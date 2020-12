Energia: la revisione del regolamento della rete transeuropea per l’energia TEN-E

Le proposte illustrate dalla Commissaria Ue all’energia Kadri Simson

[16 Dicembre 2020]

La Commissaria europea all’energia, Kadri Simson, ha presentato ieri alla Commissione ITRE del Parlamento europeo la tanto attesa proposta di revisione del regolamento sulla rete transeuropea per l’energia (TEN-E), riocordando che «Un anno fa ho promesso, davanti alla vostra commissione, che presenterò una proposta rivista entro la fine del 2020. Oggi, onoro questa promessa, al termine di un anno intenso di lavoro per la politica energetica dell’Ue. La scorsa settimana, il Consiglio europeo ha deciso di aumentare l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Ue al 55% entro il 2030. Oggi, desidero sottolineare come la nostra proposta per un nuovo e più moderno quadro TEN-E ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo più elevato e l’obiettivo della climate neutrality del Green Deal».

La Simson ha detto che non si tratta solo di una semplice revisione dell’attuale regolamento ma «Ha l’ambizione di definire un quadro lungimirante per fornire una rete infrastrutturale adatta al futuro sistema energetico dell’Europa. L’attuale quadro TEN-E è stato molto importante per il nostro mercato unico dell’energia e per l’Unione dell’energia. Ha contribuito a far avanzare le interconnessioni energetiche in tutta l’Ue. Ha reso i nostri mercati energetici più sicuri, meglio integrati e più competitivi. E ha reso i nostri sistemi energetici più sostenibili consentendo l’integrazione di quote crescenti di energie rinnovabili. Ma i nostri obiettivi politici sono cambiati con il Green Deal. Inoltre, il nostro panorama energetico sta cambiando rapidamente. Nuove tendenze come l’aumento dell’elettrificazione, l’integrazione del sistema energetico, la decarbonizzazione del gas e la digitalizzazione stanno plasmando le future esigenze infrastrutturali. Da qui al 2030, stimiamo che gli investimenti nelle reti elettriche dovranno raddoppiare, rispetto allo scorso decennio, raggiungendo oltre 50 miliardi di euro all’anno. Per le sole reti offshore, abbiamo bisogno di oltre 530 miliardi di investimenti entro il 2050. La nostra strategia per l’idrogeno stima che entro il 2030 saranno necessari investimenti per circa 65 miliardi di euro. Pertanto, è tempo di riprogettare il nostro regolamento TEN-E in modo che contribuisca a realizzare gli investimenti di cui abbiamo bisogno in infrastrutture transfrontaliere a prova di futuro».

Poi la Simson ha delineato le principali modifiche che propone la Commissione Ue: «Primo, gli obiettivi del Green Deal sono chiaramente alla base di tutti gli aspetti della nostra proposta. Proponiamo che i nostri obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 diventino i principi guida per il nostro futuro quadro infrastrutturale. Introduciamo un criterio di sostenibilità obbligatorio per un contributo positivo a tutti i progetti PCI candidati in ciascuna categoria di infrastruttura. Inoltre, i promotori del progetto PCI dovranno riferire sulla conformità di ogni progetto alla legislazione ambientale e al principio di non danno, Secondo, la proposta rivede e modernizza le categorie di infrastrutture supportate. Ci concentriamo sull’agevolare ulteriormente lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica. Ciò significa continuare a concentrarsi sui progetti tradizionali di trasmissione e stoccaggio dell’elettricità, ma anche nuove disposizioni per aumentare l’ elettricità offshore e le reti elettriche smasrt. In linea con la strategia per l’energia rinnovabile offshore, il regolamento TEN-E rivisto esamina lo sviluppo di energia rinnovabile offshore su larga scala e le reti necessarie. Le reti offshore sono identificate come corridoi prioritari al fine di facilitare una pianificazione integrata coordinata della rete offshore e onshore a lungo termine. Gli Stati membri attorno allo stesso bacino marittimo dovranno stabilire impegni a lungo termine per la diffusione della produzione offshore e mettere insieme piani di sviluppo della rete offshore integrata. Proponiamo inoltre di razionalizzare il processo di autorizzazione per l’infrastruttura di trasmissione offshore transfrontaliera introducendo uno sportello unico per bacino marittimo. Entro il 2030, prevediamo che il nostro consumo di elettricità aumenterà rapidamente e sarà in gran parte basato sulle energie rinnovabili. Ciò renderà indispensabile la gestione intelligente e digitale della rete. Abbiamo così adattato i criteri di selezione delle reti elettriche intelligenti per gestire le esigenze del futuro».

