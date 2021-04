Oxfam: «Un giorno senza spese militari salverebbe dalla fame 34 milioni di persone»

Lettera aperta di 250 ONG ai leader mondiali: basta guerra, sì agli aiuti subito

[20 Aprile 2021]

Con una lettera aperta agli Stati e ai loro Leader, 250 organizzazioni della società civile che lavorano con e per i 270 milioni di persone che soffrono la fame o la carestia in tutto il mondo, chiedono ai capi di Stato e di governo un’azione immediata e concreta. Ecco il testo della lettera aperta rilanciata in Italia da Oxfam:

Ogni giorno assistiamo a storie di sofferenza e di resilienza. In Yemen, Afghanistan, Etiopia, Sud Sudan, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, Honduras, Venezuela, Nigeria, Haiti, Repubblica centrafricana, Uganda, Zimbabwe, Sudan e in altri Paesi, aiutiamo le persone che fanno tutto il possibile per riuscire a sopravvivere anche solo un giorno in più.

Ogni giorno lavoriamo con persone che sarebbero pienamente in grado di produrre o guadagnare abbastanza da sfamare sé stesse e le loro famiglie. Queste persone non stanno morendo di fame, sono lasciate morire di fame. Queste ragazze, ragazzi, uomini e donne, stanno morendo di fame a causa dei conflitti e della violenza; delle diseguaglianze; a causa dell’impatto dei cambiamenti climatici; della perdita di terreni, di posti di lavoro o di prospettive; a causa del’impatto del Covid-19 che li ha lasciati ancora più indietro.

Ogni giorno vediamo che sono le donne e le ragazze a pagare il prezzo più caro.

Sebbene ogni giorno condividiamo storie e forniamo prove concrete di fame e dei crescenti bisogni umanitari, non vediamo corrispondere un’azione urgente e sufficiente che fornisca le risorse necessarie per la risposta. Il divario crescente tra gli enormi bisogni a cui assistiamo e l’assistenza limitata che siamo in grado di offrire, minaccia di spazzare via ciò che resta della speranza. Non possiamo permettere che ogni speranza vada perduta.

Sono le azioni umane che causano carestia e fame e sono le nostre azioni che possono ridurre gli impatti peggiori. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. Ma voi, in quanto leader, stati e governi avete una responsabilità particolare, e vi chiediamo di agire ora.

Vi invitiamo a mettere a disposizione gli ulteriori 5,5 miliardi di dollari per l’assistenza alimentare urgente necessari per raggiungere più di 34 milioni di ragazze, ragazzi, donne e uomini in tutto il mondo che sono a un passo dalla carestia. Questa assistenza deve iniziare subito e deve raggiungere, ora e nella maniera più diretta possibile, le persone più bisognose in modo che possano agire per nutrirsi oggi e in futuro. Tutti i paesi dovrebbero contribuire pienamente ed equamente, ma senza togliere risorse necessarie a soddisfare altri urgenti bisogni umanitari.

Vi preghiamo di intensificare gli sforzi e di lavorare con tutte le parti per porre fine ai conflitti e alla violenza in tutte le sue forme. L’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale deve essere immediatamente ascoltato. L’assistenza umanitaria deve poter raggiungere le comunità senza ostacoli o impedimenti, in modo da poter sostenere con urgenza i più bisognosi.

Vi esortiamo a investire nella riduzione di povertà e fame, per dare alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno per costruirsi un futuro più resiliente, per adattarsi in modo sostenibile ai cambiamenti climatici e proteggersi dagli shock del COVID-19. Questo contribuirà a prevenire futuri conflitti e sfollamenti. Questo eviterà la fame e le carestie future.

Non c’è posto per la carestia e la fame nel 21° secolo. La storia ci giudicherà tutti in base alle azioni che intraprenderemo oggi.

