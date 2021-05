L’etanolo da mais riduce l’impronta di carbonio dei carburanti

Con l’aumento della produzione di etanolo da mais, negli Usa sono diminuite le emissioni di gas serra

[25 Maggio 2021]

Lo studio “Retrospective analysis of the U.S. corn ethanol industry for 2005–2019: implications for greenhouse gas emission reductions”, pubblicato su Biofuels, Bioproducts and Biorefining da Uisung Lee, Hoyoung Kwon, May Wu, Michael Wang dell’Argonne National Laboratory del Dipartimento dell’energia Usa (DOE) rivela che l’uso di etanolo da mais sta riducendo l’impronta di carbonio e diminuendo i gas serra.

Per lo studio è stato utilizzato il GREET® model (Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies), uno strumento analitico unico nel suo genere per le LCA, che simula il consumo energetico e le emissioni in uscita di varie combinazioni di veicoli e carburante. Il governo Usa, l’industria e altri ricercatori in tutto il mondo utilizzano GREET ® per la modellazione LCA di etanolo da mais e altri biocarburanti. LO studio è stato finanziato dall’ Vehicle Technologies Office in the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy del DOE che, nelle fasi iniziali, sostiene la ricerca e lo sviluppo per l’efficienza energetica e le tecnologie per le energie rinnovabili, per rafforzare la crescita economica, la sicurezza energetica e la qualità ambientale degli Stati Uniti.

Lo studio, che ridimensiona alcune ipotesi fatte recentemente sull’impatto di questo biocarburante, analizza la produzione di etanolo da mais negli Usa dal 2005 al 2019, anno in cui la produzione è più che quadruplicata. Gli scienziati hanno valutato l’intensità delle emissioni di gas serra (nota come intensità di carbonio o CI) dell’etanolo da mais e, nel periodo preso in esame, hanno riscontrato in una riduzione del 23% nell’IC .

Secondo gli scienziati dell’Argonne, «La produzione di etanolo da mais è aumentata nel periodo, da 6,1 a a 57 miliardi di litri). Politiche di sostegno ai biocarburanti – come il Renewable Fuel Standard dell’Environmental Protection Agency e il Low-Carbon Fuel Standard della California – hanno contribuito a produrre l’aumento». Per entrambi i programmi, federale e statale, i ricercatori hanno valutato le emissioni di gas serra del ciclo di vita dell’intera produzione di carburante per calcolare i vantaggi dell’utilizzo di combustibili rinnovabili. Per valutare le emissioni, gli scienziati hanno utilizzato l’analisi del ciclo di vita (ife-cycle analysis . LCA), il metodo standard per confrontare gli impatti riguardanti le emissioni di gas serra tra i diversi metodi di produzione di carburante.

Michael Wang, senior scientist di Argonne a capo del Systems Assessment Center nella divisione Energy Systems, sottolinea che «Dalla fine degli anni ’90, gli studi LCA hanno dimostrato i vantaggi nella riduzione delle emissioni di gas serra dell’etanolo da mais come alternativa alla benzina. Questo nuovo studio mostra che il continuo trend al ribasso dell’etanolo di mais nelle emissioni di gas serra».

Lee, principale autore dello studio, fa notare che «Il percorso di produzione dell’etanolo da mais – sia in termini di coltivazione del mais che di bioraffinerie – si è evoluto notevolmente dal 2005. Lo studio si è basato su statistiche complete sulla coltivazione del mais del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti e sui dati di riferimento del settore sulla produzione di etanolo da mais».

Kwon evidenzia che «Le rese del mais degli Stati Uniti sono migliorate del 15%, raggiungendo 168 bushel (un bushel equivale a 25,4 kg di mais, ndr) per acro nonostante gli input di fertilizzanti rimanessero costanti e risultando in una diminuzione dell’intensità dell’input di fertilizzanti per staio di mais raccolto: riduzioni del 7 % nell’uso di azoto e 18 % nell’uso di cloruro di potassio». La Wu aggiunge che «Le rese dell’etanolo sono aumentate del 6,5%, con una riduzione del 24% del consumo energetico dell’impianto di etanolo».

Wang conclude: «Con l’aumento del volume totale e la riduzione dei valori CI dell’etanolo da mais tra il 2005 e il 2019, l’etanolo da mais ha portato a una riduzione totale di gas serra di oltre 500 milioni di tonnellate tra il 2005 e il 2019. Per gli Stati Uniti, i biocarburanti come l’etanolo da mais possono svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre la nostra impronta di carbonio».