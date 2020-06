La nuova piattaforma europea per la giusta transizione energetica ed economica

Timmermans: «Tutte le transizioni non gestite sono ingiuste». L’Ue non lascerà indietro le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio

[30 Giugno 2020]

La nuova piattaforma presentata dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e dalle commissarie Ue per la coesione Elisa Ferreira e per l’Energia Kadri Simson, punta – come spiega Euractiv – a «fornire supporto tecnico e di consulenza al pubblico e ai privati nelle Regioni caratterizzate da industrie ad alta intensità di carbonio, e aiutare gli Stati membri ad accedere alle risorse messe a disposizione nell’ambito del Meccanismo per una transizione equa».

Presentando la piattaforma, durante un incontro con i rappresentanti politici, amministrativi e sindacali delle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio, Timmermans ha ricordato che «Il mondo è cambiato in modi che non avremmo potuto immaginare solo 5 mesi fa e il cambiamento delle nostre vite quotidiane è arrivato a un ritmo che non abbiamo mai visto nella storia moderna. Molte delle vostre regioni sono state particolarmente colpite dall’epidemia di Covid-19, specialmente dove è così difficile far rispettare le distanze sociali, nelle miniere di carbone. Il lavoro in molte industrie essenziali ha dovuto continuare. Mentre ricostruiamo le nostre economie e le nostre società, dovremo resistere a cadere nella trappola della ricostruzione di vecchie strutture. Semplicemente non possiamo permetterci di pagare per tornare al business as usual e poi pagare di nuovo per trasformarci. Dovremmo invece cogliere questa opportunità per ricostruire un’economia più sostenibile. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti che continueranno a ripagare i debiti che facciamo ora per salvare l’Europa da un declino economico e dare a tutti un futuro migliore. La crescita inclusiva per le generazioni presenti e future, per le città e le regioni rurali, per le regioni carbonifere e per le regioni ad alta intensità di carbonio è al centro dell’European Green Deal. Io stesso vengo da una regione di estrazione del carbone nei Paesi Bassi, nel Limburgo meridionale, dove l’ultima miniera di carbone è stata chiusa nel 1974, quando avevo 13 anni. Comprendo i rischi di una transizione non gestita e non preparata. La disoccupazione di massa può bloccare le comunità e colpire le regioni per diverse generazioni. Alcuni non si sono mai ripresi perché anche tutte le transizioni non gestite sono ingiuste. L’ambizione del nostro Green Deal è quella di mostrare un nuovo modello per la trasformazione inclusiva, che si basa solo sulla transizione, e quindi lavorare con i nostri partner nei Balcani occidentali, Ucraina, Africa meridionale, India e Asia che devono affrontare le stesse sfide. Vogliamo assicurarci che nessuna regione venga lasciata indietro. E francamente, spero che possiamo essere ancora più audaci nelle nostre aspirazioni perché le vostre regioni non sono solo dotate di risorse naturali ma anche di manodopera qualificata, tecnici, ingegneri e persone di grande etica del lavoro che si alzano la mattina presto. Possono essere in prima linea nel Green Deal e vogliamo aiutarli a trasformare questa visione in realtà».

La piattafoma punta a fare in modo che davvero i 40 miliardi di euro previsti per il Just Transition Fund vengano utilizzati per i migliori progetti e sosterrà anche l’accesso al regime che fa parte di InvestEU e alla Facility per i prestiti del settore pubblico, che insieme al fondo formano i tre pilastri del Meccanismo per un’equa transizione che nel complesso potrebbe mobilitare fino a 150 miliardi di euro.

Timmermans ha riconosciuto che «Le vostre regioni, sono state la spina dorsale della crescita industriale in Europa per decenni. Non c’è dubbio che il Green Deal è una sfida, ma porta anche nuove opportunità. Entro il 2050 vogliamo diventare il primo continente al mondo climate neutral. Ma vogliamo anche diventare la centrale industriale del mondo per soluzioni innovative, pulite e circolari, di cui il mondo ha un disperato bisogno. Il Green Deal è la nuova strategia di crescita della nostra Europa e il mio messaggio a coloro che lavorano nelle miniere di carbone, torbiere, miniere di scisti bituminosi, acciaierie, impianti di fertilizzanti e altri settori ad alta intensità di carbonio è che abbiamo bisogno delle vostre capacità per costruire una nuova industria. Proteggeremo la natura, il clima e la biodiversità ma non permetteremo all’Europa di diventare un museo. Piuttosto, sarà in prima linea nella nuova economia mondiale, basata sull’innovazione e sull’energia pulita. Abbiamo beneficiato tutti del vostro lavoro ed giusto che vi sosteniamo anche in tempi difficili».

Anche la Ferreira ha assicurato: «Non lasceremo nessuno indietro. Dobbiamo facilitare la transizione sostenendo le regioni ad alta intensità di carbonio a rigenerare le loro economie e formare i lavoratori per nuovi e migliori lavori. In seno alla Commissione europea, disponiamo di un ampio e diversificato pool di competenze tecniche e di consulenza. Per rendere questo supporto rapido e facile da gestire, la piattaforma sarà uno sportello unico, un punto di accesso unico per il supporto e le informazioni a livello Ue. La piattaforma fornirà una consulenza tecnica completa durante tutto il processo di transizione energetica. Inoltre questo strumento coordinerà il sostegno della Commissione».

La Simson ha aggiunto: «La piattaforma consentirà ai diversi attori di condividere le buone pratiche, in modo che altri possano trarne beneficio. Il progetto si baserà sull’esperienza della piattaforma delle Regioni del Carbone. Ci baseremo su ciò che abbiamo fatto bene e andremo ancora oltre.Questa è un’evoluzione, non una rivoluzione. Le attività della piattaforma non cambieranno radicalmente. Ma coprirà nuove regioni».

Timmermans ha concluso: «Questa piattaforma riunisce un gruppo molto diversificato di persone. Ma la diversità è la nostra forza e per essere forti dobbiamo tutti impegnarci in un dialogo onesto, costruttivo e incentrato sui risultati nei prossimi cinque anni (…) Quindi, dovremo rimboccarci le maniche e assicurarci di raggiungere il primo importante traguardo: i piani di transizione territoriale e la selezione delle regioni. La crisi odierna è una lezione di resilienza per tutti noi: quando affrontiamo le sfide, dobbiamo essere preparati, superare le questioni e agire con decisione per garantire che proteggiamo i nostri cittadini e la nostra economia. Solo la transizione non è diversa. Quindi prepariamoci, anticipiamo la curva: se vogliamo appiattirla, iniziamo ora. Facciamo un passo alla volta e andiamo avanti insieme per rendere questa transizione giusta e realizzare un Green Deal per tutti, non solo per pochi fortunati».