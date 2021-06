Israele e i suoi coloni continuano a violare le risoluzioni Onu sulla Palestina

Tor Wennesland: Esercito israeliano e Hamas smettano di colpire i civili. L’unica soluzione è quella dei due Stati entro i confini pre-1967

[25 Giugno 2021]

Intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente (UNSCO), Tor Wennesland, ha illustrato il diciottesimo rapporto sull’attuazione della risoluzione 2334 (2016) del Consiglio di sicurezza, compreso il periodo tra il 23 marzo e l’11 giugno 2021, ma, prima di passare ai recenti sviluppi ha voluto ribadire che «La cessazione delle ostilità raggiunta il mese scorso tra Israele e Hamas rimane molto fragile. L’Onu ta lavorando a stretto contatto con tutte le parti interessate e i partner, compreso l’Egitto, per consolidare un cessate il fuoco, consentire l’ingresso di urgenti aiuti umanitari e stabilizzare la situazione a Gaza. Esorto tutte le parti ad astenersi da iniziative e provocazioni unilaterali, ad adottare misure per ridurre le tensioni e consentire che questi sforzi abbiano successo. Ognuno deve fare la propria parte per facilitare le discussioni in corso per stabilizzare la situazione sul campo ed evitare un’altra devastante escalation a Gaza».

Poi Wennesland ha ricordato che «Nella Gerusalemme est occupata, quindici famiglie palestinesi affrontano ancora l’imminente minaccia di sgombero da parte delle autorità israeliane dalle loro case a Sheikh Jarrah. L’Alta Corte ha fissato l’udienza del 2 agosto per valutare la richiesta di autorizzazione all’appello da parte di alcune famiglie. Separatamente, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha rinviato all’8 luglio la sua decisione su un ricorso contro un ordine di sgombero relativo a due edifici residenziali, nel quartiere Batan al Hawa di Silwan a Gerusalemme est».

Il coordinatore speciale dell’Onu ha fatto notare che «Sfortunatamente, incidenti violenti sono continuati su base giornaliera in tutto il territorio palestinese occupato» e che «Scontri sono scoppiati più volte nel villaggio di Beita vicino a Nablus, in Cisgiordania, nel contesto delle proteste contro la costruzione di un nuovo avamposto di un insediamento israeliano, Evyatar. Sebbene il 9 giugno sia stato emesso un ordine militare che designa l’avamposto una zona chiusa e ordina ai coloni di lasciare il paese, la presenza dei coloni e di una significativa presenza delle ISF (l’esercito israeliani, ndr) è continuata e le proteste palestinesi sono continuate. L’11 giugno, le ISF hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un palestinese di 16 anni; e il 17 giugno, un altro palestinese di 16 anni è deceduto per le ferite riportate dai colpi subiti dalle ISF la notte precedente dopo aver lanciato contro di loro un ordigno esplosivo. Dal 3 maggio, cinque palestinesi sono stati uccisi e circa 100 palestinesi sono stati feriti da proiettili veri dentro e intorno a quest’area. Il 12 giugno, le guardie di sicurezza civili israeliane hanno ucciso a colpi di arma da fuoco una donna palestinese al checkpoint di Qalandiya vicino a Gerusalemme, dopo che, secondo quanto riferito, era corsa verso di loro con in mano un coltello. Il 15 giugno, diverse migliaia di attivisti israeliani di destra, inclusi membri della Knesset, hanno marciato attraverso la Città Vecchia di Gerusalemme, con molti partecipanti che intonavano slogan razzisti contro arabi e musulmani. La marcia, inizialmente fissata per il 10 maggio, si è svolta in mezzo a una forte presenza della polizia israeliana dopo essere stata deviata dalle autorità israeliane dalla sua traiettoria pianificata in tutto il quartiere musulmano della Città Vecchia. Nelle proteste e negli scontri avvenuti nel contesto della marcia, a Gerusalemme est e in altre parti della Cisgiordania, 66 palestinesi, tra cui 12 bambini, sono stati feriti da proiettili di gomma, granate sonore e aggressioni fisiche. Lo stesso giorno sono state organizzate manifestazioni in tutta la Striscia di Gaza da parte delle forze nazionali e islamiche, sono scoppiate proteste alla recinzione e militanti a Gaza hanno lanciato palloni incendiari verso Israele, appiccando dozzine di incendi. In risposta a questi palloni incendiari, dal 16 al 17 giugno, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno preso di mira cinque strutture di Hamas nella Striscia, causando danni ma nessun ferito. Il 16 giugno, una donna palestinese è stata uccisa dalle ISF al checkpoint di Hizma, vicino a Gerusalemme, dopo aver tentato di sferrare un attacco di speronamento e accoltellamento contro i soldati israeliani. Tra il 19 e il 23 giugno, sono continuati gli scontri tra civili israeliani e residenti palestinesi a Sheikh Jarrah. Il 23 giugno, l’attivista palestinese e candidato parlamentare Nizar Banat è stato dichiarato morto, poche ore dopo essere stato arrestato dalle forze di sicurezza palestinesi (PSF) in una casa a Hebron. Secondo la famiglia della vittima, PSF ha picchiato aggressivamente e aggredito fisicamente la vittima durante l’arresto».

