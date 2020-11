La “cattedrale” della geotermia toscana vince l’International photography awards 2020

Va a Fabio Sartori il primo premio in uno dei più importanti concorsi fotografici mondiali, protagonista l’interno di una torre di raffreddamento della centrale “Sasso 2” a Castelnuovo Val di Cecina

[6 Novembre 2020]

Un altro scatto di Fabio Sartori dedicato alla geotermia è arrivato ai vertici della fotografia mondiale: il fotografo classe 1962 di Massa Marittima ha conquistato il primo premio dell’International photography awards (Ipa) 2020 per la categoria “Architettura industriale” grazie alla sua ormai iconica foto “Inside the Tower”, per l’occasione del concorso denominata “Cathedral”.

L’Ipa è uno dei più importanti concorsi fotografici mondiali per professionisti e amatori, con la partecipazione di migliaia di fotografi le cui opere sono esaminate da una commissione composta da decine di professionisti da varie parti del mondo, che tra tanti hanno scelto lo scatto di Sartori che raffigura l’interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica “Sasso 2” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina: la foto immortala un tecnico Enel all’interno della grande torre dalla forma iperbolica, a tiraggio naturale, che nella parte finale del processo di produzione geotermica raffredda il vapore per poi re-iniettare l’acqua nel sottosuolo e mantenere in equilibrio il ciclo rinnovabile della geotermia.

Una realtà che Sartori conosce molto da vicino, dato che è nato e cresciuto nei territori geotermici toscani, oltre ad occuparsi quotidianamente dell’Area geotermica Lago a Lago Boraficefero (Monterotondo M.mo) all’interno dell’Operations & maintenance Geo Italia di Enel green power.

“Inside the Tower” del resto è una foto che è già stata insignita di premi in altre circostanze e che è diventata uno dei simboli della geotermia in Italia e nel mondo (gli ultimi in ordine di tempo ai concorsi Moscow International Foto Awards e al Siena International Photo Awards), ma nel bagaglio artistico di Sartori non ci sono solo foto di geotermia industriale: grazie a bellissimi scatti naturalistici, infatti, il fotografo toscano ha recentemente ricevuto premi e riconoscimenti anche al “Luminar Bug Photography Awards” e a “ImagO Orbetello”.