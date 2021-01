Reset Earth: un film d’animazione e un mobile game perché la Gen Z protegga lo strato di ozono (VIDEO)

Una campagna dell’United Nations Ozone Secretariat rivolta agli adolescenti e alle loro famiglie

[22 Gennaio 2021]

Reset Earth è una innovativa piattaforma educativa per adolescenti sul ruolo fondamentale svolto dallo strato di ozono nella protezione del pianeta. La piattaforma sarà lanciata ufficialmente il 24 gennaio, in occasione della Giornata mondiale dell’educazione, con un film d’animazione originale che esplora le opzioni per un’azione positiva collettiva. La trama del film continuerà il 10 febbraio in un avvincente gioco per cellulare per Android e IOS. La piattaforma è un’iniziativa dell’United Nations Ozone Secretariat per sostenere la protezione dello strato di ozono grazie alla sensibilizzazione e all’impegno della Generazione Z.

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) come CFC, HFC, HCFC sono state ampiamente utilizzate nel XX secolo per la refrigerazione, nei condizionatori d’aria e negli aerosol spray. Le ODS minacciano l’atmosfera terrestre, fanno aumentare le temperature e fino a oggi hanno rappresentano quasi l’11% delle emissioni climalteranti. Fin dagli anni ’80, la comunità internazionale ha agito per proteggere lo strato di ozono vietando o limitando rigorosamente l’utilizzo e la produzione di questi gas serra e ora si prevede che il buco dell’ozono antartico si chiuderà definitivamente entro il 2060 – senza le misure previste dal Protocollo di Montreal oggi il buco dell’ozono artico sarebbe stato del 40% più grande ormai – e altre regioni torneranno anche prima ai valori degli anni ’80. A partire dal 2020, 112 parti hanno ratificato l’emendamento Kigali, impegnandosi a ridurre il consumo di HFC dell’80% entro il 2047.

Meg Seki, Segretario esecutivo facente funzione dell’Ozone Secretariat, ha sottolineato che «La protezione dello strato di ozono non può essere considerata una cosa già fatta. Deve essere fatto un lavoro continuo da parte nostra e delle generazioni future. Se i nostri figli venissero a conoscenza delle tristi conseguenze di uno strato di ozono rovinato, agirebbero comunque, anche solo in un fantasy game».

Reset Earth avvia un’iniziativa educativa dell’ Ozone Secretariat della durata di un anno per aumentare la consapevolezza e ispirare l’azione tra gli adolescenti e i loro genitori sulla protezione globale dell’ozono e sottolinea che «Immersivo, educativo e stimolante, Reset Earth trasmette un messaggio positivo su ciò che può essere ottenuto attraverso l’azione collettiva e coltiva un senso di responsabilità ambientale e di consapevolezza tra i giovani».

Il film d’animazione Reset Earth è ambientato nel 2084, in un mondo distopico post-apocalittico dove lo strato di ozono è stato completamente rovinato e la vita umana è minacciata da un virus inarrestabile chiamato “The Grow”. E’ la storia di tre adolescenti che si uniscono in un’epico e avventuroso viaggio nel tempo per salvare il pianeta e quel che resta della vita umana. La loro missione è scoprire cosa ha causato “The Grow”. I tre ragazzi tornano indietro a momenti storici critici nella storia del misterioso “strato di ozono”, essenziale per fermare il virus, e mentre vanno avanti nella loro avventura, imparano molto sul ​​ruolo fondamentale che svolge nella protezione del benessere della salute del pianeta. Per salvare lo strato di ozono, devono tornare indietro nel tempo per garantire la firma dell’accordo del Protocollo di Montreal.

The Reset Earth mobile game è un single player platform game che combina uno stile grafico retrò e opere d’arte disegnate a mano e in linea con la trama del film. I giocatori, che siano gli adolescenti o i loro genitori, passano da un personaggio all’altro e utilizzano le loro abilità uniche nei 4 livelli del gioco. Attraverso lo sblocco di puzzle, i giocatori apprendono la storia ambientale e la scienza della protezione del pianeta.