Wennesland è poi passato a illustrare le continue violazioni della risoluzione 2334 e si è detto «Profondamente turbato dalla continua espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est. In particolare, sono preoccupato per l’approvazione di un piano per espandere l’insediamento di Har Homa a Gerusalemme est. Se attuato, questo piano consoliderebbe ulteriormente il continuum di insediamenti illegali che separa Gerusalemme Est da Betlemme e da altre comunità palestinesi nella parte meridionale della Cisgiordania. Sono anche preoccupato dalla continua creazione di avamposti di insediamento, illegali anche secondo la legge israeliana. Come abbiamo visto, la recente costituzione di Evyatar ha già portato a proteste e scontri con esiti tragici. Sottolineo ancora, senza mezzi termini, che gli insediamenti israeliani costituiscono una flagrante violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Sono uno dei principali ostacoli al raggiungimento di una soluzione dei due Stati e di una pace giusta, duratura e globale. L’avanzamento di ogni attività liquidativa deve cessare immediatamente. Anche la continua demolizione e il sequestro di strutture palestinesi, compresi progetti umanitari e scuole, è profondamente preoccupante. Invito le autorità israeliane a porre fine alla demolizione delle proprietà palestinesi e allo sfollamento dei palestinesi e ad approvare piani che permettano a queste comunità di costruire legalmente e di rispondere alle loro esigenze di sviluppo».

Il periodo preso in esame dal rapporto presentato al Consigli di sicurezza dell’Onu «Ha visto un allarmante aumento del livello di violenza tra israeliani e palestinesi, comprese le ostilità tra Israele e fazioni a Gaza, di una portata e di un’intensità mai viste da anni – da detto Wennesland – Sono particolarmente preoccupato per il tentativo di sfruttare lo status delicato di Gerusalemme e di usarlo per giustificare un conflitto armato più ampio. Questi eventi hanno solo approfondito le divisioni tra israeliani e palestinesi e hanno reso il progresso verso la pace una sfida ancora più grande. L’istigazione e la violenza devono cessare immediatamente. Il lancio indiscriminato di razzi e tiri di mortaio verso i centri abitati civili israeliani da quartieri civili altamente popolati da parte di Hamas, della Jihad islamica palestinese o di altri è proibito dal diritto umanitario internazionale e i militanti palestinesi devono cessare immediatamente questa pratica. Anche le autorità israeliane devono rispettare le regole del diritto umanitario internazionale che disciplinano i conflitti armati e prendere tutte le precauzioni possibili per risparmiare civili e obiettivi civili nello svolgimento dell’attività militare».

Poi il coordinatore speciale dell’Onu ha affrontato due temi spesso ignorati dai media e dai governi occidentali: «Sono sgomento che i bambini continuino a essere vittime di violenza. I bambini dovrebbero ricevere una protezione speciale dalla violenza, non essere mai bersaglio di violenza o essere messi in pericolo, o incoraggiati a commettere o partecipare ad atti di incitamento e violenza. Sono anche profondamente preoccupato per la maggiore intensità della violenza legata ai coloni e per i violenti attacchi tra civili israeliani e palestinesi nella Cisgiordania occupata. Esorto Israele a garantire la sicurezza e la protezione della popolazione palestinese, in linea con le sue responsabilità ai sensi del diritto internazionale. Gli autori di violenza da tutte le parti devono essere ritenuti responsabili e rapidamente assicurati alla giustizia. Noto anche con preoccupazione le segnalazioni di civili armati che effettuano attacchi contro palestinesi in prossimità delle ISF. Ribadisco che le forze di sicurezza devono esercitare la massima moderazione e possono usare la forza letale solo quando strettamente inevitabile per proteggere la vita. Le autorità israeliane e palestinesi devono svolgere indagini approfondite, indipendenti, imparziali e tempestive su tutti i casi di possibile uso eccessivo della forza.

