Finanziamento europeo per la gigafactory svedese della batterie agli ioni di litio

Dalla BEI 350 milioni di dollari alla Northvolt dopo il successo del finanziamento da 52 milioni di euro nel 2018

[29 Luglio 2020]

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un accordo per un prestito da 350 milioni di dollari alla compagnia svedese Northvolt Ett per sostenere la prima gigafactory europea per realizzare celle a ioni di litio. Il finanziamento è supportato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) , il pilastro principale del piano di investimenti per l’Europa. Già nel 2018, la BEI aveva sostenuto la creazione della linea dimostrativa Northvolt Labs, che ha prodotto le sue prime celle a batteria alla fine del 2019 e che ha aperto la strada alla prima gigafactory europea che è attualmente in costruzione a Skellefteå, nel nord della Svezia, una regione che ospita un importante cluster di materie prime e miniere e che vanta una lunga storia nei processi legati alla produzione e al riciclo. Data la consistente base di energia pulita della regione, la costruzione della fabbrica consentirà a Northvolt di utilizzare il 100% di energia rinnovabile nei suoi processi produttivi.

Peter Carlsson, cofondatore e CEO di Northvolt, ha commentato: «La BEI sin dall’inizio ha svolto un ruolo chiave nel rendere possibile questo progetto. Siamo estremamente grati per il sostegno che abbiamo ricevuto da loro e dall’Unione europea. L’Europa deve costruire la propria catena di approvvigionamento per la produzione di batterie su larga scala e la BEI è una vera pietra angolare di questo processo».

Northvolt Ett fungerà da principale sito produttivo di Northvolt, ospitando la preparazione attiva dei materiali, l’assemblaggio delle celle, il riciclaggio e gli ausiliari. Crescendo fino a raggiungere la piena capacità, nella sua fase iniziale Northvolt Ett produrrà batterie per 16 GWh di capacità all’anno, da incrementare in una fase successiva fino ad arrivare potenzialmente 40 GWh. Le batterie di Northvolt sono progettate per essere utilizzate nell’automotive, per lo stoccaggio della rete e per applicazioni industriali e portatili.

Northvolt è un fornitore europeo di celle per batterie di alta qualità e sostenibili. Fondata per consentire la transizione europea verso un futuro decarbonizzato, la compagnia ha compiuto rapidi progressi nella sua missione di fornire la batteria agli ioni di litio più verde del mondo con una minima impronta di CO2. Tra i partner industriali e i clienti di Northvolt vi sono ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vattenfall, Vestas e il Volkswagen Group.

Il vicepresidente della Commissione europea responsabile dell’Alleanza europea delle batterie, Maroš Šefčovič, ha ricordato che «La BEI e la Commissione sono partner strategici nell’ambito dell’Alleanza europea delle batterie, che lavorano a stretto contatto con l’industria e gli Stati membri per portare l’Europa su un solido cammino verso la leadership globale in questo settore strategico. Northvolt è stata tra i nostri leader ed è destinata a costruire la prima Gigafactory europeo per celle a ioni di litio, con un minimo impatto di carbonio. Supportando questo progetto all’avanguardia, confermiamo anche la nostra determinazione a rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa in settori e tecnologie chiave».

Il vicepresidente della BEI, Andrew McDowell, ha concluso: «Dalla creazione dell’Alleanza europea delle batterie nel 2018, la BEI ha intensificato il suo sostegno alla catena del valore delle batterie al fine di aiutare a costruire l’autonomia strategica dell’Europa in una tecnologia che è la chiave della sua competitività e di un futuro low-carbon. Credo che il sostegno finanziario della BEI a Northvolt sia stato un esempio da manuale di come la nostra due diligence finanziaria e tecnica possono aiutare gli investitori privati ​​a partecipare a progetti visionari».