Più di 700 città di 53 Paesi si impegnano a a dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere il net zero entro il 2050

Guterres: «Abbiamo bisogno di una rivoluzione nella pianificazione e nella mobilità urbane»

[19 Aprile 2021]

Più di 125 sindaci di 31 Paesi si sono impegnati a intraprendere le azioni urgenti necessarie per affrontare la crisi climatica. Si tratta di città come Bangkok, Chuncheon-si, Miami Beach, Mumbai e Rabat che al C40 Cities Climate Leadership Group si sono impegnate ad attuare «Azioni immediate che forniranno la loro giusta quota della riduzione dei gas serra necessaria per dimezzare le emissioni entro il prossimo decennio e raggiungere le emissioni net zero di carbonio a livello globale entro il 2050».

Gli impegni della città sono stati illustrati dal sindaco di Los Angeles e dal presidente di C40 Cities (la coalizione di 100 città per il clima alla quale partecipano anche Roma, Milano e Venezia) , Eric Garcetti, durante un incontro tra i sindaci e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres che è stato convocato per discutere il ruolo vitale delle città per la riduzione delle emissioni, garantire una ripresa verde e giusta post crisi del Covid-19 e per dimostrare ciò che «I leader politici impegnati a ogni livello di governo possono fare per aumentare un’ambizione climatica credibile e le azioni future della COP26.

96 città hanno preso questo impegno con la Dichiarazione di Parigi, un’iniziativa lanciata dalla sindaca della capitale francese Anne Hidalgo nel dicembre 2020, in occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi. Il numero totale di città impegnate a raggiungere il net zero attraverso la campagna Cities Race to Zero è di 704. La Race to Zero è una campagna globale – guidata dagli United Nations High-Level Climate Champions for Climate Action per raccogliere la leadership e il sostegno di imprese, città, regioni e investitori per un recupero sano, resiliente e a zero emissioni di carbonio che prevenga minacce future, creare posti di lavoro dignitosi e sbloccaca una crescita inclusiva e sostenibile in vista della COP26 nel novembre 2021. La Cities Race to Zero – una collaborazione tra C40 Cities, ICLEI, CDP, Global Covenant of Mayors, UCLG, WRI e WWF, per reclutare i centri urbani del mondo per questo sforzo – è diventata formalmente la campagna ombrello per le città nella corsa alle emissioni net zero.

Il nuovo annuncio arriva in un momento critico, mentre i Paesi dovrebbero presentare nuovi e più ambiziosi piani climatici prima della COP26 e i capi di Stato delle principali economie sono invitati a presentare le loro ambizioni al vertice sul clima ospitato dal presidente Usa Joe Biden il 22 aprile. Il numero crescente di città impegnate a raggiungere le emissioni net zero di carbonio entro il 2050 in Paesi come Giappone, India, Australia e Usa, rafforza una coalizione globale in crescita per il net zero che dovrebbe dare lo slancio necessario perché i Paesi riducano davvero drasticamente le emissioni entro il 2030.

Garcetti ha detto: «Il cambiamento climatico è una crisi che si estende oltre i confini municipali o nazionali e può essere risolta solo dal potere collettivo di una coalizione globale. Race to Zero sta già galvanizzando le città di tutto il mondo per aumentare le loro ambizioni climatiche, assumere nuovi impegni per proteggere il nostro pianeta e gettare le basi per un futuro più giusto, sostenibile e resiliente».

La Hidalgo ha aggiunto: «Che ottima notizia: altre 96 città hanno firmato la Dichiarazione di Parigi e si stanno unendo alla campagna Cities Race to Zero. C’è uno slancio chiaro: le città sono attivamente impegnate a proteggere il nostro pianeta, affrontare i cambiamenti climatici e preservare la nostra biodiversità. E maggiore è il numero di città coinvolte, prima saremo in grado di agire. Ecco perché ho invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite a sollecitare i governi prendere maggiormente in considerazione le città nei loro piani di stimolo alla ripresa. Perché sono fondamentali per rispettare gli impegni degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e costruire un’economia più equa che rispetti il ​​nostro bene comune».