Poi la Commissaria Ue all’energia ha affrontato il tema più spinoso: il gas e ha detto che «Oggi il gas naturale copre circa un quarto del nostro fabbisogno energetico. Mentre il gas naturale svolgerà un ruolo nella transizione energetica nel prossimo decennio, come riconosciuto dal Consiglio europeo, il settore deve iniziare la decarbonizzazione. Più ci avviciniamo al nostro obiettivo di neutralità climatica, più il gas naturale sarà sostituito da fonti rinnovabili e gas low carbon, in particolare biogas e idrogeno. Il regolamento TEN-E ha fornito una rete del gas naturale sicura e ben interconnessa in Europa. Una volta completati i progetti in corso, tutti gli Stati membri avranno accesso a una gamma diversificata di forniture, compreso il mercato globale del GNL, garantendo forniture di gas sicure e competitive per i consumatori. La Commissione pertanto non vede più la necessità di continuare a sostenere le politiche per i progetti transfrontalieri di gas naturale. Proponiamo pertanto di escludere l’infrastruttura del gas naturale dalla futura politica TEN-E».

L’attenzione della Commissione Ue si concentra invece sulla promozione della diffusione di gas rinnovabili ea basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno in particolare e propone di «Includere reti transfrontaliere dedicate all’idrogeno nel campo di applicazione del regolamento TEN-E, che copra sia il riutilizzo delle risorse esistenti per il trasporto esclusivo dell’idrogeno sia la costruzione di nuove risorse per l’idrogeno» La Simson ha aggiunto: «Qui, vorrei essere molto chiara: queste pipeline dell’idrogeno da allora in poi trasporteranno solo idrogeno. Nessun gas naturale scorrerà in questi gasdotti. Tali disposizioni riflettono la strategia della Commissione sull’idrogeno e la sua enfasi sull’idrogeno rinnovabile. Tuttavia, la strategia vede un ruolo per l’idrogeno low carbon per ridurre rapidamente le emissioni di CO2 della produzione di idrogeno esistente quando l’idrogeno rinnovabile continua a crescere. Questa preferenza per l’idrogeno rinnovabile si riflette nei criteri di selezione. Al momento della valutazione, i progetti di idrogeno rinnovabile riceveranno punti extra e, quindi, si posizioneranno più in alto nell’elenco PCI. Per aumentare ulteriormente la diffusione dell’idrogeno rinnovabile, proponiamo la creazione di una nuova categoria PCI specifica per gli impianti di elettrolisi di rilevanza transfrontaliera. Sebbene tali progetti non avrebbero accesso ai finanziamenti del meccanismo per collegare l’Europa, gli elettrolizzatori di grandi dimensioni superiori a 100 Megawatt possono beneficiare di una pianificazione coordinata e di processi di autorizzazione semplificati».

Ma la Commissione Ue propone anche «Una nuova categoria PCI per reti di gas pulite smart mirate agli aggiornamenti di rete necessari per l’integrazione deii gas rinnovabili e low carbon dalla distribuzione locale al livello di trasmissione» e la Simson ha ribadito che «Questa categoria non significa sostegno ai gasdotti. Significa consentire il flusso inverso di gas puliti dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto.

