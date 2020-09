Lo stato inammissibile del trasporto pubblico all’Elba: lettera aperta a CTT Nord degli studenti

Più bus e sostituzione dei mezzi fatiscenti e inquinanti

[28 Settembre 2020]

Riceviamo e pubblichiamo

Spettabile CTT Nord

Scriviamo questa lettera, che chiediamo ai Comuni di sottoscrivere condividendola a loro volta, perché non è più possibile ammettere lo stato in cui si trova il servizio di Trasporto Pubblico all’Elba. Mezzi fatiscenti dove piove dentro, corse assenti e del tutto scoordinate, tragitti brevi che diventano Odissee a giro per l’Elba, inquinamento prodotto da bus pluridecennali e tutto offerto a prezzi esorbitanti.

Muoversi è una necessità all’Elba, perché è fondamentale per studiare, lavorare, fare sport e avere relazioni sociali, ma è soprattutto un diritto, perché finisce per essere il presupposto fondamentale all’esercizio tutti quei diritti che ci costringono a spostarci.

Per troppo tempo l’Azienda è stata sorda alla voce di chi si lamentava ed è potuta esserlo per un solo motivo: eravamo divisi.

Per questo adesso vi chiediamo di unirvi, chiediamo alle amministrazioni elbane di aderire a questo testo, ricondividerlo e farlo girare, insieme non possono ignoraci.

Le richieste che con questa lettera avanziamo a CTT Nord si articolano su due piani:

Breve termine

ripristino bus delle 17

apertura nuova tratta di ritorno da Portoferraio in orario pomeridiano verso i paesi

più manutenzione

sostituzione dei mezzi fatiscenti e inquinanti

Medio termine (prossimo AS)

istituzione della Zona Urbana Unica

organizzazione del sistema a due livelli

Servizio estivo serale

introduzione di una navetta urbana elettrica

Per poter lavorare a tutte queste soluzioni (quelle del punto 2 richiedono inoltre l’ok di Provincia e Regione) annunciamo l’organizzazione di un tavolo di discussione a cui sono invitati Comuni, Provincia, Regione e Azienda.

Nella speranza che vogliate dare seguito alle richieste comuni alla quasi totalità dei vostri utenti, vi rivolgiamo

Distinti Saluti.

Il Forum Giovanile Dell’Arcipelago Toscano

I Rappresentanti degli Studenti Isis Foresi

Cps: Pietro Gentili e Costanza Lupi

Istituto: Anna Piretti, Dennis Craciun, Matteo Paganini, Michele Schiavone