sono leggermente aumentati».

Il briefing dimostra anche che «Il monitoraggio e le azioni mirate possono aiutare a minimizzare alcuni effetti negativi di questa transizione, in particolare quelli riguardanti l’ecotossicità dell’acqua dolce e l’occupazione del suolo. Le azioni dovrebbero concentrarsi sulla riduzione degli impatti legati all’approvvigionamento di materiali e ai processi di produzione in varie catene di approvvigionamento (ad esempio per i moduli solari fotovoltaici e i combustibili da biomassa), insieme a miglioramenti nell’efficienza energetica e delle risorse. Poiché i progetti di elettricità rinnovabile sono destinati a crescere, la valutazione di altri potenziali compromessi, come quelli che interessano gli habitat e gli ecosistemi, sarà essenziale per contenere gli impatti futuri».

Gli ultimi dati disponibili dimostrano che nel 2019 la quota di energia rinnovabile a livello dell’Ue era inferiore di meno di mezzo punto percentuale rispetto all’obiettivo vincolante del 20% per il 2020. Con il 34% di tutta la produzione di elettricità, l’elettricità rinnovabile è quasi raddoppiata rispetto al 2005 e il carbone non fornisce più la maggior parte dell’elettricità dell’Ue.

Il briefing Eea si conclude però facendo notare che «Tuttavia, i combustibili fossili producono complessivamente più elettricità (38% di tutta la generazione nel 2019) rispetto alle fonti rinnovabili. Con gli impianti basati sulla combustione che dominano il mix energetico, il settore elettrico dell’Ue è responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni di gas serra dell’Ue. Resta anche un’importante fonte di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono a livello del suolo. La piena attuazione dei piani nazionali per il clima e l’energia per il 2030 consentirebbe all’Ue di superare i suoi attuali obiettivi per il clima e le energie rinnovabili per il 2030. Tuttavia, tali progressi sono ancora insufficienti per raggiungere un obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 o per raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. L’energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a oltre l’80% entro il 2050 per rispettare questi impegni».