Gli insetticidi neonicotinoidi danneggiano anche le popolazioni di uccelli

Studio Usa mostra l’impatto dei neonicotinoidi sulle popolazioni degli uccelli dei campi e insettivori e sulle altre specie di volatili

[16 Ottobre 2020]

Secondo il recente studio “Neonicotinoids and decline in bird biodiversity in the United States”, pubblicato su Nature Sustainability da Ruiqing Miao dell’Auburn University e Yijia Li e Madhu Khanna dell’università dell’Illinois – Urbana-Champaign, negli Usa un noto pesticida sta causando il declino delle specie di uccelli a un ritmo allarmante.

Ruiqing Miao, del Dipartimento di economia agricola e sociologia rurale del College of Agriculture, ricorda che «Da lungo tempo ci sono preoccupazioni sul fatto che l’uso dei neonicotinoidi, un gruppo di insetticidi sintetici che negli ultimi 25 anni hanno guadagnato popolarità nel rivestimento delle sementi, nell’irrorazione delle foglie e nell’irrigazione del suolo nelle aree agricole e residenziali, possa danneggiare specie non bersaglio come gli impollinatori , uccelli e mammiferi, compresi forse anche gli esseri umani».

Studi precedenti sull’impatto dei neonicotinoidi sugli uccelli si basano principalmente su test ed esperimenti di laboratorio o si sono concentrati su paesi diversi dagli Stati Uniti, per Miao il nuovo studio «Colma il gap in quanto si tratta di un’analisi su scala nazionale basata sui dati storici osservati negli Stati Uniti».

Utilizzando i dati dell’US Geological Survey sull’uso di pesticidi a livello di contea e dei dati sui censimenti degli uccelli dal 2008 al 2014, lo studio analizza statisticamente quasi 15.000 osservazioni accoppiate uccelli-pesticidi negli Usa contigui per esaminare il relazione causale tra l’uso di neonicotinoidi e declino della biodiversità dell’avifauna e rivela che «In media, un aumento di 100 chilogrammi dell’uso di neonicotinoidi in una contea ridurrà la popolazione di uccelli dei campi in quella contea del 2,2% e diminuirà la popolazione di uccelli non dei campi di circa l’1,4%».

Miao dice che «La ricchezza di specie in una contea, misurata con il numero di specie di uccelli presenti, diminuisce di circa lo 0,5% sia per gli uccelli dei campi che per le altre specie per ogni aumento di 100 chilogrammi dell’uso di neonicotinoidi nella contea. La stessa quantità di aumento nell’uso di neonicotinoidi causerà una diminuzione dello 0,4% nell’uniformità delle specie (una misura dell’uniformità distributiva della popolazione tra le varie specie) per gli uccelli delle praterie».

Quando gli uccelli mangiano i semi rivestiti di pesticidi o gli insetti che hanno impollinato piante trattate con neonicotinoidi, le sostanze chimiche possono danneggiare lo sviluppo degli uccelli. Con il passare del tempo, i neonicotinoidi diminuiscono le capacità degli uccelli di riprodursi.

I ricercatori sottolineano che «Le sostanze chimiche possono avere effetto per anni dopo che gli uccelli le consumano. I neonicotinoidi sono diventati popolari tra gli agricoltori perché non devono essere riapplicati una volta che le piante stanno crescendo. Tuttavia, studi precedenti hanno anche collegato i pesticidi alla diminuzione di importanti impollinatori, come api e farfalle, il che ha spinto l’Unione europea a vietare quasi tutti i neonicotinoidi».

Miao aggiunge: «Per gli uccelli non campestri, tuttavia, l’impatto negativo sull’uniformità non è statisticamente significativo. Effetti negativi simili, ma leggermente inferiori, si riscontrano per le popolazioni, la ricchezza delle specie e l’uniformità delle specie di uccelli insettivori e non insettivori. Lo studio quantifica anche l’impatto complessivo degli utilizzi dei neonicotinoidi nel periodo 2008-14 negli Stati Uniti. Dimostra che in questo periodo, in media, gli utilizzi di neonicotinoidi hanno causato rispettivamente una riduzione annuale del 4% e del 3% nella popolazione di uccelli dei campi e nella popolazione di uccelli insettivori».

Nello stesso periodo, per le popolazioni di uccelli non dei campi e non insettivori, la riduzione annuale causata dagli utilizzi dei neonicotinoidi è stata di circa il 2%.

Quando si tiene conto dell’effetto dinamico della popolazione di uccelli (cioè, di quanto la riduzione della popolazione di uccelli in un anno ridurrà ulteriormente la capacità riproduttiva della popolazione nell’anno successivo), allora l’impatto della riduzione annuale causato dagli usi dei neonicotinoidi dal 2008 al 14 è molto più alto, raggiungendo rispettivamente il 12% e il 5% per gli uccelli delle praterie e per gli uccelli insettivori.

Geograficamente, negli Usa l’impatto negativo sulle popolazioni di uccelli si verifica soprattutto nel Midwest, southern California e Upper Great Plains.

Miao spiega ancora che «Lo studio confronta anche l’impatto dei neonicotinoidi e quello dei non neonicotinoidi. L’effetto negativo di un aumento di 100 chilogrammi nell’uso di neonicotinoidi è circa 40 volte maggiore di quello dell’aumento della stessa quantità nell’uso di non neonicotinoidi. Ad esempio, un aumento di 100 chilogrammi dell’uso di neonicotinoidi in una contea ridurrà la popolazione di uccelli dei campi del 2,2%, mentre la stessa quantità di aumento dell’uso di non neonicotinoidi fa diminuire la popolazione di uccelli dei campi solo dello 0,05%. Detto questo, bisogna anche dire che negli Stati Uniti i neonicotinoidi solo per circa l’1% dei pesticidi in termini di peso totale».

Lo studio esamina anche l’impatto dei terreni coltivati ​​e dei terreni cementificati sulla biodiversità degli uccelli e si scopre che «Un aumento dell’1% della superficie coltivata in una contea tende a ridurre dall’1,4% al 3,5% delle popolazioni di uccelli dei campi e dall’1,7% al 3,2% della popolazione di uccelli insettivori.

Miao conclude: «L’impatto dell’espansione dei terreni coltivati ​​sugli uccelli non dei prati e sugli uccelli non insettivori è minore. Si è scoperto che la terra edificata ha un impatto negativo anche sulla biodiversità degli uccelli, specialmente per gli uccelli non delle praterie. Lo studio fornisce prove empiriche che l’uso di un neonicotinoide porta a un declino della biodiversità degli uccelli, in particolare per gli uccelli delle praterie, supportando l’attuale sforzo dell’Environmental Protection Agency Usa di rivedere gli utilizzi dei neonicotinoidi. Per i produttori di prodotti chimici per l’agricoltura e gli agricoltori, questo indica che la ricerca di mezzi più sostenibili di controllo dei parassiti è ancora instabile. Circa un quarto di secolo fa, i neonicotinoidi sono emersi come una nuova classe di pesticidi con meno tossicità per le specie non mirate e hanno sostituito alcuni dei pesticidi precedenti. Ci si aspetterebbe che simili “forze distruttive creative” portino a mezzi più sostenibili di controllo degli insetti».