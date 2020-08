Il ministro Costa: «È inimmaginabile il dolore che ha colpito questa famiglia»

Massa, lutto cittadino per le bimbe morte durante la tromba d’aria

Nella crisi climatica in corso all’aumento delle temperature si accompagna un crescendo, in frequenza ed intensità, degli eventi meteo estremi

[31 Agosto 2020]

Il Comune di Massa ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino, in segno di cordoglio e partecipazione di tutta la comunità al dolore della famiglia Lassiri che ieri ha perso due figlie – di 3 e 14 anni –, morte a seguito dello sradicamento di un pioppo durante la tromba d’aria che si è abbattuta sul camping dove alloggiavano, a Marina di Massa.

«È inimmaginabile il dolore che ha colpito questa famiglia, una tragedia che fa male al cuore – aggiunge il ministro dell’Ambiente Sergio Costa». Da molte ore eventi meteorici sferzano il centro-nord della penisola. Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto, sono le regioni maggiormente colpite.

«Sono vicino a tutte le famiglie in difficoltà – aggiunge il ministro –, personalmente e con l’intera struttura del ministero dell’Ambiente siamo a disposizione per affiancarci agli enti locali che in questi giorni si troveranno ad affrontare le conseguenze di tali eventi così devastanti».

Anche il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si stringe alla famiglia torinese delle due bambine che hanno tragicamente perso la vita a Marina di Massa durante l’allerta meteo arancione.

«Su tutta la Toscana – aggiungono dalla Giunta regionale – si è abbattuta un’ondata di maltempo tipica del periodo estivo e soprattutto delle estati di questi ultimi anni, che ha insistito in modo particolare nel nord ovest della regione e che la Protezione civile regionale sta continuando a monitorare attentamente in queste ore».

Come documenta tra gli altri l’osservatorio Cittaclima di Legambiente, nella crisi climatica in corso all’aumento delle temperature si accompagna un crescendo – in frequenza ed intensità – degli eventi meteo estremi: ridurre le emissioni di gas serra e, al contempo, portare avanti investimenti per potenziare l’adattamento del territorio ai quei cambiamenti climatici ormai inevitabili resta una priorità non solo per la Toscana ma per l’intero Paese.

Nel frattempo laa Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi: l’allerta è valida per tutta la regione, mentre per domani è previsto un miglioramento.