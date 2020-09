Inquinamento da nanoplastiche: lo Starting Grants ERC 2020 a Monica Passananti

Al progetto della ricercatrice dell’università di Torino un finanziamento Ue di oltre 1.600.000 euro per i prossimi 5 anni.

[3 Settembre 2020]

Oggi l’European Research Council (ERC), l’organismo dell’Unione Europea che sostiene l’eccellenza scientifica attraverso finanziamenti competitivi, ha pubblicato la lista dei progetti che hanno vinto gli Starting Grants 2020 e, su un totale di 3.272 proposte, di cui 432 selezionate, tra le 20 italiane il progetto Impact of Nanoplastics Pollution on aquatic and atmospheric Environments (NaPuE) di Monica Passananti, ricercatrice del Dipartimento di chimica dell’università di Torino e docente di chimica ambientale, ha ottenuto un finanziamento di 1.624.751 euro per i prossimi 5 anni.

All’ateneo torinese spiegano che «Il progetto studierà l’impatto delle nanoplastiche sull’ambiente determinando come queste possano interagire con le componenti abiotiche nell’acqua marina e nell’atmosfera e come possano modificare con i processi naturali. L’inquinamento da plastica raggiunge le più remote aree della Terra: detriti plastici sono stati trovati quasi ovunque dalle Alpi all’Antartide e anche nell’atmosfera. Tra questi contaminanti ci sono le cosiddette nanoplastiche, non visibili ad occhio nudo, che possono essere prodotte attraverso la degradazione di pezzi di plastica più grandi o possono entrare direttamente nell’ambiente a causa di uno smaltimento non corretto. Ancora poco si conosce su come agiscono le nanoplastiche nell’ambiente e la loro presenza negli oceani è stata dimostrata solo di recente, pertanto i rischi ambientali e sanitari non sono ancora definiti. A causa della piccola dimensione e della grande superficie esposta su cui si dispongono, le interazioni delle nanoplastiche con le specie chimiche e le forme di vita presenti in natura, possono essere significativamente differenti rispetto ai detriti più grandi».

La Passananti ha commentato: «Penso che questo progetto e in generale la ricerca sull’impatto delle plastiche sull’ambiente sia importante perché l’inquinamento da plastica è un problema globale, infatti piccoli frammenti sono stati trovati anche nelle aree più remote della Terra. Spesso l’attenzione è focalizzata sui detriti grandi e visibili che inquinano i nostri suoli e mari, tuttavia il problema dell’inquinamento da nanoplastiche è spesso sottovalutato. Non sono visibili ad occhio nudo, ma il fatto che siano così piccole le rende potenzialmente più pericolose per l’ecosistema».

Il progetto NaPuE sarà attuato dalle università di Torino ed Helsinki in Finlandia e «si avvarrà di esperimenti di laboratorio per determinare cosa producono le nanoplastiche, quando reagiscono con la luce solare e le specie chimiche in acqua di mare e nell’atmosfera. Svilupperà una procedura di raccolta e analisi, attraverso la spettrometria di massa e tecniche di misurazione degli aerosol, un passo cruciale per analizzare quanto le nanoplastiche siano presenti nell’ambiente. Infine, valuterà il loro potenziale impatto sui processi fotochimici naturali, sugli scambi mare-atmosfera e sul ciclo del carbonio. La ricerca fornirà importanti informazioni sulla reattività e sui meccanismi di trasformazione delle nanoplastiche nell’ambiente. I risultati saranno fondamentali per comprendere quale sia l’impatto sull’ecosistema dell’inquinamento da nanoplastiche e saranno decisivi nello sviluppare strategie per risolvere i problemi relativi all’inquinamento da plastica».

Il rettore dell’università di Torino, Stefano Geuna, conclude: «Il nuovo riconoscimento dell’European Research Council alla professoressa Monica Passananti conferma ancora una volta l’eccellenza del lavoro dei ricercatori del nostro Ateneo nei diversi ambiti disciplinari. Studiare l’inquinamento delle nanoplastiche è oggi fondamentale per lo sviluppo sostenibile del pianeta e per ridurre i rischi ambientali e l’impatto sulla salute».