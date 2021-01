La centrale nucleare della Bielorussia offline dopo un nuovo incidente

Per Rosatom è tutto sotto controllo, ma a Ostrovets continua la serie di incidenti

[19 Gennaio 2021]

Il 12 gennaio, Rosatom aveva annunciato che «Alle ore 19,57, la Unità 1 di potenza della centrale nucleare bielorussa III + di ultima generazione con reattore VVER-1200 (progettista generale e appaltatore generale – Divisione di ingegneria di ROSATOM) è stata portata per la prima volta al livello di potenza nominale».

Vitaly Polyanin, direttore del progetto ASE EC JSC per la costruzione di centrali nucleari bielorusse, aveva sottolineato soddisfatto che «L’inizio dell’innalzamento al 100% è l’evento principale nella fase di prova di funzionamento di qualsiasi unità di potenza di un impianto nucleare» e Rosatom assicurava che «Dopo la verifica dei parametri e delle caratteristiche effettive dei sistemi e del funzionamento delle apparecchiature per la conformità ai valori di progetto, l’unità di potenza sarà messa in esercizio commerciale». Le operazioni di avvio del reattore centrale nucleare di Ostrovets il 7 agosto 2020, quando i primi gruppi di combustibile sono stati caricati nel nocciolo del reattore. L’11 ottobre 2020, il reattore è stato portato al livello di potenza minimo controllato (inferiore all’1% della potenza nominale). Il 3 novembre 2020, l’unità di potenza è stata collegata alla rete elettrica unificata della Repubblica di Bielorussia. Il 22 dicembre è iniziata la prova di funzionamento del propulsore.

Ieri, funzionari del governo bielorusso hanno annunciato che, 4 giorni dopo, la sera del 16 gennaio, la loro nuova centrale nucleare è stata messa offline dopo che un sistema di protezione del generatore è scattato durante le procedure di test. Si tratta del secondo incidente avvenuto da quando il reattore è entrato in servizio commerciale all’inizio di novembre.

In una dichiarazione, il ministero dell’energia bielorusso ha affermato che «Alle 19.02 l’Unità 1 potenza della BelNPP è stata scollegata dalla rete dopo l’attivazione del sistema di protezione del generatore.

Il sistema di protezione è stato attivato durante l’operazione di test commerciale della prima unità di potenza, all’interno della quale vengono testati sistemi e apparecchiature. La radiazione di fondo nell’area della stazione è normale».

La centrale nucleare bielorussa era stata inaugurata in pompa magna l’8 novembre 2020 dal contestato presidente autoritario del Paese, Alexander Lukashenko, che aveva dichiarato che l’ex repubblica sovietica «diventerà una potenza nucleare». Solo tre giorni dopo, la centrale aveva interrotto la produzione di elettricità dopo l’esplosione di diversi trasformatori di tensione nel sito nucleare, per poi riprenderla diversi giorni dopo.

La vicina Lituania, la cui capitale Vilnius dista solo 50 chilometri dalla centrale, è da tempo contraria alla centrale nucleare bielorussa e con Estonia e Lettonia sta boicottando l’elettricità che produce. La nazione baltica ha denunciato numerose violazioni della sicurezza ma il fregime bielorusso ha finora negato l’ingresso nel Paese agli esperti europei che speravano di indagare sulle denunce dei Paesi Baltici. L’ONG Bellona Norvegese/Russa Bellona ricorda che «Il motivo per cui la visita di fine dicembre dei funzionari europei sia stata cancellata non è chiaro, ma i funzionari nucleari bielorussi si sono impegnati all’epoca a rimanere “impegnati” e “pronti” a ricevere gli esperti dell’Ue».

