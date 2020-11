Riceviamo e pubblichiamo

Tutela ambientale e monitoraggio dell’aria, dal Fablab di Firenze un webinar aperto a tutti

Si parla sempre di inquinamento atmosferico, ma cosa ne sappiamo veramente? Per saperne di più appuntamento gratuito il 12 novembre alle ore 17.30

[10 Novembre 2020]

Si parla sempre di inquinamento atmosferico, ma cosa ne sappiamo veramente? E, soprattutto, cosa può fare ognuno di noi per contribuire a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo? Questa è l’occasione per conoscere meglio il tema e scoprire i progetti collaborativi che hanno consentito il monitoraggio dell’aria in vaste aree, anche attraverso l’uso di centraline autocostruite.

Appuntamento giovedì 12 novembre con la nuova tappa di “Makers for Circular economy”, il ciclo di webinar gratuiti e aperti a tutti realizzati dall’associazione WeMake con i Fablab di Torino, Palermo, Romagna e Firenze per promuovere la fabbricazione digitale legata all’economia circolare nell’ambito di Metti in circolo il cambiamento, un progetto che mira ad educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e tirocini professionali.

Giovedì 12 novembre alle ore 17.30 Paolo Bonelli di WeMake ci introdurrà ai progetti di Citizen Science per il monitoraggio dell’aria mentre Nicolò Villiger e Fiammetta Battaglia del progetto collaborativo “Che aria tira” ci parleranno della loro esperienza con Fablab Firenze.

Per iscrizioni: Iscrizioni

Segui la diretta a questo link!

di Legambiente