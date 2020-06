Covid-19 ha generato una serie di benefici ambientali conseguenti al lockdown, ma c'è un paradosso

Energia e clima, non sprechiamo l’ennesima crisi!

Ricercatori Yale: "La crisi economica innescata dalla pandemia potrebbe avere un impatto devastante sugli investimenti in energia pulita". Da aprile persi 600mila posti di lavoro

[23 Giugno 2020]

Per una sorta di “eterogenesi dei fini”, il virus Covid-19, di natura parassitario, ha generato una serie di benefici ambientali conseguenti agli imposti e rigidi comportamenti degli uomini. Scesi dalle auto, via dagli uffici e dalle fabbriche a loro volta in larga parte con le saracinesche abbassate, gli esseri umani hanno ridato fiato alla natura. Cali delle emissioni di carbonio e dell’inquinamento atmosferico locale sono stati documentati sin dai primi giorni della crisi da Covid-19. Ma una nuova ricerca dell’Università di Yale ci pone davanti un nuovo punto di vista, ovvero come non sprecare la “tempesta perfetta” che sta colpendo l’intero Pianeta rallentanto gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Perché? “I benefici – spiegano nello studio – potrebbero essere ampiamente annullati dagli impatti sull’innovazione dell’energia pulita”. In sostanza la crisi economica innescata dalla pandemia, affermano i ricercatori, “potrebbe avere un impatto devastante sugli investimenti a lungo termine in energia pulita”. Una visione in parte condivisa anche dall’agenzia internazionale dell’energia che prevede uno stop momentaneo per quest’anno, ma una crescita già dal prossimo, a condizione che vengano varate politiche adeguate a sostegno della green economy. Nel peggiore dei casi – ma realistico – prevedono che potrebbero essere emessi ulteriori 2.500 milioni di tonnellate di anidride carbonica (l’equivalente di circa 3 trilioni di libbre di carbone bruciato) causando 40 morti in più al mese, fino al 2035.

“Questa crisi globale ritarderà sicuramente gli investimenti nell’energia pulita”, ha affermato Kenneth Gillingham , professore associato di economia ambientale ed energetica presso la Yale School of Forestry & Environmental Studies (F&ES) e autore principale dell’articolo. “A seconda di come rispondono i responsabili politici, le conseguenze per la salute umana derivanti da questo investimento differito potrebbero superare di gran lunga i benefici ambientali a breve termine che abbiamo visto finora.”

Tali benefici a breve termine sono stati sostanziali. Il consumo di carburante e benzina, ad esempio, è diminuito del 50-30%, dall’inizio di marzo al 7 giugno, mentre la domanda di elettricità è diminuita del 10 percento. Questi impatti hanno salvato circa 200 vite al mese dall’inizio dei lockdown, ma è successo anche altro: la maggior parte degli investimenti nelle tecnologie per l’energia pulita si è fermata. “I posti di lavoro complessivi nell’energia pulita sono diminuiti di quasi 600.000 unità dalla fine di aprile, poiché gli investimenti in efficienza energetica e generazione rinnovabile sono precipitati”, ha dichiarato Marten Ovaere, ricercatore post dottorato presso F&ES e coautore del documento. “Se ciò dovesse continuare, potrebbe rallentare significativamente la spinta verso un futuro di energia pulita”.

Il documento, pubblicato sulla rivista Joule , ha come coautore i ricercatori del MIT Sloan School of Management e della Northwestern University. Attingendo alle prove di precedenti shock economici, i ricercatori esaminano due possibili scenari a lungo termine negli Stati Uniti. Nel migliore dei casi – in cui la minaccia si attenua relativamente rapidamente, si evitano le peggiori proiezioni di vittime umane e l’economia si riavvia – dovrebbero esserci poche implicazioni a lungo termine. La maggior parte delle richieste di prodotti e servizi, prevedono, “saranno differite anziché distrutte”. Mentre il calo record delle emissioni sarebbe temporaneo, gli investimenti in nuove soluzioni energetiche raggiungerebbero probabilmente i livelli pre-pandemici.

In caso di persistente recessione a lungo termine, tuttavia, gli impatti sull’innovazione energetica sarebbero significativi. Mentre l’uso dell’energia connesso ai viaggi potrebbe rimanere più basso, il consumo di energia domestica aumenterebbe e l’uso degli edifici commerciali rimarrebbe sostanzialmente invariato, in particolare se gli spazi degli uffici vengono utilizzati in modo simile (anche se più lavoratori americani decidono di lavorare da casa). Inoltre, se il pubblico diventa cauto sull’uso dei mezzi pubblici, molti pendolari decideranno semplicemente di guidare.

L’impatto maggiore, tuttavia, sarebbe sul settore dell’innovazione energetica, afferma lo studio. Gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio si esaurirebbero, la transizione verso flotte di veicoli più pulite verrebbe interrotta e le case automobilistiche a corto di liquidità abbandonerebbero nuove tecnologie di efficienza energetica e dei veicoli.

“Ad esempio, ci sono stati molti investimenti in veicoli elettrici”, afferma Gillingham. “Ma se le aziende stanno solo cercando di sopravvivere, è molto meno probabile che possano fare grandi investimenti in nuove tecnologie per la prossima generazione perché non sanno nemmeno se arriveranno alla prossima generazione”.

Inoltre, i budget statali e locali più stretti nei prossimi anni probabilmente sgonfieranno gran parte degli investimenti in opzioni di energia pulita. Anche se gli investimenti nell’energia verde si fermassero per un solo anno, calcolano gli autori, supererebbe qualsiasi riduzione delle emissioni verificatasi da marzo a giugno.

Tuttavia, mentre l’incertezza di questa crisi rappresenta minacce potenzialmente enormi, presenta anche un’opportunità, afferma Gillingham. Se i governi federali producessero grandi pacchetti di incentivi per rafforzare l’economia, anche i modesti investimenti in tecnologie energetiche pulite pagherebbero dividendi a lungo termine. “Quindi – concludono – è davvero nelle mani dei politici se l’energia verde sarà rallentata o accelerata da questa crisi”.

Nel qual caso, se appunto la politica saprà rispondere in modo positivo, a guadagnarci saremmo tutti, visto che secondo autorevoli analisti come Stern, Stiglitz, Hepburn, O’Callaghan e Zenghelis, “gli investimenti green creano il doppio dei posti di lavoro rispetto a quelli nei combustibili fossili”.