Invece, in troppe occasioni, d sono stati proprio i governanti e i leader politici a esacerbare le tensioni e la violenza «Con una retorica inaccettabile o azioni provocatorie che hanno contribuito alle pericolose dinamiche sul campo. La violenza e l’incitamento alla violenza devono essere chiaramente condannati e inequivocabilmente respinti da tutti. In questo contesto, lodo le iniziative delle organizzazioni della società civile e di altri leader che chiedono la pace, la riconciliazione e il rifiuto della violenza. Il destino di due civili israeliani e dei corpi di due soldati israeliani detenuti da Hamas a Gaza rimane un’importante preoccupazione umanitaria. Invito Hamas a rilasciare immediatamente tutte le informazioni sul loro status, come richiesto dal diritto umanitario internazionale. Resto inoltre preoccupato per la continua pratica israeliana di detenere i corpi dei palestinesi uccisi e invito Israele a restituire i corpi trattenuti alle loro famiglie, in linea con gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale».

Wennesland ha evidenziato che «Tornando a Gaza, nel contesto di una fragile cessazione delle ostilità, le Nazioni Unite continuano a coordinare la fornitura di urgenti aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Sottolineo l’appello umanitario lampo da 95 milioni di dollari lanciato il 27 maggio e ringrazio gli Stati membri per gli impegni ei contributi fatti finora. Tutte le parti devono inoltre facilitare l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari. Ora ci stiamo muovendo rapidamente per garantire che ci sia una risposta internazionale ben coordinata incentrata sui 2 milioni di persone a Gaza che hanno sofferto per troppo tempo. Sono particolarmente preoccupato per il fatto che il valico di Kerem Shalom da Israele a Gaza sia stato effettivamente chiuso per oltre cinque settimane, con alcune ristrette eccezioni per cibo, mangimi per animali e articoli umanitari limitati. Kerem Shalom dovrebbe essere aperto al commercio regolare e non sensibile».

Il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente ha annunciato che «Nei prossimi giorni, l’Onu, la Banca mondiale e l’Ue pubblicheranno presto una valutazione rapida dei bisogni e dei danni che stimerà le esigenze di ricostruzione e recupero a lungo termine a Gaza. Nella prima settimana di luglio, il gruppo dei donatori dell’AHLC convocherà una riunione di emergenza. Discuteranno su come mobilitare rapidamente il sostegno dei donatori in uno sforzo comune con l’Autorità palestinese. Il deficit di budget del programma di 150 milioni di dollari dell’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, ndr) rimane una delle principali preoccupazioni. Accolgo con favore la ripresa dei finanziamenti dagli Stati Uniti lo scorso aprile e invito gli Stati membri a garantire che l’organizzazione disponga delle risorse necessarie per condurre le operazioni».

Per il coordinatore UNSCO «E’ anche fondamentale che continuino gli sforzi di riconciliazione intra-palestinesi guidati dall’Egitto. Le Nazioni Unite sono ferme nel loro sostegno all’Egitto a questo riguardo e invito tutte le fazioni palestinesi a compiere seri sforzi per garantire la riunificazione di Gaza e della Cisgiordania sotto un unico governo nazionale legittimo e democratico. Gaza è e deve rimanere parte integrante di un futuro Stato palestinese come parte di una soluzione a due Stati. In questo contesto, noto che il rinvio delle elezioni palestinesi ha aggravato le frustrazioni e minato la speranza per il progetto nazionale palestinese. Lodo gli sforzi instancabili della Commissione elettorale centrale palestinese, che ha assicurato che tutti gli aspetti tecnici fossero effettivamente attuati. Sono profondamente preoccupato per la morte odierna dell’ex candidato politico e attivista Nizar Banat, deceduto nel contesto di un’operazione di arresto delle forze di sicurezza palestinesi. Chiedo un’indagine indipendente sulla sua morte e che i responsabili siano ritenuti responsabili».

Tor Wennesland ha concluso la sua relazione sottolineando ancora una volta «I rischi significativi che affronteremo nel prossimo periodo mentre affrontiamo la prospettiva di una rinnovata escalation. Mentre gli sforzi internazionali immediati sono giustamente concentrati sul consolidamento della cessazione delle ostilità, sulla fornitura di assistenza umanitaria e sull’inizio del processo di ricostruzione di Gaza, gli eventi recenti hanno anche evidenziato l’urgente necessità di ristabilire un orizzonte politico e ridare speranza a palestinesi e israeliani. L’Onu resta impegnata a sostenere le parti per risolvere il conflitto e porre fine all’occupazione in linea con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi bilaterali nel perseguimento della visione di due Stati: Israele e un paese indipendente, democratico, contiguo, vitale e uno Stato palestinese sovrano – vivendo fianco a fianco in pace e sicurezza entro confini sicuri e riconosciuti, sulla base delle frontiere precedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati. Anche se ci concentriamo sulle pressanti sfide a Gaza, ribadisco la nostra determinazione a lavorare con israeliani e palestinesi, i colleghi membri del Middle East Quartet e i principali partner regionali e internazionali per gettare le basi per un ritorno a negoziati significativi verso un possibile soluzione statale».