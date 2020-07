L’orso M49 catturato in Trentino è scappato, di nuovo

Catturato già nel luglio 2019 e fuggito dall’area faunistica del Casteller, dopo 289 giorni di libertà è stato rinchiuso di nuovo. Fino a stanotte

[27 Luglio 2020]

La storia dell’orso M49, il più ricercato del Trentino, si fa sempre più incredibile. Considerato problematico perché ha causato danni economici ad attività produttive, favoriti dalla mancata adozione di strumenti di prevenzione adeguati, è stato catturato per due volte e per due volte è riuscito a fuggire. L’ultima stanotte.

A darne notizia è direttamente la Provincia autonoma di Trento: «L’orso nel corso della notte è riuscito a superare la barriera elettrica e, raggiunta l’ultima recinzione, ha divelto la rete elettrosaldata piegando l’inferriata dello spessore di 12 millimetri fino a ricavarne un’apertura sufficiente per scivolare all’esterno. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il personale di guardia del recinto che, nonostante il fatto sia accaduto al di fuori del campo coperto dalle telecamere, ha notato come il segnale del radiocollare ad un certo punto partiva dall’esterno del recinto. Sono state immediatamente disposte le procedure per ricostruire i movimenti dell’animale e per localizzarlo. Al momento risulta fermo in un’area della Marzola che i forestali stanno presidiando».

Non è la prima volta che l’orso M49 – appartenente a una specie protetta sia da Direttive internazionali che da leggi nazionali (Legge 157/92) – riesce ad evadere. Catturato già nel luglio 2019 per poi venire trasportato nell’area faunistica del Casteller, a Trento Sud, da lì è riuscito a fuggire dopo poche ore. Dopo 289 giorni di libertà e dopo essere stato avvistato anche in Veneto, era ritornato in Trentino e a fine aprile 2020 è finito di nuovo al Casteller. Adesso, dopo soli tre mesi l’orso M49 è tornato nei suoi boschi.