Il nuovo regolamento continuerà a sostenere l’infrastruttura di trasporto della CO2, ma non includerà più gli oleodotti .

La revisione proposta include anche importanti cambiamenti nella pianificazione delle infrastrutture e nella sua governance. La Simson ha ricordato che «Finora abbiamo trattato le infrastrutture del gas e dell’elettricità come separate e abbiamo affidato alle associazioni di settore ENTSO-E e ENTSO-G un ruolo chiave nella definizione delle future esigenze infrastrutturali. In linea con la nostra strategia di integrazione del sistema energetico, proponiamo una pianificazione infrastrutturale aggiornata, intersettoriale e lungimirante. In primo luogo, la nuova TEN-E creerà un modello di pianificazione dell’infrastruttura basato sulle esigenze e sugli scenari infrastrutturali che sono pienamente in linea con i più recenti obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione e terrà debitamente conto del primo principio dell’efficienza energetica. Pertanto, proponiamo di preparare i piani decennali di sviluppo nazionale e l’analisi del gap infrastrutturale in modo intersettoriale e olistico attraverso una forte collaborazione tra gli ENTSO per l’elettricità e il gas. Secondo, per rispondere alla necessità di una struttura di governance equilibrata per la pianificazione della rete, la TEN-E riveduta adegua i ruoli degli attori chiave coinvolti nello sviluppo dei piani decennali di sviluppo nazionale e del comune intersettoriale scenari. Per prima cosa, abbiamo proposto una maggiore partecipazione delle parti interessate. In secondo luogo, rafforzeremo il ruolo dell’ACER per garantire che questi esercizi riflettano pienamente gli obiettivi e gli obiettivi politici concordati e, in terzo luogo, rafforzeremo il controllo della Commissione. In base alle nuove regole, la Commissione ha il potere di esaminare e approvare le fasi principali del processo di pianificazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di scenari che definiscono le esigenze infrastrutturali. Gli stakeholder che rappresentano tutte le parti della società – industria, ONG, ma anche rappresentanti dei DSO – saranno ora coinvolti in tutte le fasi del processo di pianificazione: sviluppo dello scenario, identificazione delle esigenze del sistema e valutazione dei progetti. Credo che questo nuovo approccio sia equilibrato, possa aumentare la fiducia nel processo e affrontare eventuali conflitti di interesse».

Il regolamento TEN-E rivisto contiene anche nuove disposizioni sulla procedura di autorizzazione per contribuire ad accelerare l’attuazione dei PIC necessari.

La Commissaria ha rivendicato il fatto che L’attuale politica TEN-E è già riuscita ad abbreviare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il tempo medio per il completamento del progetto è passato da 10 anni a circa 4 anni oggi. Tuttavia, le prove dimostrano che alcuni progetti continuano a subire ritardi a causa delle procedure amministrative. La nuova TEN-E ora chiarisce i regimi di autorizzazione applicabili a tutti i PIC, ove disponibili, tratta tutti i ricorsi come procedure urgenti ai sensi del diritto nazionale ed evita duplicazioni tra gli obblighi nazionali e dell’Ue per le consultazioni pubbliche. Allo stesso tempo, richiede ai promotori del progetto di aumentare la trasparenza nella comunicazione sul progetto. Infine, la nuova TEN-E estende il suo campo di applicazione per includere progetti di reciproco interesse tra uno Stato membro e un paese terzo, quando esiste un allineamento normativo, per sostenere la dimensione esterna del nostro Green Deal, in particolare verso il nostro vicinato».

La Commissaria Ue all’energia ha concluso: «Questi progetti dovranno contribuire agli obiettivi energetici e climatici globali dell’Unione in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e decarbonizzazione. Questi sono gli elementi che volevo esporre. Grazie a questi cambiamenti, confido che il quadro TEN-E rivisto possa consentire gli investimenti sulla rete necessari per una ripresa verde e per realizzare le nostre ambizioni climatiche nell’ambito del Green Deal europeo».