Sviluppo delle energie rinnovabili nei contesti agricoli: protocollo di intesa tra Elettricità futura e Confagricoltura

Agrovoltaico ed efficientamento energetico delle aziende agricole anche con l’installazione di impianti fotovoltaici

[3 Dicembre 2020]

Il 6 novembre Coordinamento FREE, Cia – Agricoltori italiani, Confagricoltura, Elettricità Futura e Italia Solare hanno firmato il documento “Nuovo fotovoltaico in ambito agricolo, una scelta per il Paese e per il Clima”; il 17 novembre Legambiente ha presentato il documento “Agrivoltaico, le sfide per un’Italia agricola e solare” che punta a «individuare un percorso per accelerare la diffusione del fotovoltaico in Italia, con soluzioni che rendano le aziende agricole protagoniste, scongiurando la sostituzione di colture con impianti, ma integrandoli e rendendoli un fattore di supporto al reddito agricolo che deve rimanere prevalente». Ora questi accordi e progetti si concretizzano in un protocollo d’intesa tra Elettricità Futura e Confagricoltura per «promuovere, in linea con gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, lo sviluppo equilibrato e sostenibile degli impianti a fonti rinnovabili nei contesti agricoli».

Le due Associazioni di categoria «lavoreranno insieme nella definizione di specifiche linee di azione su temi cruciali quali l’individuazione dei modelli più idonei per i progetti di “Agrovoltaico” nonché l’efficientamento energetico delle aziende agricole anche attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici rurali».

La definizione di un piano annuale di attività sarà affidata a un Comitato di Coordinamento, che prevederà la redazione di proposte concrete e il lancio di iniziative di sensibilizzazione sui benefici e sulle potenzialità di recupero, sia a fini agricoli sia a fini energetici, di aree abbandonate o incolte.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha sottolineato che «L’ulteriore crescita delle agroenergie e lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e consumo rappresentano elementi centrali per la sostenibilità delle produzioni agricole e un importante elemento di competitività per le nostre aziende tenuto conto dei forti impegni a cui l’agricoltura è chiamata dal Green Deal. L’agricoltura e le foreste rappresentano una grande opportunità per il Paese per raggiungere gli obiettivi del PNIEC in relazione allo sviluppo delle rinnovabili e dell’assorbimento di CO2».

Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, ha concluso: «Gli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal al 2030 – ricorda– si possono raggiungere solo attraverso un dialogo costruttivo e senza pregiudizi tra tutti i soggetti coinvolti, sia dal lato delle imprese, sia dal lato delle istituzioni. Il Protocollo firmato oggi rappresenta per Elettricità Futura un primo fondamentale tassello in questa direzione e dimostra come il mondo imprenditoriale nel suo complesso sia pronto a raccogliere la sfida della transizione energetica».