Extinction Rebellion Scotland blocca l’ingresso della base nucleare di Faslane

Un gruppo di donne si incatena davanti alla base dei sottomarini nucleari britannici Trident

[30 Aprile 2021]

Stamattina delle attiviste di Extinction Rebellion Scotland hanno bloccato il cancello nord a Gare Loch ad Argyll and Bute della, della base nucleare di Faslane.

Il gruppo di sole donne ha posizionato sulla strada tre fioriere dipinte con le parole “Safe”, “Green” e “Future” e poi le attiviste climatiche ci si sono incatenate.

La polizia scozzese ha detto di essere stata informata del blitz alle 6:20 e di essere subito intervenuta. Un portavoce dell’HMNB ha confermato e ha aggiunto: «Sono in atto procedure ben stabilite e pienamente coordinate per garantire che l’efficace funzionamento dell’HMNB Clyde non sia compromesso a causa dell’azione di protesta».

La HMNB Clyde – nota come Faslane – è la principale base della Royal Navy in Scozia ed ospita armi nucleari del Regno Unito e sottomarini nucleari Trident, compresi gli hunter-killer di nuova generazione.

Extinction Rebellion Scotland ha sottolineato che «Le armi nucleari sono una minaccia esistenziale per il mondo intero. Ammassare armi con la capacità di spazzare via tutta la vita per apparire duri non fa nulla per tenere al sicuro il Regno Unito o qualsiasi altro Paese. Il degrado ambientale in corso causato dalle miniere di uranio e dagli esperimenti nucleari continua a farsi sentire, in particolare tra le nazioni dell’isola del Pacifico che sono anche le più minacciate dal cambiamento climatico».

Oltre a questo, gli attivisti scozzesi denunciano che «Faslane sta inquinando il Clyde con sostanze chimiche tossiche. Poiché l’emergenza climatica ed ecologica in corso minaccia le persone e il pianeta, dobbiamo unirci per costruire un futuro sicuro e più giusto per tutte le persone».

Extinction Rebellion Peace chiede ai governi di «Evitare la guerra come metodo per risolvere i conflitti, eliminare le armi nucleari e ridurre drasticamente le spese militari. Il 22 gennaio 2021 le Nazioni Unite hanno ratificato un divieto mondiale sulle armi nucleari. Il Regno Unito (e l’Italia, ndr) deve ancora firmarlo. L ‘ azione odierna fa parte della campagna internazionale Peace Lotus che evidenzia i devastanti costi umani e ambientali delle azioni militari in tutto il mondo». Peace Lotu è una giornata mondiale di resistenza contro la guerra che celebra l’anniversario della fine della guerra del Vietnam.