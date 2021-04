Misurare l’utilizzo dell’energia in casa e vincere il risparmio con il progetto HACKS

Una nuova occasione per conoscere meglio i propri consumi domestici, con l’opportunità di vincere un Airthing 2930 Wave Plus

[21 Aprile 2021]

Quanto è possibile risparmiare grazie all’efficienza energetica nella propria casa? Saperlo in anticipo è un’informazione fondamentale per capire se e come migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. A maggior ragione oggi che gli incentivi statali offrono una interessante opportunità, in alcuni casi anche a costo zero. Ma la domanda è piuttosto complessa e, spesso, per rispondere occorre interpellare un consulente energetico o un termotecnico. Il progetto europeo Heating and Cooling Know-how Solutions (HACKS) ha però lanciato un calcolatore online pensato per rispondere in modo semplice, veloce e attendibile a questa domanda: inserendo pochi dati sui consumi di energia in casa, il calcolatore determinerà le migliori soluzioni e quantificherà i risparmi ottenibili.

Non solo, utilizzando il calcolatore, c’è anche la possibilità di partecipare al concorso Vinci il risparmio, e di vincere un Airthings 2930 Wave Plus: un misuratore “intelligente” della qualità dell’aria completo di rilevatore di radon, che include sensori di temperatura, umidità, composti organici volatili (TVOC), pressione dell’aria e CO2.

Il concorso a premi si concluderà il 30 aprile 2021. I termini e le condizioni completi per l’estrazione a premi possono essere visualizzati qui.

HACKS un progetto parte del programma europeo Horizon 2020, che coinvolge 17 organizzazioni in 15 Paesi europei e il cui principale obiettivo è quello di educare i consumatori sui più recenti ed efficienti prodotti per il riscaldamento e il raffrescamento, che gioveranno al loro comfort domestico e forniranno benefici a lungo termine per la salute e il risparmio economico.

Ad occuparsi del progetto è Eliante è una cooperativa sociale non profit che da 18 anni realizza, in Italia e in Europa, progetti concreti per la tutela e la conservazione dell’ambiente. Tutelare l’ambiente significa, per Eliante, creare le condizioni per una reale coesistenza fra i diversi contesti naturali e le persone.

Eliante ha proposto per prima nel contesto italiano temi e approcci che sarebbero diventati poi centrali nelle politiche per la sostenibilità: fra questi l’educazione al risparmio energetico, la convivenza fra uomo e grandi carnivori, la fattibilità di parchi urbani lineari utilizzando le fasce di rispetto dei binari ferroviari.

Metodo scientifico, competenza interdisciplinare e capacità di progettare soluzioni innovative sono le caratteristiche che consentono ad Eliante di ideare e gestire progetti unici nel settore della tutela ambientale. Eliante ha realizzato oltre 65 progetti con circa 150 partner provenienti da 30 Paesi diversi, è attiva con progetti in 9 regioni italiane e in 7 paesi europei, ha partecipato a 4 campagne europee di sensibilizzazione dei cittadini sui diversi temi di cui la cooperativa si occupa.

Per informazioni: tognetti@eliante.it