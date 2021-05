Gli ambientalisti europei: il piano d’azione Ue verso l’inquinamento zero manca di azione

Offre un ruolo alle città ma è vago sui limiti. Potrebbe non proporre nuove azioni vincolanti per ripulire l'aria, l'acqua e il suolo dell'Ue

[12 Maggio 2021]

Oggi, la Commissione europea ha pubblicato il suo tanto atteso Zero Pollution Action Plan , ma secondo l’European Environmental Bureau (EEB) è la più grande rete europea di ONG ambientaliste alla quale per l’Italia aderisce Legambiente, «La proposta non riesce a intensificare l’azione per prevenire l’inquinamento alla fonte e invece elenca principalmente gli obblighi legali esistenti e le revisioni in corso delle leggi dell’Ue».

Patrick ten Brink, vice segretario generale e direttore politiche Ue dell’EEB, ha sottolineato che «La scienza è chiara sull’urgenza di ridurre tutti i tipi di inquinamento ei cittadini meritano il diritto di vivere in un ambiente sicuro e pulito. La Commissione sta limitando la sua ambizione partendo dal presupposto sbagliato: che ci siano livelli di inquinamento sicuri. Questa è un’opportunità persa per aderire pienamente all’inquinamento zero ”.

Margherita Tolotto, senior policy officer di EEB per aria e rumore, ha aggiunto, «La Commissione europea ha perso un’occasione per intensificare la lotta all’inquinamento atmosferico con azioni concrete, per colmare le lacune in altre strategie e per dare alla qualità dell’aria la rilevanza che merita all’interno del Green Deal dell’Ue. Più monitoraggio e rendicontazione non sono sufficienti: i cittadini e la natura hanno bisogno di aria pulita adesso. Il rumore è la seconda più grande minaccia ambientale per la salute in Europa dopo l’inquinamento atmosferico, e nella comunicazione del Green Deal europeo non se ne parlava, un grosso errore. Se il piano d’azione contro l’inquinamento zero non è il luogo per annunciare ulteriori azioni globali per ridurre l’inquinamento acustico, che cos’è? La Commissione Europea non ha superato il test sull’inquinamento acustico».

Per Sergiy Moroz, Policy Manager di EEB per la biodiversità e l’acqua, «Il piano d’azione riconosce che l’inquinamento non solo minaccia la nostra salute ma anche la biodiversità, e siamo lieti che la Commissione abbia confermato le revisioni legali di diversi atti legislativi sull’acqua. Questi aggiornamenti devono corrispondere alla visione reale dell’inquinamento zero e assicurarsi che le altre politiche e bilanci settoriali dell’Ue siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità per affrontare l’inquinamento idrico e far pagare gli inquinatori».

Secondo Christian Schaible, responsabile EEB delle politiche sulla produzione industriale, ha dichiarato: «E’ un sollievo avere una comprensione comune che l’ambizione di inquinamento zero non dovrebbe fermarsi alle frontiere, tuttavia, non vediamo ancora azioni concrete per ottenere risultati significativi in patria. Sarà fondamentale porre l’accento sulla necessità di strumenti migliori per il benchmarking, la promozione della conformità e il monitoraggio dei progressi».

Tatiana Santos, responsabile EEB delle politiche sui prodotti chimici, evidenzia che «È bello vedere la Commissione ribadire l’importanza del principio di precauzione e del principio ch i inquina paga. Tuttavia, vediamo poca o nessuna azione per applicare effettivamente questi principi. Sembra che gli inquinatori non pagheranno ancora, almeno nel prossimo decennio» Berenice Dupeux, senior policy officer EEB per l’agricoltura non è per niente soddisfatta: «Nonostante un chiaro e recente invito del Parlamento europeo, la Commissione ha perso un’altra occasione per impegnarsi in una nuova legislazione che affronti l’inquinamento del suolo. Ciò di cui l’Europa ha bisogno è un quadro giuridico autonomo per proteggere il suolo, simile al quadro già in vigore per la qualità dell’acqua e dell’aria. Questo è l’unico modo per ridurre l’inquinamento e garantire che il nostro suolo sia in grado di produrre alimenti sani e privi di sostanze nocive».

In una dichiarazione congiunta, anche Transport & Environment (T&E) e Clean Cities Campaign esprimono tutte le loro perplessità: «Il nuovo Zero Pollution Action Plan dell’Ue contiene idee che sono le benvenute per mettere le città sulla strada per le emissioni zero, ma manca dell’ambizione di inasprire i limiti di inquinamento atmosferico a livello europeo». sEcondo T&E, il piano della Commissione europea «Non dice se i limiti “Euro 7″ e la revisione delle Direttive sulla qualità dell’aria ambiente (Ambient Air Quality Directives – AAQD) saranno in linea con quanto raccomandato come sicuro dall’Organizzazione mondiale della sanità». L’Oms dovrebbe pubblicare nuove linee guida a giugno. Per l’ONG, «Il semplice allineamento dei limiti AAQD sugli inquinanti atmosferici e gli standard Euro 7 per i veicoli “più strettamente” con queste linee guida scientifiche non è sufficiente. E’ necessario un allineamento completo. L’ultimo standard, Euro 6, è stato fissato nel 2008 e la piena applicazione non c’è ancora oggi».

Jens Mueller, coordinatore qualità dell’aria di T&E, ha dichiarato: «Gli europei meritano di respirare aria pulita dopo aver vissuto per decenni in condizioni di inquinamento tossico e illegale. La strategia odierna stabilisce il giusto obiettivo di un ambiente privo di sostanze tossiche, ma è vaga nei dettagli. Dobbiamo allineare le nostre regole sulla qualità dell’aria con le prove scientifiche e le migliori pratiche mondiali. Gli standard dei veicoli come Euro 7 devono essere alla pari con quello».

La lotta all’inquinamento atmosferico provocato dai trasporti è in ritardo: l’aria tossica causa 400.000 morti premature all’anno nell’Ue, con il trasporto su strada che ne è una delle fonti principali. Nell’ambito dell’European Green Deal, ha annunciato l’obiettivo per l’aria pulita più ambizioso al mondo: «Inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche» che il piano d’azione approvato oggi avrebbe dovuto tradurre in azione.

La campagna Clean Cities, alla quale aderiscono oltre 50 gruppi ambientalisti e della società civile in tutta Europa, sostenuto da T&E, ha accolto con favore la proposta della Commissione di premiare le città che fanno i progressi più rapidi nell’affrontare l’inquinamento atmosferico «Questo integrerà le iniziative annunciate in precedenza, come il sostegno a 100 città nella loro transizione verso la carbon neutrality entro il 2030, nonché la proposta di organizzare un ” Year of Greener Cities”. Ma il successo dello Zero Pollution Action Plan dipenderà dal fatto che l’Ue stabilisca le leggi giuste. Oggi più di 100 città dell’Ue violano i limiti legali di inquinamento».

Barbara Stoll, direttrice della campagna Clean Cities, ha concluso: «L’aria sporca è una foschia mortale che affligge le nostre città e danneggia la salute di centinaia di migliaia di persone in tutta Europa. Solo leggi dell’Ue più rigorose, che siano completamente in linea con la scienza più recente, forniranno la certezza e il rigore necessari per far sì che le città vadano avanti e ripuliscano l’aria tossica».