Le Energy Community nei prossimi 5 anni potrebbero generare un volume d’affari di circa 4 miliardi di euro

Electricity market report 2020: maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili e calo del 12% della domanda di energia

Energy&Strategy Group-School of Management Politecnico di Milano: «Lo shock da pandemia ha anticipato in maniera improvvisa uno scenario che era atteso nei prossimi anni»

[25 Novembre 2020]

Dal quarto Electricity Market Report 2020, l’analisi sull’evoluzione dei mercati elettrici in Italia e sulle nuove configurazioni per la condivisione dell’energia condotta dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, emerge che «Lo “shock” dovuto alla pandemia da Covid19 si è abbattuto anche sul sistema elettrico. Da un lato, nei mesi del primo “lockdown”, da marzo a maggio, la domanda nazionale di energia elettrica si è ridotta del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019 (da 70,5 TWh a 62 TWh il totale delle quantità scambiate sul MGP), con un deciso calo dei prezzi dell’energia, il cui valore medio è stato di 26,4 €/MWh contro gli oltre 52 €/MWh dell’anno prima. Dall’altro, la minore quantità di energia elettrica generata (circa 567 GWh ad aprile 2020 contro i 660 GWh di aprile 2019), ha anticipato in maniera improvvisa uno scenario che era atteso nei prossimi anni, cioè il maggiore utilizzo all’interno del mix energetico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili: il solo fotovoltaico ha coperto il 13% della produzione nazionale nel mese di aprile 2020. Al contrario, la produzione da fonti fossili è passata dal 52% al 44% della produzione totale».

Quindi, durante la scorsa primavera sono «Molto aumentate le quantità scambiate all’interno del Mercato dei Servizi di Dispacciamento, dove il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) si approvvigiona di parte dei servizi necessari per il corretto funzionamento del sistema elettrico, e nonostante il calo dei prezzi si è così determinato un incremento del 54% (sul 2019) del costo di gestione del sistema nel periodo marzo-maggio 2020. Tutto ciò si inserisce in un contesto che ha visto negli ultimi anni un calo della capacità di generazione complessivamente installata in Italia (circa 119 GW attuali, contro i 128 GW del 2012-2013), il quale ha portato con sé alcune criticità, perché la sostituzione di impianti termoelettrici con impianti a produzione non programmabile riduce in alcune ore il margine di adeguatezza del sistema».

Simone Franzò di E&S Group, responsabile scientifico della ricerca, sottolinea che «Il sistema elettrico è in rapida evoluzione per via del peso sempre maggiore delle fonti rinnovabili e della progressiva dismissione di una parte del parco termoelettrico – In questo contesto, un nuovo soggetto sta emergendo con grande enfasi: le Energy Community, frutto del percorso normativo europeo avviato sulla scia del Clean Energy Package e che poggia su due direttive, la RED II e la IEM, che l’Italia è chiamata a recepire nei prossimi mesi. Il Report analizza le diverse configurazioni di Energy Community introdotte nel quadro normativo comunitario, dal punto di vista regolatorio e tecnologico ma anche sotto il profilo della sostenibilità economica e delle potenzialità di diffusione in Italia. Anche altre normative si sono perfezionate nel corso del 2020, nell’ottica di assecondare uno sviluppo sostenibile del sistema elettrico verso il 2030, anno target per gli ambiziosi obiettivi che il nostro Paese si è dato, come il 55% di copertura della domanda di elettricità da fonti rinnovabili».

Secondo le stime dell’E&S Group, «Nel prossimo quinquennio (2021-2025) la diffusione delle comunità energetiche potrebbe portare all’installazione di oltre 3,5 GW di impianti fotovoltaici, generando un volume d’affari di 4 miliardi di euro (con riferimento alle diverse tecnologie abilitanti) supportati da incentivi per 6,5 miliardi su un orizzonte di 20 anni. Riferendosi ad uno scenario intermedio, al 2025 le “comunità energetiche” e gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” potrebbero contribuire al 45% della nuova potenza di fotovoltaico installata necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato dal PNIEC. Quanto ai benefici ambientali, la riduzione delle emissioni di CO2 cumulate nell’arco della vita utile dei nuovi impianti installati sarebbe intorno ai 23 milioni di tonnellate».

