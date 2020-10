Nel Mare del Nord le pale eoliche offshore più grandi e potenti del mondo (VIDEO)

In costruzione la Dogger Bank farm, il più grande parco eolico offshore del mondo

[1 Ottobre 2020]

Il più grande progetto eolico offshore del mondo, la Dogger Bank farm da 3,6 di gigawatt nel Mare del Nord, ha annunciato che, per produrre elettricità per oltre 4,5 milioni di case del Regno Unito, utilizzerà le turbine più grandi del mondo.

Si tratta della piattaforma Haliade-X della General Electric (GE), la turbina eolica offshore più potente esistente che ha un generatore da 12 MW e un rotore da 220 metri che ridurrà il costo livellato dell’energia eolica offshore perché Haliade-X è in grado di trasformare più energia eolica in energia rispetto a qualsiasi altra turbina eolica offshore, rendendo l’eolico offshore una fonte energetica ancora più competitiva. L’intera struttura della pala eolica è alta 260 metri, 5 volte le dimensioni dell’Arc de Triomphe di Parigi.

Le concessioni per i parchi eolici di Dogger Bank risalgono al 2015 e le gigantesche pale eoliche offshore verranno installate nel Mare del Nord, a circa 130 km dalla costa dello Yorkshire su un fondale profondo tra i 20 e i 35 metri.

il progetto Dogger Bank da 10 miliardi di dollari è stato sviluppato in tre fasi: ogni progetto avrà una capacità installata di 1,2 GW e sarà in grado di alimentare 1,5 milioni di case. Insieme, i progetti possono coprire circa il 5% della produzione elettrica stimata del Regno Unito. Il primo progetto dovrebbe essere operativo nel 2023.

Le prime due fasi utilizzeranno la versione da 13 megawatt della piattaforma Haliade-X. Le singole pale della turbina sono più lunghe di un campo di calcio e GE dice che una singola rotazione può fornire elettricità sufficiente per alimentare una famiglia britannica media per due giorni.

L’ordine per 190 turbine delle mega-pale eoliche del Dogger Bank è arrivato lo stesso giorno in cui GE ha annunciato che non fornirà più apparecchiature elettriche alle nuove centrali a carbone. Nel 2019 il gigante dell’energia Orsted ha ordinato la versione da 12 MW delle turbine Haliade-X per due progetti lungo la costa orientale degli Stati Uniti.

John Lavelle, presidente e CEO della divisione eolica offshore di GE, ha detto che «Il nuovo accordo offre l’opportunità di portare la turbina eolica offshore più potente del mondo nel più grande mercato eolico offshore del mondo. Abbiamo un ruolo importante da svolgere nelle ambizioni eoliche offshore del Regno Unito e nel fornire ulteriori riduzioni delle emissioni di carbonio».

I lavori per progetto Dogger Bank, sviluppato da SSE Renewables ed Equinor, sono iniziati a gennaio in un’area del Mare del Nord che finora era disseminata di piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio.

SSE Renewables realizzerà il gigantesco parco eolico offshore ed Equinor lo gestirà una volta completato.

Paul Cooley, direttore capital projects di SSE Renewables, ha spiegato che «Il team congiunto Equinor e SSE Renewables per il progetto Dogger Bank è entusiasta di lavorare con GE Renewable Energy per introdurre la prossima generazione di turbine eoliche offshore nel Regno Unito e per farne il primo parco eolico europeo a installare e far funzionare queste turbine innovative. Dogger Bank ospiterà ora le più grandi turbine eoliche offshore del mondo e questa tecnologia pionieristica low carbon svolgerà un ruolo centrale nell’aiutare il Regno Unito a diventare carbon neutral entro il 2050».

Il direttore del progetto Dogger Bank Wind Farms, Bjørn Ivar Bergemo, ha ottolineato che «Il nostro successo nell’asta CfD è dovuto in gran parte alle relazioni che abbiamo costruito con la nostra catena di fornitura, che hanno consentito i prezzi di esercizio più bassi di sempre. Haliade-X rappresenta un cambiamento radicale nella tecnologia delle turbine e non vediamo l’ora di lavorare con GE Renewable Energy per massimizzare l’innovazione e i vantaggi della catena di fornitura per il Regno Unito».

Tra il 2020 e il 2026, questi progetti dovrebbero innescare circa 9 miliardi di sterline di investimenti di capitale in infrastrutture low carbon.