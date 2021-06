Nel mondo 41 milioni di persone a rischio imminente di carestia. Che c’è già in Etiopia, Madagascar, Sud Sudan e Yemen

WFP: senza finanziamenti urgenti e accesso umanitario immediato, sarà una tragedia globale

[23 Giugno 2021]

Il World Food Programme (WFP) ha avvertito che, senza finanziamenti urgenti per scongiurare una catastrofe, e senza accesso alle famiglie tagliate fuori dal conflitto, la carestia – già presente in 4 Paesi – potrebbe diventare una realtà per milioni di persone in tutto il mondo.

rivolgendosi al Comitato Esecutivo del Wfp, il direttore esecutivo dell’agenzia Onu vincitrice del Premio Nobel per la pace ha detto: «Ho il cuore spezzato per quello che stiamo affrontando nel 2021. Ora abbiamo quattro Paesi in cui sono presenti condizioni simili alla carestia. Nel frattempo 41 milioni di persone stanno letteralmente bussando alla porta della carestia. Se guardi i numeri, è semplicemente tragico: queste sono persone vere con nomi veri. Sono estremamente preoccupato».

Recenti valutazioni mostrano tragicamente che 584.000 di esseri umani stanno già vivendo condizioni simili alla carestia (fase IPC 5/Catastrofe) in Etiopia, Madagascar, Sud Sudan e Yemen. Anche Nigeria e Burkina Faso sono particolarmente preoccupanti perché negli ultimi mesi hanno avuto sacche di persone nella fase 5 dell’IPC.

Beasley ha avvertito che «In Somalia nel 2011, 260.000 persone sono morte di fame e, quando la carestia è stata effettivamente dichiarata, la metà di questi era già morta. Non possiamo discutere di cifre fino alla morte, quando le persone hanno bisogno del nostro aiuto ora».

Recenti analisi del WFP dimostrano che 41 milioni di persone sono in bilico sull’orlo della carestia (IPC fase 4/Emergenza) in 43 Paesi e che il minimo shock li spingerà oltre il precipizio. Nel 2019 erano 27 milioni.

L’Agenzia Onu sottolinea che «Conflitti, cambiamenti climatici e shock economici hanno portato all’aumento della fame, ma quest’anno le pressioni sulla sicurezza alimentare sono state aggravate dall’aumento dei prezzi degli alimenti di base. I prezzi globali del mais sono aumentati di quasi il 90% su base annua, mentre i prezzi del grano sono aumentati di quasi il 30% nello stesso periodo. In molti Paesi, il deprezzamento della valuta si aggiunge a queste pressioni e spinge i prezzi ancora più in alto. Questo a sua volta sta alimentando l’insicurezza alimentare in paesi come Libano, Nigeria, Sudan, Venezuela e Zimbabwe».

Non è un caso se proprio quest’anno, il WFP sta intraprendendo la più grande operazione della sua storia, puntando ad assistere 139 milioni di persone e ricorda che «Con finanziamenti e accesso sufficienti, il WFP ha le competenze per fornire cibo salvavita e assistenza nutrizionale a tutti coloro che rischiano la carestia nel 2021».

Beasley ha concluso con un accorato appello: «Voglio sottolineare quanto sia brutto là fuori. Oggi 41 milioni di persone bussano letteralmente alla porta della carestia. Il prezzo per raggiungerli è di circa 6 miliardi di dollari. Abbiamo bisogno di finanziamenti e ne abbiamo bisogno ora».

La situazione è particolarmente drammatica nel Corno d’Africa e nei Paesi confinanti, dove, secondo il nuovo rapporto “Life amidst a pandemic: Hunger, migration and displacement in the East and Horn of Africa” di International organization for migration (Iom) e WFP, «Quasi 9 milioni di sfollati interni (IDP), 4,7 milioni di rifugiati e richiedenti asilo e centinaia di migliaia di migranti stanno subendo alcuni dei peggiori impatti della pandemia di Covid-19».

Mohammed Abdiker, direttore regionale Iom, per Oriente e Corno d’Africa, ricorda che «Migranti, rifugiati e altre persone sfollate con la forza sono tra i gruppi più svantaggiati e senza diritti a livello globale e comprendere i loro bisogni, e il nostro progresso verso la loro soddisfazione, è essenziale per capire dove ci troviamo sugli impegni SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile)». Nel 2020 il Covid-19 ha aumentato la vulnerabilità degli sfollati e dei migranti e il loro problemi sono stati esacerbati dalla riduzione dei finanziamenti per le operazioni umanitarie, dal calo dei flussi di rimesse causati dal blocco dei viaggi e dalla perdita di posti di lavoro per centinaia di migliaia di migranti.

