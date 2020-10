Arrivato il quarto treno Rock in Toscana, entro il 2021 saranno 15

Previste attività di sanificazione quotidiane, secondo i protocolli Covid-19

[29 Ottobre 2020]

Il contratto di servizio sottoscritto a novembre 2019 da Regione Toscana e Trenitalia prevede una fornitura complessiva di 100 nuovi treni tra il 2020 ed il 2034, che pian piano stanno arrivando: oggi è entrato in servizio il quarto treno Rock – un treno a doppio piano per oltre 600 posti a sedere, in grado di raggiungere i 160 km/h di velocità massima – che integrerà da subito il servizio sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze-Pisa-Livorno, mentre da dicembre inizierà a percorrere anche la dorsale Tirrenica sulla tratta Pisa-Viareggio-Massa-Carrara.

Sul nuovo treno – come sul resto della flotta – sono previste attività di sanificazione quotidiane, secondo il protocollo Covid-19.

«Il rinnovo della flotta regionale è fondamentale per offrire ai cittadini un servizio di maggiore qualità – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli – dato che treni nuovi significano più sicurezza, più affidabilità e maggior comfort di viaggio. I Rock sono mezzi di ultima generazione, tra i più eco-sostenibili in commercio, prodotti direttamente in Toscana dagli stabilimenti Hitachi Rail Italy di Pistoia. Entro il 2021 ben 15 di questi treni saranno in servizio sulle linee toscane più frequentate, in modo da migliorare la qualità del viaggio, e di conseguenza la qualità della vita, per i tanti pendolari che in Toscana ogni giorno utilizzano il treno per gli spostamenti casa-lavoro».

Importante anche l’attenzione alla sostenibilità, caratteristica da valorizzare a maggior ragione su ferrovia: il Rock ha 9 posti bici dotati di prese elettriche (per ricaricare i modelli di nuova generazione) e, soprattutto, è un treno riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.