Aprile 2021

Oxfam fa presente che «Se i governi rinunciassero alle spese militari per sole 26 ore, avremmo 5,5 miliardi di dollari a diposizione per salvare 34 milioni di persone dalla fame nei prossimi mesi in Paesi piegati da guerra, pandemia e cambiamenti climatici», come

Yemen, Afghanistan, Etiopia, Sud Sudan, Burkina Faso, Nigeria.

Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia, ricorda che «Secondo le stime delle Nazioni Unite, già a fine 2020, 270 milioni di persone erano sull’orlo della carestia. – Ebbene 174 milioni di persone in 58 paesi stanno già rischiando di morire di malnutrizione e questo numero potrebbe aumentare nei prossimi mesi, senza un intervento immediato da parte della comunità internazionale. 80 paesi su 100 in cui le agenzie delle Nazioni Unite intervengono sono colpiti da conflitti. Bisogna spezzare il nesso mortale guerra-fame e simbolicamente noi chiediamo di farlo, smettendo di vendere armi anche solo per un giorno».

Mentre calano gli aiuti, la Fao dice che i prezzi dei beni alimentari sono ai livelli più alti degli ultimi 7 anni. I conflitti restano la prima causa della fame nel mondo, «La spesa militare è di circa 1.900 miliardi di dollari all’anno a livello globale – denuncia Oxfam – con una contrazione degli aiuti nelle regioni più vulnerabili in costante stato di emergenza umanitaria e i prezzi medi dei beni alimentari che, a livello globale, hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 7 anni. Nel primo trimestre del 2021, i grandi donatori internazionali hanno stanziato solo il 6,1% dei 36 miliardi di dollari richiesti dalle Nazioni Unite per fronte alle più gravi emergenze umanitarie in corso, mentre per la lotta alla fame aggravata dalla pandemia hanno destinato appena 415 milioni (il 5,3%) dei 7,8 miliardi di dollari necessari ad evitare milioni di morti. Anche l’Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, è passata da oltre 108 milioni di aiuti bilaterali per far fronte all’insicurezza alimentare nei Paesi poveri nel 2018, a poco più di 66 nel 2019».

Petrelli conferma: «I paesi più ricchi stanno tagliando gli aiuti alimentari anche se milioni di persone sono allo stremo. Ebbene questo rappresenta un fallimento politico e morale, è necessario un immediato cambio di prospettiva: la fame nel mondo non è solo e tanto mancanza di cibo, quanto mancanza di uguaglianza».

Fayda una donna che vive nel governatorato di Lahi, nello Yemen, racconta a Oxfam: «Quando gli operatori delle organizzazioni umanitarie che ci stanno aiutando sono arrivati, credevano che avessimo cibo perché vedevano fumo uscire dalla cucina. In realtà stavo bollendo solo acqua con delle erbe aromatiche, perché era tutto quello che avevo per i miei figli. Molte volte ho pensato di togliermi la vita di fronte al senso di impotenza che provo, ma non lo faccio proprio per i miei figli».

Secondo l’Onu nello Yemen, dopo oltre 6 anni di guerra, è in corso la più grave carestia degli ultimi decenni nel mondo, con oltre 16 milioni di persone senza cibo e più di 2,2 milioni di bambini che potrebbero essere colpiti da grave malnutrizione nel 2021 ma i finanziamenti e gli aiuti promessi solennemente non arrivano, mentre la guerra scatenata dall’invasione e dai bombardamenti della coalizione sunnita a guida saudita – appoggiata dall’Occidente – continua.

Petrelli conclude: «Quando è scoppiata l’emergenza Covid, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco globale per affrontare la pandemia, ma pochi governi si sono impegnati ad attuarlo o farlo rispettare. Per questo, ancora una volta, lanciamo un appello urgente ai leader mondiali affinché lavorino da subito per trovare soluzioni durevoli e sostenibili ai conflitti in corso, consentendo alle organizzazioni umanitarie di poter soccorrere la popolazione anche nelle aree più difficili da raggiungere».