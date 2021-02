Solidarietà col movimento sociale dei giovani in Tunisia

L’appello di associazioni, sindacati partiti e intellettuali contro la repressione poliziesca

[8 Febbraio 2021]

Riceviamo e pubblichiamo:

In Tunisia, dopo le ultime manifestazioni organizzate per denunciare gli arresti di massa e la risposta di sicurezza alle richieste sociali dei giovani tunisini c’è stato un aumento delle aggressioni e violenze da parte delle forze di sicurezza contro il manifestanti, soprattutto giovani, che chiedono giustizia e libertà.

Ecco il testo di un appello di solidarietà con i giovani tunisini promosso da intellettuali francesi al quale hanno aderito anche la CGIL e la CGT, docenti algerini vicini a Hirak, partiti, movimenti e associazioni e rilanciato in Italia da Adriano Sofri. Le adesioni vanno inviate a: salmonjm@protonmail.com

Le personalità, le organizzazioni, associazioni e sindacati in Europa guardano con indignazione alla repressione cieca e alle ondate di arresti che si sono abbattute nei giorni scorsi su centinaia di giovani dei quartieri popolari in molte città tunisine. Questi giovani, che diventano sempre più poveri, non fanno che rivendicare quello che, dieci anni fa, ha dato avvio alla “révolution pour la dignité”, cioè per il diritto al lavoro, alla libertà, alla giustizia e all’uguaglianza.

I firmatari, personalità, organizzazioni, associazioni e sindacati, ricordano con forza al governo tunisino che è tenuto al rispetto dei principii consacrati dalla Costituzione del 2014, che impegnano lo Stato tunisino a rispettare la dignità dei suoi cittadini. Condannano il ricorso ai maltrattamenti, alla tortura e alle procedure giudiziarie sommarie.

Considerano che l’assenza di ogni rimessa in campo delle scelte economiche e sociali dell’ancien régime da parte dei governi tunisini che si sono succeduti dal 2011 ha solo impoverito ulteriormente la popolazione, soprattutto le categorie sociali precarie, e ha costretto migliaia di giovani e adulti a piccoli lavori precari, alimentando così i circuiti dell’economia informale, dell’immigrazione irregolare o dell’estremismo. Una situazione del genere non poteva che sfociare in un confronto con il potere che, ancora oggi, risponde alla loro angoscia e alle loro legittime richieste solo attraverso la repressione.

Questi movimenti dei giovani tunisini sono rivelatori, non solo dell’impasse economico e sociale in cui il governo tunisino ha fatto sprofondare la società, ma anche dell’indifferenza dell’Unione Europea e dei governi che la compongono, alimentando il debito che grava sul Paese. E’ più che mai necessario abrogare questo debito e offrire ai giovani tunisini la prospettiva di vivere e lavorare nel Paese.

In nome del nostro attaccamento ai principii di giustizia e di libertà per tutti i popoli e al diritto della gioventù a una vita dignitosa e pulita, facciamo appello al governo tunisino perché liberi tutte le persone ingiustamente arrestate e adotti misure corrispondenti alle aspirazioni del popolo tunisino e agli obiettivi della sua rivoluzione.

Facciamo anche appello a tutte e tutti coloro che amano la democrazia, la libertà, e la giustizia, in Europa e nel mondo, a premere sulle autorità tunisine affinché la rivoluzione del 2011 non si muti in un incubo, in cui le pratiche repressive del passato prenderebbero il posto delle risposte alle legittime aspirazioni del popolo tunisino.

Associazioni

Association des Citoyens Originaires de Turquie (ACORT)

Agir pour le Changement en Algérie (ACDA)

Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASSDHOM)

Association N’Aaoura Bruxelles – Belgique

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA)

Association Femmes Plurielles

Association pour la Taxation des Transactions Financières et l’Action Citoyenne (ATTAC)

CEDETIM / Initiative pour un Autre Monde (IPAM)

Coalition Marocaine de la Justice Climatique

Droit Aux Logements (DAL)

Collectif Bahia du FSM – Coletivo tBaiano do FSM – Brésil

Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF)

Fédération des Associations de Solidarité avec Tous les Immigrés (FASTI)

Fondation Frantz Fanon

Forum des Alternatives Maroc

Forum Palestine Citoyenneté (FPC)

Immigration Développement Démocratie (IDD)

Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH)

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

Mouvement le Cri

Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)

Observatoire Marocain des Libertés Publiques

PARTENIA 31

Réseau Euromed France (REF)

Réseau Féministe « Ruptures »

Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes

Solidarité Internationale LGBTQI

Solidarité Laïque (SL)

SOS Racisme

Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

Vida Brasil (ONG brésilienne implantée à Salvador de Bahia)

Réseaux

Alternatives Internationales (Réseau international avec siège Montréal)

Association Brésilienne des Organisations Non gouvernementales (ABONG) – Brésil

Associazione Ricreativa Culturale Italia (ARCI) – Italie

Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID) – France

Coordination Maghrébine des Organisations des Droits de l’Homme (CMODH) – Rabat

Euromed-Droit (réseau euro-méditerranéen des organisations de droits Humains) – Copenhague

Solidarité Laïque (SL) – France

Syndicats

Confédération Générale Italienne du Travail (CGIL) -Italie

Confédération Générale du Travail (CGT) – France

Confédération Générale Autonome des Travailleurs Algériens (CGATA)

Syndicat National Autonome des personnels de l’Administration Publique – Algérie (SNAPAP)

Union Syndicale Solidaires – France

Partiti

Ensemble (mouvement pour une alternative de Gauche écologiste et solidaire)

Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

Parti Communiste Français (PCF)

Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)

Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)