Il rapporto analizza gli effetti del lockdown sul sistema elettrico ed evidenzia che «Nella primavera 2020, sul MSD si è avuto un forte incremento delle quantità scambiate sia “a salire” che “a scendere” rispetto al 2019, mentre non si è vista una così netta differenza in termini di prezzi medi. La combinazione dei due effetti ha avuto come risultato principale una crescita del controvalore dei servizi “a salire”: +137 mln€ sul MSD ex-ante e +67 mln€ sul MB tra marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Confrontando fra loro le diverse zone di mercato, si nota come le principali differenze nel periodo analizzato siano legate a un aumento del controvalore dei servizi “a salire” nella zona Centro-Sud, responsabile di un aumento di 185 milioni di euro sui circa 300 di incremento su scala nazionale. In totale, nel corso dei tre mesi considerati, il costo di approvvigionamento di servizi sul MSD (valutando il delta tra il controvalore dei servizi “a salire” e quello dei servizi “a scendere”) è cresciuto da 539 milioni di euro nel 2019 a circa 829 milioni nel 2020.

Escludendo il Centro-Sud, tuttavia, non si è osservata una crescita particolarmente elevata dei costi del MSD (anche in aree caratterizzate dalla forte presenza di impianti FERNP) mentre è stata notevole la riduzione dei prezzi dell’energia sul MGP. Una corretta valutazione degli effetti di lungo termine della maggiore penetrazione di rinnovabili nel sistema elettrico andrà calcolata considerando, tra le altre cose, da un lato gli eventuali maggiori costi di gestione del sistema elettrico e dall’altro la riduzione dei costi di generazione dell’energia elettrica e del suo prezzo per gli utenti finali. Sono diversi i provvedimenti introdotti per dare risposte alle esigenze seguite all’evoluzione del sistema elettrico – che nell’ultimo periodo ha registrato una repentina quanto inattesa “accelerazione – tra cui il processo di apertura del MSD a nuove risorse, di cui fa parte il Decreto V2G per favorire l’integrazione tra veicoli elettrici e la rete elettrica, il progetto pilota Fast Reserve per abilitare risorse in grado di fornire un servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza e il Capacity Market, che si pone l’obiettivo di assicurarsi la disponibilità di capacità produttiva nel lungo termine».

L’analisi delle diverse zone di mercato che caratterizzano il MSD mostra significative disomogeneità, dal punto di vista delle quantità scambiate, dei prezzi medi e delle tipologie d’impianto maggiormente coinvolte. «La zona Nord – si legge nell’Electricity Market Report 2020 – è quella caratterizzata dai volumi maggiori, con una concentrazione delle quantità accettate “a salire” nelle ore diurne, sia nei mesi estivi che in quelli invernali. I prezzi medi osservati nel 2019 sul MSD ex-ante “a salire” risultano pari a circa 80 €/MWh nelle ore notturne per poi crescere fino a 115 €/MWh nelle ore serali. Prezzi simili si osservano sul Mercato del Bilanciamento (MB), sul quale tuttavia vengono scambiate quantità decisamente inferiori rispetto all’ex-ante. Viceversa, la zona Centro Sud è quella che presenta i prezzi “a salire” mediamente più alti, sia su MSD ex-ante che MB. Le quantità accettate in MSD ex-ante sono concentrate nelle ore notturne, con prezzi medi pari a circa 280 €/MWh nei mesi estivi e 330 €/MWh in quelli invernali, e nel MB si raggiungono valori medi superiori ai 350 €/MWh».

