Lo studio ARERA RSE sull’energia della Sardegna

Sul sito di ARERA i risultati di un anno di analisi e ricerche comparative sullo sviluppo delle infrastrutture gas ed elettricità nell’isola

[10 Agosto 2020]

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha annunciato che «Le scelte che verranno effettuate per il futuro energetico e ambientale della Sardegna e per le sue infrastrutture, possono ora basarsi su dati tecnici e scientifici, che permetteranno di confrontare differenti opzioni possibili». Da oggi sul suo sito è infatti disponibile lo studio “Approvvigionamento energetico della Regione Sardegna (anni 2020-20240)” che l’Agenzia ha commissionato a RSE – Ricerca Sistema Energetico , per una valutazione indipendente sulle possibili configurazioni infrastrutturali per lo sviluppo energetico della Sardegna.

Arera ricorda che «L’isola è l’unica regione italiana finora esclusa dalla metanizzazione e priva di un sistema di trasporto del gas naturale, mentre esistono reti di distribuzione per altri combustibili gassosi. Motivi per i quali sono in fase di valutazione anche ipotesi di collegamento con il continente. Nello studio – che RSE ha condotto attraverso interlocuzioni con la Regione Sardegna, con l’università di Cagliari e con i principali operatori – sono illustrate diverse configurazioni infrastrutturali a parità di sicurezza dell’approvvigionamento e di raggiungimento degli obiettivi europei ed italiani in materia di energia e clima, in particolare in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili previsto dal PNIEC».

Arera spiega che «Soprattutto grazie alla interazione con i soggetti territoriali, sono state valutate diverse opzioni di sviluppo dei poli industriali dell’isola con la conseguente evoluzione della domanda energetica complessiva, nell’arco temporale tra il 2020 ed il 2040. Delle varie opzioni è infine stato confrontato l’andamento dei diversi costi attesi sia in termini industriali che di esternalità ambientali».

ARERA rende disponibile lo studio con la modalità della consultazione ai fini della valutazione e della discussione pubblica. Le considerazioni che verranno presentate entro il 21 Settembre 2020, saranno tenute in conto dall’Autorità per la valutazione dei Piani decennali di sviluppo di trasmissione elettrica e di trasporto gas (valutazione prevista per la fine del 2020.