In un promemoria consegnato a dicembre all’Unione europea, la Lituania ha denunciato che un altro incidente era avvenuto nella centrale di Ostrovets il 30 novembre, presumibilmente a causa del non funzionamento del sistema di raffreddamento. La Lituania ha accusato anche la Bielorussia e Rosatom di aver messo in funzione la centrale nucleare senza attuare la stragrande maggioranza delle raccomandazioni dell’International atomic energy agency (Iaea) e dell’Unione europea, avvertendo che la centrale nucleare di Ostrovets «Potrebbe comportare rischi significativi per l’Ue« e aggiungendo che «La messa in servizio frettolosa e gli incidenti crescenti indicano un rischio reale, amplificato da capacità di gestione e competenza limitate».

Rosatom, la potente compagnia nucleare statale russa, che ha concesso alla Bielorussia un prestito di 10 miliardi di dollari per costruire la centrale di Ostrovets, ha sempre negato che ci siano problemi di sicurezza e il 14 dicembre aveva nuovamente respinto le accuse di problemi di sicurezza avanzate dalla Lituania, affermando che «Il processo di messa in servizio ora in corso è sulla buona strada e non ci sono stati incidenti o incidenti segnalabili sul sito». Alla vigilia della visita degli esperti europei (poi saltata) Rosatom avev a assicurato di aver lavorato a stretto contatto con l’Iaea e la orld Association of Nuclear Operators (WANO) per garantire che non vi siano dubbi sul fatto che tutte le questioni di sicurezza siano state adeguatamente affrontate. Ci impegniamo per i più elevati standard di trasparenza e abbiamo sempre fornito a tutti gli stakeholder tutte le informazioni che potrebbero richiedere sulla progettazione e lo stato di avanzamento del progetto». Inoltre, «Gli alti e bassi dei livelli di potenza visti nelle ultime settimane sono una parte normale del processo di messa in servizio». Rosatom ha ripetutamente affermato che « Il progetto dell’impianto è conforme ai più elevati standard internazionali, come confermato dall’Iaea».

Ma, in realtà, durante la costruzione della centrale nucleare di Ostrovets ci sono stati numerosi incidenti che hanno fatto preoccupare gli ambientalisti e i governo dei vicini Paesi Baltici: la costruzione dell’impianto è stata ritardata nel 2015 quando un gruista ha fatto cadere da un’altezza di 4 metri il contenimento pressurizzato di un reattore da 330 tonnellate, una struttura sensibile che ospita il nocciolo del reattore. I funzionari nucleari bielorussi e Rosatom cercarono di coprire l’incidente che alla fine venne alla luce per la soffiata di un informatore. Bellona ricorda che «All’epoca, Rosatom insistette sul fatto che il contenimento pressurizzato del reattore non fosse danneggiato, ma accettò di sostituire l’unità su richiesta delle autorità bielorusse». Un altro contenimento pressurizzato del reattore destinato all’impianto urtò accidentalmente una colonna di cemento durante le operazioni di scarico da un vagone ferroviario.

Negli ultimi mesi, il governo della Lituania ha distribuito pillole di iodio gratuite ai suoi cittadini che vivono vicino al confine con la Bielorussia. Lo iodio può aiutare a ridurre l’accumulo di radiazioni nella tiroide in caso di fuga radioattiva.

Nonostante il pugno di ferro di Lukashenko che ancora colpisce l’opposizione, la centrale nucleare di Ostrovets è stata contestata anche in Bielorussia, che ha subito e continua a subire gravi danni a causa del disastro nucleare di Chernobyl del 198, che ha diffuso radiazioni in gran parte dell’Europa, ma che in Bielorussia ha avuto ricadute particolarmente forti.

L’unità 1 della centrale nucleare bielorussa è la prima unità Gen III + in funzione costruita all’estero da Rosatom sulla base delle tecnologie russe. Attualmente, tre unità simili sono in funzione Russia: due unità nella centrale nucleare di Novovoronezh e una nella centrale nucleare di Leningrado. Il 3 gennaio, la quarta unità di potenza di generazione + II, l’unità 6 della centrale nucleare di Leningrado, è stata portata al livello di potenza del 100%.