Sa.Co.I 3, da Terna 280mila euro per opere compensative al Comune di Piombino

Si tratta di risorse a disposizione per riqualificazioni urbane, in primis piste ciclabili e nuovi alberi

[24 Dicembre 2020]

È stato raggiunto un accordo tra il Comune di Piombino e Terna – il gestore della rete nazionale ad alta tensione – sulle opere compensative legate alla realizzazione di Sa.Co.I 3, il progetto nato per rendere più efficiente il collegamento elettrico tra Corsica, Sardegna e il resto dell’Italia.

Come spiegano da Terna l’attuale collegamento denominato Sa.Co.I 2 e risalente agli anni ’60, è ormai obsoleto: senza un adeguamento non si potrebbero più garantire adeguati livelli di affidabilità della rete elettrica in Sardegna, verrebbe ridotta la capacità di trasporto di energia tra il centro nord e l’isola e in Corsica non verrebbe assicurata la necessaria copertura del fabbisogno. Per evitare questi rischi nasce il progetto del Sa.Co.I 3, un’opera che – per ridurne gli impatti ambientali – sarà realizzata sfruttando l’attuale infrastruttura del Sa.Co.I 2, con l’ammodernamento delle stazioni di conversione e la posa di nuovi cavi terrestri e marini.

In particolare, il progetto ha previsto due cavi marini di collegamento tra la Corsica e l’Italia continentale (approdo di Salivoli); due cavi terrestri in corrispondenza dell’approdo dei cavi marini a Salivoli e relativo punto di transizione aereo/cavo; una stazione di conversione alternata/continua localizzata in adiacenza all’esistente stazione elettrica di Suvereto e relativi raccordi.

«Il Sa.Co.I 3 – dichiara il vicesindaco di Piombino, Giuliano Parodi – porterà molti benefici al sistema elettrico italiano: una riduzione delle perdite di rete; una riduzione del rischio di energia non fornita; una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili. Conosco bene il progetto che ho seguito già da sindaco di Suvereto e grazie agli ottimi rapporti e alla collaborazione con Terna, in questi mesi abbiamo svolto un’importante trattativa con la società fino a raggiungere un accordo soddisfacente sulle opere compensative per il Comune di Piombino, 280 mila euro a disposizione per riqualificazioni urbane».

L’accordo raggiunto con Terna, sancito da una convenzione che sarà portata «in approvazione nel prossimo Consiglio comunale» prevede il «finanziamento di piste ciclabili che si innesteranno sui percorsi del Promontorio di Baratti e che vedono già stanziate a bilancio le somme per il rifacimento della segnaletica e la sistemazione della rete dei percorsi. Un’operazione virtuosa finalizzata ad incentivare il turismo sportivo legato al trekking e alla mountain bike».

«Non solo pista ciclabile – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita – ma una completa riqualificazione del parco del Vallone con potenziamento delle alberature, una pista ciclabile che lo percorre per tutto il suo sviluppo oltre alla diramazione per collegare la spiaggia di Calamoresca. La pista che vedrà piantumati alberi su entrambi i lati in modo da formare una galleria verde che sarà realizzata con materiali speciali utilizzati nelle zone con vincolo paesaggistico, e avrà un’importante valenza viabilistica in quanto collega il villaggio dei Cavalleggeri con la spiaggia di Salivoli e Calmoresca».