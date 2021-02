Rapporto Pendolaria 2021, De Robertis: «Dimostra qualità Toscana e impegno Istituzioni»

La presidente della commissione trasporti e infrastrutture: «Trend positivo della nostra Regione. Next Generation EU sarà opportunità da cogliere»

[17 Febbraio 2021]

Sono positive le reazioni al rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente per quanto riguarda la Toscana: «Dimostra che il trend positivo della Toscana è costante. Come per gli anni passati la nostra regione è riconosciuta tra le migliori per offerta di servizi, investimenti, rinnovo e potenziamento del parco circolante», si legge in una nota del Consiglio regionale.

La presidente della commissione ambiente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis (Pd), sottolinea che «Sono in arrivo 100 nuovi treni, il 90 per cento dei quali entro il 2024 mentre le corse sul territorio sono aumentate. A dimostrazione che il tema della mobilità, sostenibile e intermodale, è sempre al centro della nostra agenda politica. Certo l’emergenza pandemica ha cambiato radicalmente il modo di muoversi e gli sforzi da fare saranno ingenti. Le opportunità di investimenti e risorse che Next Generation EU e i fondi strutturali offrono dovranno essere colti e sfruttati appieno».

La De Robertis conclude: «Lo scenario per il trasporto su ferro è molto interessante. Siamo pronti e impegnati come commissione, in stretta sinergia con la Giunta, per una Toscana sempre più attenta all’ambiente, legata a quell’idea di green mobility che ci caratterizza e che Legambiente ci riconosce da anni».