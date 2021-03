Indonesia: esplode una raffineria della compagnia statale PT Pertamina

Greenpeace: «Ennesima dimostrazione della pericolosità dei combustibili fossili per persone e ambiente»

[29 Marzo 2021]

A Indramayu, nella regione di West Java, in Indonesia, è scoppiato un gigantesco incendio nella raffineria di petrolio di Balongan gestita dalla compagnia statale PT Pertamina che gestisce l’oil & gas e derivati. Secondo quanto riportato da Detik.com, l’incendio è iniziato subito dopo la mezzanotte ora locale di ieri sera e foto e video condivisi sui social media mostrano enormi fiamme che si innalzano dalla raffineria.

Per Greenpeace Indonesia, « L’incendio alla raffineria Pertamina Balongan, Indramayu, West Java, questo lunedì, si aggiunge alle tragiche storie di incidenti e disastri causati dall’industria estrattiva. E’ ancora fresca nella memoria, nel 2019, la catastrofica fuoriuscita di greggio dalla òpiattaforma PT Pertamina Hulu Energi avvenuta al largo di Karawang, West Java, che ha distrutto la vita economica della comunità e l’ecosistema terrestre e nelle acque circostanti. C’era stato anche un incendio alla raffineria Pertamina a Balikpapan pochi giorni fa e una fuoriuscita di petrolio nel 2018. L’incendio della Raffineria Pertamina Balongan avrà sicuramente un impatto negativo sulle condizioni ambientali e sulla comunità circostante. Vari inquinanti nocivi derivanti dagli incendi non solo inquineranno l’aria intorno alla raffineria, ma possono essere portati lontano a seconda della direzione e della velocità del vento. Pertamina deve adottare misure di mitigazione complete contro i vari rischi degli incendi delle raffinerie, compreso il loro impatto sull’economia e sulla vita della comunità circostante. Riflettendo sulle perdite in vari incidenti precedenti, ovviamente non vogliamo che la serie di disastri causati dal settore dell’industria estrattiva (petrolio, carbone) continui. La nostra dipendenza dall’energia estrattiva deve essere immediatamente ridotta. Il mix energetico nazionale deve essere rifornito per la maggior parte delle energie rinnovabili come il solare e l’eolico».

Greenpeace Indonesia sollecita il ministero dell’ambiente e delle foreste a «Sporgere denuncia penale contro Pertamina in quanto protagonista ricorrente di disastri ambientali. Questa non è la prima volta e non sarà l’ultima a meno che non venga intrapresa un’azione decisa. Il tempo per continuare a finanziare la compagnia è finito, ora per il governo è arrivato il momento di mettere come priorità gli interessi delle persone come priorità. Il governo deve stabilire regole più severe affinché l’industria petrolifera sia più sicura e venga ritenuta più responsabile dei danni che fa».

Leonard Simanjuntak, country director di Greenpeace Indonesia, conclude: «Questi incidenti stanno danneggiando ambiente e persone. Pertamina deve mettere in atto un forte piano di mitigazione per evitare che accadano di nuovo. Questi disastri potrebbero cessare completamente se smettessimo di dipendere dai combustibili fossili e trasformassimo in realtà una massiccia diffusione di energie rinnovabili».

Gli ambientalisti chiedono al governo indonesiano di «rivedere il suo obiettivo di riduzione delle emissioni, per essere più ambizioso, e condurre un’indagine su questo incidente. Se ci fosse qualche prova di negligenza o di violazione delle procedure HSE (Health and Safety Operation), il governo deve presentare accuse penali per verificare le eventuali responsabilità di Pertamina, non solo per evitare che questi disastri si ripetano, ma anche per dare priorità alla sicurezza di persone e ambiente».