Per quanto riguarda la tipologia di impianto che oggi fornisce servizi ancillari, «La quota maggiore è relativa agli impianti a gas naturale sia nell’ex-ante che nel MB, seguiti da quelli idroelettrici (soprattutto a pompaggio) e a carbone, anche in questo caso con evidenti differenze tra le zone (nel 2019, 60% al Sud e addirittura 100% in Sardegna nel MSD ex-ante), nonostante gli obiettivi nazionali prevedano un completo phase-out degli impianti a carbone entro il 2025. L’ingresso di nuove risorse per la fornitura di servizi di mercato potrà muoversi secondo due direttrici: l’esigenza di modulazione della potenza attiva nella zona e il prezzo di remunerazione che potranno ottenere. Per esempio, in zone caratterizzate da una presenza di volumi scambiati nelle ore prevalentemente serali e notturne potrebbero giocare un ruolo importante le infrastrutture di ricarica per le auto elettriche gli storage e gli impianti di climatizzazione invernale a pompa di calore, mentre nelle ore diurne potrebbero essere utilizzati soprattutto i cogeneratori, gli impianti di climatizzazione estiva e i boiler elettrici»,

I risultati del progetto pilota UVAM hanno mantenuto invariate le caratteristiche principali in termini di composizione degli “aggregati”, di localizzazione geografica e di tendenza a effettuare offerte a prezzi elevati rispetto alle medie di mercato. Al Politecnico dicono che «La sperimentazione infatti ha visto una partecipazione crescente nel corso del 2019 e una quasi completa saturazione del contingente già dalla prima asta del 2020, alle quali risultano aver partecipato 20 BSP alla data di chiusura del Rapporto (7 in meno rispetto allo scorso anno, con un processo di primo “consolidamento” del mercato che vede ridursi il numero di “small player” a fronte di una conferma dei “big player”, intesi come coloro che si sono assicurati in asta una quantità almeno pari a 50 MW). In linea con quanto rilevato lo scorso anno, più di due terzi delle UVAM (68%) è composto da un unico POD, e più della metà degli aggregati risulta essere di tipo “misto”, ossia vede la presenza sia di consumi che di impianti di generazione, all’interno dello stesso POD o di POD diversi. Riguardo l’obbligo di effettuare offerte sul MB “a salire” da parte delle UVAM contrattualizzate a termine, l’analisi dei prezzi mostra la tendenza degli operatori ad effettuare offerte a prezzi prossimi allo strike-price (pari a 400 €/MWh), così come accadeva nel corso del 2019, fenomeno che concorre al limitare l’invio di ordini di dispacciamento da parte di Terna. In conclusione, si identifica una buona affidabilità delle UVAM, che hanno garantito la fornitura dell’85,5% delle quantità accettate nel periodo maggio 2019-marzo 2020».

Invece, il Capacity Market, che riguarda invece un orizzonte temporale più ampio, essendo un meccanismo con cui il TSO si approvvigiona di capacità attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati con aste competitive e «Con le prime due aste sono stati assegnati rispettivamente 40,9 GW di capacità con periodo di consegna 2022 e 43,4 GW con periodo di consegna 2023. L’obiettivo è quello di fornire segnali di prezzo che consentano di evitare la riduzione del margine di adeguatezza per il decommissioning degli impianti tradizionali e contemporaneamente accompagnare la decarbonizzazione del parco di generazione, facendo prevalere sulle altre le tecnologie più efficienti, meno inquinanti e con minori costi di produzioneZ.

E’ in questo contesto che sta emergendo un nuovo soggetto: le Energy Community, frutto del percorso normativo europeo avviato sulla scia del Clean Energy Package e basato sulle direttive RED II (“Renewable Energy Directive 2018/2001”) e IEM (“Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944”), di cui va completato l’iter di recepimento rispettivamente entro giugno 2021 e dicembre 2020. Il rapporto spiega che «Sono quattro le nuove configurazioni introdotte: gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” (la cui principale caratteristica è che si trovino all’interno dello stesso edificio o condominio), le “Comunità Energetiche Rinnovabili”, i “Clienti attivi consorziati” e le “Comunità Energetiche di Cittadini”. Grazie al confronto con gli operatori, si sono identificate ed analizzate le soluzioni tecnologiche che possono essere implementate nell’ambito delle configurazioni di “autoconsumatori collettivi” e “comunità energetiche”, anche se ciascuna può assumere diverse fisionomie. Tutte le tecnologie hardware e software potenzialmente coinvolte possono essere considerate “mature” e reperibili sul mercato. Un focus particolare è stato riservato alle varie piattaforme software e ai sistemi di storage, le cui installazioni al mese di ottobre 2020 risultano pari a 36.896 unità complessive, per una potenza totale di 170,3 MW e una capacità di 267,5 MWh. Esclusa una sola installazione stand-alone, tutte le batterie risultano abbinate ad un impianto fotovoltaico. La tecnologia più diffusa è il litio, con un prezzo che si attesta intorno ai 670 €/MWh».

