Estra, nell’anno della pandemia ricavi in calo ma utili doppi

Macrì: «L’andamento del 2020 testimonia la solidità strutturale del gruppo»

[23 Marzo 2021]

Il cda del Estra, gruppo pubblico leader nel centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale oltre ad essere attivo nella vendita di energia elettrica e nella gestione rifiuti, ha approvato i dati consolidati di bilancio per il 2020: nell’anno della pandemia i ricavi toccano quota 760,7 milioni di euro (contro i 985,8 del 2019), eppure l’utile netto si attesta a 24,6 milioni di euro nel 2020: oltre il doppio rispetto al 2019 (+107%).

Se infatti sui ricavi ha impattato il calo dei prezzi di mercato delle commodities dovuto alla pandemia, il buon risultato degli utili rispecchia in particolare al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento di gas naturale, l’aumento delle vendite di energia elettrica a clienti domestici e le politiche di contenimento dei costi attuate dal gruppo al sorgere dell’emergenza sanitaria.

«L’andamento del 2020 testimonia la solidità strutturale del gruppo che, anche nel contesto emergenziale della pandemia, si è distinto positivamente confermando la capacità di generare valore per i suoi azionisti – commenta Francesco Macrì, presidente di Estra – Nel corso dell’anno abbiamo adottato le misure ritenute più appropriate a sostegno dei lavoratori, della sicurezza e dei servizi, oltre ad aver attuato azioni di contenimento di costi per ridurre gli impatti economici della crisi».