Iom e Wfp fanno notare che «Questi gruppi dipendono fortemente dalle rimesse di chi lavora all’estero, che sono la fonte più significativa di flussi finanziari esterni verso l’Africa e sono essenziali per le comunità e le famiglie a basso reddito. Poiché le opportunità di lavoro e di reddito si sono ridotte all’estero, un numero crescente di lavoratori migranti di ritorno è tornato a casa a mani vuote e ha richiesto un ampio sostegno per reintegrarsi, mettendo a dura prova le loro comunità di origine».

Lo studio ha anche scoperto che nel 2020 «54 milioni di persone erano gravemente insicure dal punto di vista alimentare nell’Est e nel Corno d’Africa, comprese le famiglie nelle aree rurali insicure dal punto di vista alimentare, così come le popolazioni povere urbane con insicurezza alimentare colpite particolarmente duramente dalla pandemia. Sudan, Etiopia e Sud Sudan sono stati tra i 10 paesi con le peggiori crisi alimentari a livello globale nel 2020 – con rispettivamente 9,6 milioni, 8,6 milioni e 6,5 milioni di persone con insicurezza alimentare acuta – mentre il Burundi ha uno dei più alti livelli di malnutrizione cronica o arresto della crescita dei bambini globalmente».

Ma, dalla fine del 2020, il nuovo hotspot africano della fame è diventato lo Stato etiope del Tigray, invaso dall’esercito federale, dalle milizie amhara e da truppe eritree, e dove la guerra ha creato una grave insicurezza alimentare per oltre 4 milioni di persone.

Il rapporto Ion-WFP ha rilevato che «La pandemia di COVID-19 ha anche bloccato la mobilità, la salute pubblica e le opportunità socio-economiche della maggior parte delle persone nella regione. Altre sfide preesistenti, nuove e ricorrenti continueranno a destabilizzare la regione ea mettere a dura prova la capacità delle popolazioni colpite di far fronte a shock, inclusi conflitti, insicurezza, siccità, inondazioni e locuste del deserto. Questo avrà implicazioni per la migrazione e la fame, con conseguenze più ampie per il raggiungimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».

Michael Dunford, direttore regionale del WFP per l’Africa orientale, ha concluso: «Il Covid-19 ha solo aggiunto alle sfide affrontate da queste popolazioni già vulnerabili. Dobbiamo unirci in modo che i bisognosi non vengano dimenticati e ricevano assistenza umanitaria salvavita per soddisfare i loro bisogni alimentari, nutrizionali e altri bisogni vitali»,

In questo mare di disperazione, la buona notizia arriva dalla Germania che ha deciso di concedere al Wfp un contributo da 5,7 milioni di euro per fornire assistenza alimentare salvavita a migliaia di persone in Sud Sudan che «Giunge in un momento critico in cui i fondi scarseggiano e il Paese affronta tassi allarmanti di insicurezza alimentare a causa di conflitti, inondazioni e aumento della povertà».

10 anni dopo aver ottenuto l’indipendenza, il Sud Sudan sta vivendo la sua peggiore crisi umanitaria con 7,2 milioni di persone – il 60% della popolazione – che affrontano un’insicurezza alimentare acuta e 1,4 milioni di bambini sotto i 5 anni e mezzo milione di donne incinte e che allattano dovrebbero soffrire di malnutrizione acuta.

Il WFP evidenzia che «Il contributo della Germania fornirà assistenza alimentare e nutrizionale a oltre 150.000 persone vulnerabili nelle aree con maggiore insicurezza alimentare. Nel 2020, il WFP ha fornito assistenza alimentare e nutrizionale a più di cinque milioni di persone in tutto il paese. Questo contributo fa parte del finanziamento flessibile della Germania per l’Africa orientale».

Janika Walter, un’alta funzionaria dell’ambasciata tedesca in Sud Sudan, ha commentato: «La Germania spera che il finanziamento aggiuntivo contribuirà a mitigare la sofferenza delle persone vulnerabili sull’orlo della fame, in un momento in cui più sud sudanesi che mai hanno bisogno di assistenza umanitaria. Elogiamo il WFP per i suoi continui sforzi per operare in un ambiente così difficile per migliorare la vita delle famiglie del Sud Sudan».