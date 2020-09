Gli aiuti allo sviluppo Ue al Kenya non creano sviluppo e occupazione

Altro che promozione del buon governo e di una crescita economica sostenibile: col neocolonialismo soft si rischia di favorire la corruzione nei Paesi ACP

[8 Settembre 2020]

Secondo la nuova relazione “Gli aiuti allo sviluppo forniti dall’UE al Kenya” della Corte dei conti europea, «La Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna non hanno dimostrato che gli aiuti erogati a favore del Kenya tra il 2014 e il 2020 a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) abbiano ovviato agli ostacoli allo sviluppo ai quali il Paese deve confrontarsi e siano stati incentrati sulla riduzione della povertà. I progetti finanziati nel quadro del precedente FES per il periodo 2008‑2013 hanno prodotto gli effetti attesi, ma non hanno avuto impatto tangibile sul grado di sviluppo complessivo del Kenya».

Il FES è finanziato dai contributi degli Stati membri dell’Ue, al di fuori del bilancio dell’Ue. Ogni periodo finanziario del FES ha una durata che varia da 5 a 7 anni. 75 Paesi ACP hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito dell’11° FES, per un totale di 15 miliardi di euro. L’assegnazione è avvenuta sulla base di 5 indicatori: popolazione, RNL pro capite, indice di capitale umano, indice di vulnerabilità economica e indicatori mondiali della governance. In proporzione, Paesi molto popolati come il Kenya hanno ricevuto meno finanziamenti. Gli aiuti allo sviluppo dell’Ue ai Paesi ACP sono regolamentati dell’accordo di Cotonou, scaduto a febbraio, ma sono in vigore misure transitorie che ne estendono la validità fino a dicembre. Attualmente, sono in corso discussioni su un accordo post-Cotonou.

In una nota di presentazione della relazione, la Corte ricorda che «Obiettivo degli aiuti allo sviluppo dell’Ue è la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà nei Paesi che beneficiano dei finanziamenti, mediante la promozione del buon governo e di una crescita economica sostenibile. Per il Kenya, il FES rappresenta la principale fonte di finanziamenti Ue. Gli aiuti ricevuti dal Kenya nel quadro dell’11° FES, tra il 2014 e il 2020, sono ammontati a 435 milioni di euro, pari a circa lo 0,6 % del gettito fiscale del paese. La Corte ha valutato se la Commissione e il SEAE abbiano indirizzato con efficacia tali finanziamenti là dove potrebbero maggiormente contribuire alla riduzione della povertà».

Juhan Parts, responsabile della relazione su Kenya per la Corte dei conti europea, ha evidenziato che «La Corte non ha reperito sufficienti elementi comprovanti che gli aiuti erogati a titolo dell’11° FES vengono indirizzati là dove potrebbero rivelarsi più efficaci ai fini della riduzione della povertà. La creazione di posti di lavoro è il modo più efficace e sostenibile di ridurre la povertà: i fondi dell’Ue, dunque, dovrebbero in primo luogo essere incentrati sullo sviluppo economico».

La popolazione del Kenya, che era di 47 milioni nel 2016, raggiungerà circa gli 85 milioni entro il 2050. Il tasso di urbanizzazione del Paese è in rapida ascesa, con una crescente domanda di posti di lavoro nelle città. Nel 2016 il 36 % della popolazione del Kenya era al di sotto della soglia di povertà (meno di 1,90 dollari al giorno) e oltre il 20% era malnutrita. L’economia del Kenya è ancora basata sull’agricoltura, che rappresenta un terzo al PIL del Paese, mentre il settore manifatturiero rappresenta solo il 10 %, lo stesso valore percentuale di 40 anni fa. Dal 2003 al 2008, la crescita del PIL del Kenya è stata inferiore alla media regionale. Nella classifica 2018 dell’indice di percezione della corruzione di Transparency International, il Kenya era 144simo su 180 Paesi.

Un quadro che dovrebbe ispirare controllo e buona governance degli aiuti, ma la Corte ha riscontrato che «Il processo di assegnazione dei fondi FES non prevede che siano subordinati alla performance, al buon governo, all’impegno alla realizzazione di riforme strutturali o alla lotta alla corruzione del Paese beneficiario. La Commissione e il SEAE hanno assegnato circa il 90 % dei finanziamenti FES al Kenya per il periodo 2014‑2020 sulla base di una formula standard per gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che non consente di ovviare agli specifici ostacoli allo sviluppo o al deficit di finanziamento del paese. Inoltre, nelle assegnazioni ai vari Paesi non si è tenuto conto delle sovvenzioni o dei prestiti erogati da altri donatori».

Altro che aiutiamoli a casa loro! Pur utilizzando un felpato linguaggio diplomatico, basta leggere nemmeno tanto tra le righe per capire che la denuncia della Corte è abbastanza imbarazzante per i Paesi Ue, perché fa emergere il neocolonialismo e la complicità con i regimi al potere che in gran parte permeano e condizionano i cosiddetti aiuti ai Paesi in via di sviluppo: «Gli aiuti erogati potevano sopperire solo ad una modesta parte delle esigenze di sviluppo del Kenya ed erano ripartiti tra numerosi settori quali agricoltura, gestione delle emergenze legate alla siccità, progetti infrastrutturali in materia di energia e trasporti, elezioni, gestione delle finanze pubbliche e sistema giudiziario».

La Corte avverte che «La frammentazione dei finanziamenti in un numero così elevato di settori aumenta il rischio che gli importi assegnati non raggiungano in alcun settore una massa critica tale da conseguire risultati significativi. Inoltre, le motivazioni della selezione dei settori non sono sufficientemente chiare: la Commissione e il SEAE non hanno proceduto ad una propria valutazione specifica degli obiettivi di sviluppo del paese e dei relativi ostacoli a cui deve confrontarsi, né hanno spiegato in che modo e per quale motivo i settori finanziati avrebbero contribuito maggiormente alla riduzione della povertà».

Inoltre, viene prepotentemente a galla il neocolonialismo soft assistenziale: «La Corte non ha rilevato alcuna motivazione che giustificasse la scelta della Commissione e del SEAE di non fornire aiuti diretti al settore manifatturiero, che ha un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro. Lo stanziamento più cospicuo è stato assegnato alla sicurezza alimentare e resilienza agli shock climatici (228,5 milioni di euro), settore nel quale i fondi miglioreranno probabilmente il tenore di vita delle comunità rurali e dei piccoli agricoltori, soprattutto nelle zone aride, ma non contribuiscono al progresso verso la commercializzazione della produzione agricola e l’espansione del settore agro-alimentare. Per contro, i finanziamenti destinati ai progetti infrastrutturali in materia di energia e trasporti (175 milioni di euro) non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi estremamente ambiziosi concordati con le autorità kenyote e a produrre un impatto significativo». Come se non bastasse, «Considerata la diffusa corruzione percepita nel Paese, la Corte ritiene inoltre che il sostegno diretto fornito dall’Ue alle misure di lotta contro tale fenomeno è stato modesto».

Per questo, ampliando quanto scoperto in Kenya agli altri Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico, la Corte raccomanda alla Commissione Ue e al SEAE di: «Esaminare il metodo applicato dall’Ue per l’assegnazione dei finanziamenti ai paesi ACP e subordinare quest’ultima alla performance del Paese destinatario, nonché al suo impegno ad attuare riforme; valutare la massa critica raggiungibile nella selezione dei settori focali in Kenya, e attribuire priorità allo sviluppo economico sostenibile del paese e allo Stato di diritto».