E il Capo dell’Onu, António Guterres non ha fatto mancare il suo apporto al summit del C40 Cities Climate Leadership Group ricordando che «La pandemia di Covid-19 è una catastrofe globale. Ma investire nella ripresa è un’opportunità generazionale per mettere l’azione per il clima, l’energia pulita e lo sviluppo sostenibile al centro delle strategie e delle politiche delle città. Il modo in cui progettiamo la produzione di energia, i trasporti e gli edifici nelle città – il modo in cui progettiamo le città stesse – sarà decisivo per mettersi sulla buona strada per raggiungere l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le città trarranno il massimo vantaggio dall’eliminazione graduale del carbone: aria pulita; spazi verdi esterni; persone più sane. Molti dei vostri residenti stanno soffrendo e muoiono prematuramente a causa dell’inquinamento da carbone in diverse città del mondo. Proseguendo nel suo intervento, Guterres ha ricordato che «Entro il 2030, almeno l’80% della produzione di energia nelle città dovrebbe provenire da fonti energetiche rinnovabili. Gli edifici sono responsabili di oltre un terzo del consumo energetico globale. Per mantenere alla nostra portata l’obiettivo mondiale di 1,5 gradi, le emissioni degli edifici devono diminuire del 90% entro la metà del secolo, rispetto ai livelli del 2010. E le reti di trasporto urbano rappresentano il 14% delle emissioni globali. Abbiamo bisogno di una rivoluzione nella pianificazione urbana e nella mobilità urbana: inclusa una migliore efficienza del carburante; veicoli a zero emissioni e di andare verso gli spostamenti a piedi, in bicicletta, i trasporti pubblici e gli spostamenti brevi. L’adattamento non può essere la metà trascurata dell’equazione climatica. Gli impatti del cambiamento climatico sono qui e cresceranno. Dobbiamo proteggere i quartieri e le comunità più vulnerabili. I rischi climatici devono essere integrati in tutti i processi decisionali relativi alle infrastrutture. Abbiamo bisogno di una svolta nella finanza. Solo il 5% degli investimenti per il clima urbano va all’adattamento e alla resilienza. Questo è il motivo per cui ho chiesto che il 50% dei finanziamenti per il clima forniti a livello globale dai Paesi sviluppati e dalle banche multilaterali di sviluppo vadano all’adattamento e alla resilienza nei Paesi in via di sviluppo.

Le città hanno le loro esigenze specifiche. Quindi, sosterrò il vostro accesso ai meccanismi di finanziamento, per colmare le lacune fiscali che dovete affrontare e fornire finanziamenti per investimenti che potrebbero salvare milioni di vite e proteggere trilioni di dollari in beni economici».

Michael Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies, ambasciatore globale Onu per Race to Zero and Race to Resilience e inviato speciale del segretario generale dell’Onu per l’ambizione e le soluzioni climatiche ha sottolineato che «In tutto il mondo, i leader delle città stanno combattendo la crisi climatica con crescente urgenza e ambizione e oggi è incoraggiante vedere ancora più città unirsi ufficialmente a loro in quella battaglia oggi La Race to Zero può essere vinta, perché i leader locali continuano a pensare in grande e ottenere risultati dal basso verso l’alto. C’è molto più lavoro da fare e più i Paesi supportano i loro campioni del clima a livello di città, stato e azienda, più progressi possiamo fare prima che il mondo si riunisca per la COP26 a novembre».

Secondo Yvonne Aki-Sawyerr, sindaco di Freetown e vicepresidente del C40, «Non è mai stato più urgente uno sforzo veramente globale per ridurre le emissioni e aumentare l’ambizione climatica. A Freetown, stiamo fornendo una ripresa verde e giusta dalla pandemia di Covid-19, incentrata sul fornire aiuto ai più vulnerabili nelle nostre comunità. Ci impegniamo a trasformare Freetown per proteggere la salute, il lavoro e i mezzi di sussistenza delle persone, ridurre le emissioni e migliorare la resilienza della città. Spetta a tutti noi, dalle città più piccole delle economie emergenti alle megalopoli del mondo, affrontare insieme la crisi climatica. È solo attraverso la collaborazione che le città possono creare un mondo migliore per i residenti urbani di oggi e per le generazioni a venire».

Anies Baswedan, governatore di Jakarta e Vicepresidente C40, ha evidenziato che «A Jakarta siamo in prima linea negli impatti climatici e in prima linea nell’ambizione climatica. Attraverso il pionieristico Jakarta Development Collaboration Network, stiamo trasformando Jakarta in una città sostenibile, prospera e resiliente a beneficio di tutti i residenti, in particolare dei più vulnerabili. Questo è un anno cruciale per l’azione per il clima in vista della COP26. Oggi stiamo dimostrando la forza della collaborazione: le città si stanno unendo per fornire una ripresa verde e giusta dalla pandemia di Covid-19 e inviare un messaggio potente ai governi nazionali di tutto il mondo».

Nigel Topping, High Level Climate Champion for COP26 cdel Regno Unito, ha concluso: «Le città svolgono un ruolo fondamentale nel fornire una ripresa sana, resiliente e a zero emissioni di carbonio. L’aumento delle ambizioni climatiche da parte delle città e dei governi subnazionali dovrebbe dare ai Paesi l’impulso a perseguire la riduzione delle emissioni a medio e lungo termine e, in ultima analisi, mantenere la promessa dell’Accordo di Parigi».