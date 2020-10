Per accedere al bando c’è tempo fino al 30 novembre

Rosignano lancia il suo bonus mobilità: 50mila euro per incentivare bici e scooter elettrici

Dal Comune un bando per sostenere l’acquisto da parte dei residenti, che potranno spendere il contributo (dai 200 ai 600€) esclusivamente da rivenditori locali

[28 Ottobre 2020]

Mentre entra nel vivo il bonus mobilità varato dal Governo per sostenere l’acquisto di bici elettriche (e non solo) tramite buoni da massimo 500€, il Comune di Rosignano lancia un’iniziativa simile destinata a sostenere l’economia del territorio insieme a forme di mobilità più pulita.

Con delibera di Giunta n.221 del 20 ottobre 2020, l’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e scooter elettrici, a favore dei residenti nel Comune di Rosignano Marittimo, mettendo a disposizione 50mila euro a fondo perduto che verranno distribuiti ai singoli richiedenti in base al numero delle domande, con un massimo di 600 e un minimo di 200 euro.

Acquisti che avranno anche un’ispirazione autarchica: l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e motorini elettrici dovrà essere effettuato esclusivamente dai rivenditori situati nel Comune di Rosignano o nei Comuni limitrofi (Livorno, Collesalvetti, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima e Cecina), ma i beneficiari che acquisteranno il proprio mezzo a Rosignano beneficeranno di un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Quanti intendono accedere al bando e acquistare biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e motorini elettrici potranno presentare la domanda entro le ore12 del 30 novembre, mentre l’acquisto dovrà essere effettuato entro fine anno. Per beneficiare dei contributi i soggetti devono essere in regola con i versamenti dei tributi comunali; insieme alla domanda di partecipazione dev’essere inoltre allegata l’attestazione Isee (in caso contrario si farà riferimento alla fascia superiore a 36mila euro).

In base alle domande ricevute sarà poi redatta una graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che terrà di conto del minor valore Isee dei richiedenti e, a parità di Isee, della minore età anagrafica. I soggetti che beneficeranno del contributo dovranno presentare, con le tre modalità precedentemente indicate, la ricevuta di acquisto o la fattura entro le ore 12 del 25 gennaio 2021, riportando, oltre alla ricevuta, i dati del rivenditore, la data di acquisto, l’importo e la denominazione del veicolo acquistato.