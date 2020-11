L'appuntamento online tra l’11 e il 13 novembre

Quali norme per accompagnare il Green deal europeo?

Il punto della situazione in una conferenza online organizzata da Cercis, Università di Ferrara e Istituto europeo di diritto

[9 Novembre 2020]

Poco meno di un anno fa la Commissione europea ha pubblicato “The European Green Deal”, che rappresenta una parte integrante della strategia Ue per adottare l’Agenda Onu al 2030 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile: si tratta di una nuova prospettiva di sviluppo che mira a trasformare l’Ue in una società equa e prospera, con un’economia con emissioni nette di gas effetto serra pari a zero entro il 2050 e in cui la crescita economica è disaccoppiata dall’uso delle risorse, migliorando al contempo la qualità di vita delle generazioni presenti e future. Si tratta di un progetto necessario quanto ambizioso, che necessita di un adeguato quadro normativo per mettere a frutto le proprie potenzialità.

A che punto siamo? Per rispondere in modo compiuto a una domanda quanto mai complessa, il dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara, Cercis (il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi) e l’Istituto europeo di diritto (Eli) hanno organizzato la conferenza online Environmental sustainability and the ‘European Green Deal’: values, innovation and regulation, che si svolgerà online tra l’11 e il 13 novembre.

Sarà questa l’occasione dove si riunirà per il primo meeting anche l’Environmental law special interest group (Sig) nato in seno all’Eli, che ha l’ambizione di riunire esperti provenienti dall’Europa e oltre per rimodellare gli strumenti normativi esistenti e crearne di nuovi, in ​​modo da raggiungere la sostenibilità ambientale e un’economia circolare, rendendo così l’Europa un punto di riferimento in questo campo.

L’evento, sotto la direzione di un comitato scientifico di alto livello – composto da Chris Backes, Alberto De Franceschi e Massimiliano Mazzanti, già direttore di Cercis nonché firma storica del nostro think tank redazionale, Ecoquadro – si svilupperà attorno a un denso calendario di appuntamenti disponibile integralmente qui: https://bit.ly/3k876zy.

L’evento è liberamente accessibile a tutti, ma per partecipare è richiesta la registrazione, inviando la richiesta all’indirizzo email environmentallawsig@gmail.com.