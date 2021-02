Le foto della geotermia toscana conquistano Tokyo

A Fabio Sartori il secondo premio del Tokyo International Foto Awards con lo scatto "Cathedral"

[12 Febbraio 2021]

Uno dei più importanti concorsi internazionali di fotografia – il Tokyo international foto awards (Tifa) – ha portato sul podio la geotermia toscana, fotografata da un toscano: Fabio Sartori di Massa Marittima (Gr), che col suo lavoro in Enel green power ha a che fare con il calore della terra ogni giorno.

Fabio Sartori ha ricevuto la “medaglia d’argento/premio silver” per la categoria “Architettura industriale” con la bellissima foto Inside the Tower (per l’occasione del concorso denominata Cathedral) a ricordare il ruolo di grandi “cattedrali dell’industria e dell’energia rinnovabile” rappresentato dagli impianti geotermici –, uno scatto che raffigura l’interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica “Sasso 2” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina.

La foto immortala un tecnico Enel all’interno della grande torre dalla forma iperbolica, a tiraggio naturale, che nella parte finale del processo di produzione geotermica raffredda il vapore per poi reiniettare l’acqua nel sottosuolo e mantenere in equilibrio il ciclo rinnovabile della geotermia.