Per analizzare gli investimenti tecnologici utili a sviluppare una configurazione di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile o di comunità energetica rinnovabile, sono ste identificate queste configurazioni tecnologiche: “Pura condivisione” (configurazioni in cui è esclusivamente prevista l’installazione di un impianto di generazione FER per condividere virtualmente l’energia tra i membri), “Pura condivisione digital” (configurazioni in cui è prevista l’istallazione, oltre che dell’impianto fotovoltaico, di dispositivi di misura installati presso ciascun POD e di una piattaforma software di monitoraggio), “Condivisione ottimizzata” (configurazioni che prevedono anche la presenza del sistema di storage, che consente in primo luogo di aumentare il livello di energia prodotta dall’impianto FER e condivisa all’interno della configurazione); “Condivisione smart (configurazioni che prevedono anche la presenza dell’infrastruttura tecnologica che abilita la partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento da parte delle risorse “flessibili” disponibili e dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici).

Dal confronto con gli operatori emergono diverse possibili articolazioni del modello di business che potrebbero essere adottati per promuovere le iniziative di autoconsumo collettivo e comunità energetiche da parte dei “soggetti terzi” o “developer”. Al Politecnico dicono che «Essi (soggetti diversi dai membri di un aggregato) possono contribuire, infatti, a configurare le comunità, in quanto ricercano e aggregano i membri, installano gli asset, forniscono tecnologie hardware e software per la gestione degli asset e servizi di efficienza energetica, abilitano alla partecipazione al MSD. In un contesto fortemente in divenire, i principali “punti fermi” appaiono i seguenti: tutti i modelli di business che i soggetti terzi intendono implementare includono le attività di ricerca ed aggregazione dei membri e la fornitura delle tecnologie hardware e software di gestione degli asset presenti; tutti prevedono (almeno) la fornitura di tecnologie base per la generazione in loco di energia (fotovoltaico). Inoltre, i modelli di business che gli operatori sono maggiormente propensi a implementare sono quelli che includono anche la fornitura di servizi aggiuntivi di efficienza energetica, attività che risulta “core” per le ESCo ma che sta assumendo sempre più rilevanza anche per le utility. Il modello di business che si pone come obiettivo principale massimizzare l’energia condivisa e l’ottenimento degli incentivi connessi risulta di maggiore interesse per quelle utility che intendano rafforzare o avviare una relazione con le utenze in merito alla fornitura dell’energia. Si registra una limitata “copertura” dell’attività legata alla partecipazione al MSD, in quanto al momento non viene ritenuta prioritaria da parte degli operatori, ma oggetto di una valutazione successiva, nel momento in cui la Energy Community sarà operativa e a regime.

L’analisi della sostenibilità economica delle energy community, in particolare gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e le “comunità energetiche rinnovabili”, ha riguardato 6 diversi “archetipi”: come esempi di applicazione dell’autoconsumo collettivo da FER: un condominio con 20 utenti residenziali e un centro commerciale con 65 negozi; come esempi di applicazione delle comunità energetiche rinnovabili, un quartiere con 80 utenti residenziali, un quartiere con 60 utenti residenziali e 10 utenze tipo ufficio, un’area urbana mista con un’utenza industriale che autoconsuma l’energia e condivide l’eccesso con 45 utenti residenziali, un distretto industriale con 14 PMI.