Dopo 5 anni, al via le operazioni di recupero delle ecoballe nel Golfo di Follonica

Costa: «Sei mesi di tempo per salvare le nostre coste e il mare»

[6 Agosto 2020]

Ieri è arrivata nel porto di Piombino la task force della Marina militare che, coordinata dal Dipartimento della Protezione civile, insieme alla Guardia Costiera si occuperà della ricerca e del recupero delle ecoballe di combustibile solido secondario, che cinque anni fa erano cadute in mare dalla nave Ivy, battente bandiera fantasma delle isole Cook, con armatore turco e diretta a Valona, in Bulgaria.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato che l’8 agosto parteciperà alle operazioni di recupero delle ecoballe nel golfo di Follonica, in provincia di Grosseto e aggiunge: «L’abbiamo promesso e l’abbiamo fatto. Abbiamo lavorato in questi ultimi due anni con la Guardia Costiera, il Reparto ambientale marino e, grazie alla dedizione dell’ammiraglio Aurelio Caligiore, siamo riusciti a mappare e individuare le ecoballe, che giacciono sui fondali dal 2015. Il governo ha votato a fine luglio lo stato di emergenza: abbiamo sei mesi di tempo per salvare le nostre coste e il mare. Insieme, con la Protezione Civile, ce la faremo».

Dopo 5 anni dall’incidente causato dalla Ivy che ha perduto le ecoballe in mare al largo dell’isolotto di Cerboli, a poche centinaia di metri dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e nel bel mezzo del Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos, dopo i continui allarmi e solleciti lanciati dalle associazioni ambientaliste – a partire da Legambiente e Greenpeace – e da Comune di Piombino e Regione Toscana, ci sembra il minimo e, indipendentemente da quel che ha fatto Costa, in notevole ritardo.

Il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente spiega che «Per l’espletamento di tali interventi d’urgenza volti alla rimozione delle eco-balle e alla riduzione del rischio di inquinamento ambientale, è stata stanziata la somma di 4.000.000,00 euro deliberata dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020» e il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolinea che «Abbiamo iniziato da subito a lavorare insieme a Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana e con le strutture operative, eccellenza del nostro Paese. Sono convinto che grazie alla sinergia messa in campo, raggiungeremo nel minor tempo possibile, il risultato tanto atteso dalla popolazione».

La prima riunione operativa del Comitato di Indirizzo incaricato di vagliare ed approvare il piano di recupero delle balle disperse sui fondali si è tenuta il 30 di luglio e i tecnici della Marina Militare hanno presentato la prima pianificazione delle attività, illustrandone modalità operative, assetti da utilizzare e prontezza d’impiego. E’ stato deciso che tale programmazione verrà integrata, in particolare con il supporto di Ispra e Arpat, «al fine di garantire il monitoraggio ambientale. Grazie alla sinergia di tutti gli attori, verrà predisposto un piano dettagliato che sarà operativo nei prossimi giorni».