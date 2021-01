Trasporti pubblici nella provincia di Livorno, gli studenti: non torniamo all’epoca pre-Covid

Diritto alla mobilità, diritto allo studio e ambiente non possono essere separati, né oggi né in futuro

[27 Gennaio 2021]

La Pandemia in corso ha portato a galla problematiche e criticità storiche all’interno di tutti i settori della società. Basta però leggere un qualsiasi giornale per capire dove queste problematiche sono più radicate, ovvero nel sistema di trasporto pubblico.

Fortunatamente ad oggi grazie al lavoro di Prefettura, Provincia e Regione il trasporto scolastico avviene generalmente in sicurezza e senza eccezionali problemi (che puntualmente segnaliamo), ma quando finalmente la pandemia sarà finita, cosa succederà?

La nostra paura è che si torni alle “vecchie tradizioni” e disservizi del pre covid, senza imparare niente dalla situazione in corso.

Per questo come Consulta Provinciale degli Studenti abbiamo deciso di proiettare lo sguardo oltre l’autunno per ripensare insieme alle istituzioni e ai gestori il sistema di trasporto della nostra provincia, portando esigenze ed istanze degli studenti soprattutto pendolari.

Così abbiamo chiesto un programma di tavoli con Provincia, Regione e gestori per tutti i tre tipi di trasporto: ruota, rotaia, navale.

Abbiamo già ottenuto la disponibilità delle due istituzioni ma aspettiamo la conferma delle aziende.

Al centro dell’attenzione ci saranno il potenziamento dei servizi extraurbani, la riduzione di tempi morti e costi per i pendolari, zona urbana unica all’Elba e anche un aggiornamento sostenibile di mezzi e strutture.

Diritto alla mobilità, diritto allo studio e ambiente non possono essere separati, né oggi né in futuro.

La Consulta Provinciale degli Studenti di Livorno