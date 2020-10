Bonus mobilità per le bici (e non solo), ci siamo: il ministero dell’Ambiente dà il via agli esercenti

Da lunedì 19 ottobre i negozianti potranno registrarsi per partecipare al rilascio del buono

[15 Ottobre 2020]

Stanno ormai per scadere i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale che ha lanciato il bonus mobilità – o meglio il “Programma sperimentale buono mobilità – anno 2020” –, la cui concretizzazione è attesissima ormai da quest’estate: il bonus consente infatti di ottenere un contributo fino al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, sull’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di sharing mobility esclusi quelli mediante autovetture.

Questo significa che a partire dal 3 novembre si potrà richiedere il rimborso della fattura. Prima però c’è uno step preliminare di cui dovranno occuparsi gli esercenti di settore: da lunedì 19 ottobre, a partire dalle ore 9:00, potranno registrarsi sulla piattaforma web www.buonomobilita.it. Un passaggio necessario, spiegano dal ministero dell’Ambiente, per partecipare al programma che eroga il bonus mobilità.

«Dal 3 novembre – aggiungono dal dicastero – quando la piattaforma sarà aperta agli acquirenti, chi avrà già comprato il mezzo (entro il 2 novembre) potrà chiedere il rimborso presentando la fattura. Chi, invece, non avrà ancora fatto l’acquisto potrà chiedere la generazione del buono da utilizzare per ottenere lo sconto presso l’esercente prescelto tra coloro che si sono iscritti su www.buonomobilita.it».