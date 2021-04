Nuovo massacro di leader sociali in Colombia. E’ il 31esimo nel 2021

Gli squadroni della morte hanno assassinato 5 persone ad Antioquia

[26 Aprile 2021]

Secondo l’Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ieri sera in Colombia è avvenuto il 31esimo massacro di difensori della terra e leader sociali dall’inizio di qest’anno: soggetti sconosciuti hanno ucciso 5 persone nel comune di Andes, nel dipartimento nord-occidentale di Antioquia, in quello che costituiva un nuovo massacro avvenuto in Colombia. Ma è la stessa Indepaz a stilare l’elenco dei possibili colpevoli: nell’area operano le bande armate di destra e narcos (spesso la stessa cosa) di Autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC), Caparros, La Oficina attraverso la banda Los Guadalupe in alleanza con La Terraza.

l deputato di Antioquia, Camilo Calle, ha denunciato sul suo account Twitter che il massacro è avvenuto nella fattoria di Santa Cruz, villaggio di La Piedra, a 20 minuti dalla sede municipale e sottolinera che «E’ il secondo massacro finora nel 2021 in quel Comune. In entrambi, cinque persone hanno perso la vita. Che dolore e che impotenza. Il sud-ovest (di Antioquia) dobbiamo accompagnarlo e prendercene cura. Tristezza!».

Secondo i media locali che hanno citato testimoni, uomini armati sono entrati nei locali, hanno trascinato fuori alcune persone e le hanno barbaramente uccise vicino alla strada. Ci sono anche diversi feriti.

La polizia del dipartimento di Antioquia ha inviato diverse unità nell’area per avviare le indagini sul caso, ma questo ennesimo massacro dimostra che il governo di destra della Colombia è riuscito sia a far naufragare l’accordo di pace con gli ex guerriglieri marxisti-leninisti delle Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC​-EP), sia a consegnare le aree d che controllavano i guerriglieri nelle mani di squadroni della morte di destra e dei narcotrafficanti che assassinano chiunque non si pieghi al loro dominio, a cominciare dai leader sociali e dagli ambientalisti.