Personalità

Adel Abderrazak, universitaire, syndicaliste (Algérie)

Hakim Addad, militant politique (Algérie)

Ayad Ahram, défenseur des droits humains (Maroc)

Nadia Leïla Aïssaoui, sociologue

Arezki Aït-Larbi, journaliste/éditeur (Algérie)

Sanhadja Akhrouf, militante associative de l’émigration

Zineb Ali-Benali, professeur émérite des universités

Arié Alimi, avocat, membre du bureau national de la LDH

Tewfik Allal, militant associatif de l’émigration

Ghanima Ammour, poétesse

Samia Ammour, artiste, militante associative de l’immigration

Jean-Loup Amselle, anthropologue, directeur d’études émérite à l’EHESS

Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin

Malika Bakhti, ingénieur d’études

Alain Baron, syndicaliste

Adda Bekkouche, maire adjoint de Colombes

Akram Belkaïd, journaliste

Farouk Belkeddar, militant associatif de l’émigration

Malika Benarab Attou, ancienne eurodéputée, militante associative

Madjid Benchikh, professeur émérite de l’Université de Cergy-Pontoise, ancien doyen de la faculté de droit d’Alger

Ali Bensaad, géographe

Olivier Besancenot, postier

Rolland Biache, secrétaire général de la LDH

Laurent Binet, romancier

Fatma Boufnik, militante féministe universitaire (Algérie)

Rony Brauman, cofondateur et ancien président de Médecins sans frontières (MSF)

Geneviève Brisac, romancière

Frédéric Brun, membre de la rédaction de la revue « Multitude »

Alice Cherki, psychanalyste

David Cormand, eurodéputé

Didier Daeninckx, romancier

Ahmed Dahmani, universitaire

Leyla Dakhli, chargé de recherche CNRS

Jocelyne Dakhlia, historienne, anthropologue, directrice de recherche EHESS

Michel Debon, ancien responsable syndical, vice-président de Solidarité laïque

Karima Delli, eurodéputée, présidente de la Commission des transports

Erri De Luca, romancier

Monique Dental, militante féministe

Camille De Toledo, écrivain

Karima Dirèche, historienne, chercheure CNRS

Saïd Djaafer, journaliste (Algérie)

Nacer Djabi, sociologue (Algérie)

Habiba Djahnine, documentariste (Algérie)

Nadir Djermoune, architecte (Algérie)

Louisa Djouadi, juriste (Algérie)

Bernard Dréano, président du CEDETIM

Jean-Pierre Dubois, président d’honneur de la LDH

Wadih El Asmar, président Euromed Droit, défenseur des droits humains (Liban)

Annie Ernaux, écrivaine

Giulia Fabbiano, anthropologue (Italie)

Abbes Fahdel, réalisateur (Irak)

Mireille Fanon-Mendès France, Fondation Frantz-Fanon

Jacques Fath, spécialiste des relations internationales

Roger Ferrari, syndicaliste, ancien responsable du SNES

Aurélie Filippetti, écrivaine, ancien ministre

Jacques Gaillot, évêque

Réné Galissot, historien

François Gèze, éditeur

Ali Guenoun, historien (Algérie)

Saddek Hadjou, militant politique (Algérie)

Mohammed Harbi, historien

Ahmed Henni, économiste

Toufik Ibelkissene, militant politique et associatif de l’émigration

Aïssa Kadri, sociologue, professeur émérite des universités

Leslie Kaplan, romancière

Tahar Khalfoun, juriste

Myriam Kendsi, artiste peintre

Abdellatif Laabi, poète

Kamel Lahbib, militant associatif (Maroc)

Jaffar Lakhdari, militant associatif (Dzayer 2.0)

Philippe Legrand, LDH (Nantes), membre du bureau national de la LDH

Gilles Lemaire, militant écologiste, ancien porte-parole des Verts

Renée Le Mignot, co-présidente du MRAP

Edith Lhomel, responsable d’édition à la Documentation française

Ziad Majed, professeur, universitaire

Noël Mamère, écologiste, ancien député

Gilles Manceron, historien

Gustavo Massiah, économiste, ancien président du CRID

Umit Metin, militant associatif

Arezki Metref, écrivain, journaliste

Amar Mohand-Amer, historien (Algérie)

Olivier Mongin, écrivain, éditeur, essayiste, ancien directeur de la revue « Esprit »

Bachir Moutik, militant associatif (Sahara occidental)

Toni Negri, philosophe

Salah Oudahar, directeur du Festival Strasbourg-Méditerranée

Hassan Remaoun, historien (Algérie)

Judith Revel, philosophe

Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, député

Khadija Ryadi, lauréate du prix des Nations unies pour les droits de l’Homme (Maroc)

Lana Sadeq, militante associative (Palestine)

Malik Salemkour, président de la LDH

Saïd Salhi, vice-président de la LADDH (Algérie) et membre CMODH (Maghreb)

Jean-Marc Salmon, sociologue

Roberto Savio, Italia, Vice Chairman of the European center for peace and development, UN

Brahim Senouci, écrivain (Algérie)

Marc Shade-Poulsen, chercheur Université de Roskilde (Danemark)

Dominique Sopo, président de SOS Racisme

Benjamin Stora, historien

Emmanuel Terray, anthropologue, historien

Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH

Marie Christine Vergiat, vice-présidente de la LDH, ancienne députée européenne

Pedro Vianna, poète, homme de théâtre, enseignant universitaire

Farid Yaker, militant associatif (Algérie)

Mohammad Ider Yakoub, militant Politique (Algérie)

Abdallah Zniber, militant associatif de l’immigration

Solidarité avec le mouvement social de la jeunesse en Tunisie

Contact : salmonjm@protonmail.com